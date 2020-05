Ministr Plaga: Pro obě vlny je charakteristický princip dobrovolnosti, distanční výuka

reklama

Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych stejně jako jsem to učinil na školském výboru dnes dopoledne vás informoval o harmonogramu a plánu znovuotevření základních škol a nejenom základních škol v České republice.

Když se zamyslím nad základními věcmi, které padaly na školském výboru, a abychom tady v následné debatě jimi netrávili čas, tak já je řeknu hned v tom úvodním slovu. To znamená, co se týká rozvolňování v oblasti škol, jasný harmonogram, respektive zákon, který upravoval oblast středních škol, respektive regionálního školství jako celku, jsme ve Sněmovně tady měli, tuším, v měsíci březnu. Reagoval na tu situaci a zároveň následně jsme tu měli zákon, který upravoval oblast vysokých škol. Proč to bylo důležité, k tomu se dostanu vzápětí, s tím, že jsme tímto zákonem zcela jednoznačně řekli, že pokud nebude obnovena osobní přítomnost žáků, studentů středních škol do 1. 6., tak budou úřední maturity. Mohu říct, že 14. 4. jsme představili jasný harmonogram, který doteď s mírnými úpravami držíme. To znamená, že 11. 5. se vrací ty závěrečné ročníky, které dělají maturitní zkoušku, závěrečnou zkoušku a díky dobrému vývoji epidemiologické situace to, co jsme měli, tu ambici vrátit do toho procesu aspoň deváté ročníky, které se připravují na jednotnou přijímací zkoušku, respektive na přijímací zkoušky, tak se podařilo teď od 11. 5. Ta druhá vlna, která má striktní hygienicko-epidemiologická pravidla homogenních patnáctičlenných skupin a týká se prvního stupně základních škol, se vrací do českých škol 25. 5.

Pro obě ty vlny je charakteristický princip dobrovolnosti, distanční výuka - a tady se sluší vyseknout holt českým školám, učitelům a ředitelům, jak se toho zhostili - ta vzdálená výuka, která probíhá v tomto čase, tak bude tou dominantní nebo měla by být tou dominantní do 30. 6. 2020.

Zároveň tedy 25. 5., to není záležitost pouze prvních stupňů základních škol, ale je to i záležitost, která se týká třeba škol speciálních. To je jedno z témat, kterému jsme se věnovali dnes na školském výboru. Školy speciální, 25. 5. se v tuto chvíli otevírají ty, které jsou pro sluchové, zrakové a další vady, zatímco třeba u oblasti poruch autistického spektra vedeme tu debatu o možném otevření, zase dobrovolném otevření, buď k 25. 5 nebo 1. 6. Upozorňuji, že kromě toho hlasu rodičů a některých škol na znovuotevření je tu velmi významný hlas druhé části těch stejných speciálních škol, který říká, že u určité skupiny dětí, která teď není zahrnuta v tom rozvolňovacím plánu a v původním harmonogramu se nepočítalo s otevřením do 30. 6., jsou významná zdravotní rizika, kombinované vady, oslabená imunita, neočkovanost a další věci, které mohou býti problémem. Ale ten problém řešíme. Pevně věřím, že ho vyřešíme a na bázi dobrovolnosti - a troufnu si říct - nebo předpokladu nějakého reverzu ze strany rodičů, tedy jasného přání rodičů, že to dítě má být dáno do toho prostředí, a zachování těch hygienických standardů na úrovni speciálních škol se, věřím, probereme i touto oblastí, která byla v podstatě nejvíce diskutovanou dnes na školském výboru.

Tedy když vezmu tu chronologii, 14. 4. jsme představili harmonogram rozvolňování, který se týkal vysokých škol, středních, základních škol a samozřejmě škol mateřských, byť tam ten režim je po celou dobu jiný, ale my jsme řekli, že do toho konce dubna společně s hygieniky připravíme standardy nebo metodiky, které budou použitelné těmi školami. Ty jsme připravili do 30. dubna ve spolupráci nejenom s hygieniky, my jsme dávali tu rovinu té proveditelnosti a konzultovali jsme to s řediteli základních a středních škol, jestli je to proveditelné, a vycházeli jsme i z toho, že jsme se dívali do okolních zemí, nebo nejenom okolních, ale evropských zemí na to, jakým způsobem ony k té problematice přistupují.

Zároveň jsem řekl, že na základě vývoje epidemiologické situace vyhlásíme přesný termín jednotné přijímací zkoušky a maturitní zkoušky nejpozději do konce měsíce května. To jsem učinil s ohledem na ten pozitivní vývoj 6. 5., takže v tuto chvíli je jasné, že maturity startují 1. 6. a jednotné přijímací zkoušky 8. 6., což je v souladu s celou dobu deklarovanými požadavky, respektive deklarovaným harmonogramem zveřejnění těchto zkoušek.

Co se týká manuálu, tak manuály šly na naše školy. Ministerstvo školství po celou dobu té korona krize má telefonní linky. Musím říct, že se obracejí ředitelé, konzultují, protože ta česká vzdělávací soustava je velmi různorodá. To znamená někdo je rozmístěn ve více budovách, někdo má jídelnu vzdálenou přes město, někdo ji má v dochodné vzdálenosti. To znamená, jsou to jednotlivé případy. A ten výklad té metodiky, která rozhodně není metodikou trestající, ale metodikou napomáhající, vyzývající k dodržování těch standardů. Byť samozřejmě vnímám, že to nejde třeba v případě shlukování před školou na plných 200 %, proto je tam i minimalizace toho kontaktu nikoliv zamezení plného kontaktu v tom wordingu, který je tam použit, tak ty metodiky jsou nadále řešeny dotazy jednotlivých subjektů na naší lince, která, nebo několika linkách, které zodpovídají dotazy.

Zároveň bych chtěl říct, že jsme včera měli jednání se školskou tripartitou v oblasti pracovně právní. Tam byl vznesen požadavek na to, abychom na stránkách dopřesnili ty varianty, které jsou uvedeny v manuálu. To znamená, my tam říkáme, že ředitel školy má primárně, pokud není ten učitel nebo pedagogický pracovník, spadá do pedagogické skupiny a nemá v tu chvíli nebo je z rizikové skupiny a nemá jít do té prezenční výuky, tak má se to řešit tím, že je mu nabídnuta ta distanční výuka. A jsou tam i další nástroje zákoníku práce. A jeden z těchto nástrojů je ten nejzazší z mého pohledu a to je to neplacené volno, které je tam uvedeno.

Rozhodně to není tak, a když se do těch metodik podíváte, že by Ministerstvo školství nabádalo k tomu, aby pedagogové, kteří nemohou učit prezenčně, skončili na neplaceném volnu. To tam nikdy nebylo a není. Ale odbory vznesly, školské odbory vznesly požadavek, aby i ti učitelé, kteří by se náhodou, a věřím, že náhodou a ne záměrem, ocitli v té situaci, kdy ten ředitel je tlačí k neplacenému volnu, tak aby měli oporu v tom výkladu, jaké všechny varianty včetně pracovní neschopnosti, vybrání dovolené a dalších nástrojů měli k dispozici.

Toto jsme si dohodli, toto dáme do konce týdne na naše stránky jako dopřesnění. Stejně tak jako jeden výklad v oblasti vzdálené výuky na základních uměleckých školách, kde jsme si to dopřesnili a je to v našich obvyklých frekventovaných dotazech, ale není to ještě přímo na té titulní stránce Ministerstva školství.

Na těchto dvou věcech jsme se dohodli včera s tripartitou. Zatímco mohu říct, že jak ze strany odborů, tak ze strany zaměstnavatelů byly ty metodiky kvitovány stejně jako ty metodiky byly pozitivně kvitovány ze strany asociace třeba ředitelů základních škol. Tím neříkám, že jsou dokonalé, ale říkám, že jsou nápomocné. A samozřejmě dá se podle nich řídit. Není to nic šikanózního. Je tam část, která vychází z obecných principů individuální zodpovědnosti jednotlivce, ke které, ať chceme nebo nechceme bez ohledu na to, jestli jsme ve škole, jestli jsme na veřejném prostranství nebo jsme v obchodě, prostě přistoupit musíme a chovat se tak máme, pokud tu epidemii i nadále máme zvládat. Děkuji za úvodní slovo.

