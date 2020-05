Ministr Plaga: Sportování ve škole rozhodně nepodceňujeme

reklama

Děkuji za slovo.

Postupně k těm věcem, které tady zazněly, si dovolím doplnit. Ten přechod, jak naplánovat limitačním protokolem mezi Ministerstvem školství a Národní sportovní agenturou, spočívá v tom, že skutečně z toho počtu cca 30 úředníků, kteří se oblasti sportu věnovali ještě v minulém roce na ministerstvu, tak jak jsem říkal, část přešla a od 1. 6. zůstane na odboru sportu MŠMT 13 úředníků. A když odečtu ředitelku a sekretářku, tak jsou tam čtyři osoby, které mají na starosti doadministrování 150 projektů investičních cca za 2,2 miliardy korun, a na neinvestičních dotacích je v tuto chvíli sedm osob, z toho čtyři, nebo bude od 1. 6., a čtyři osoby administrují dotace Můj klub roku 2020 jako svou hlavní činnost. Já vím, že s tím v minulosti byly problémy. Já jsem tady opakovaně vystupoval a mohu s potěšením říct, že v letošním roce k tomuto datu, co před vámi stojím, ze 6 500 žádostí bylo zkontrolováno už 5 916. To znamená zbývá 500 žádostí na zkontrolování cca ze třech krajů a 1 000 ze zkontrolovaných klubů, tím že se zaváděla povinnost rejstříků a prokontrolování dat, tak přistupují k opravě členské základny v rejstřících. Ten zbytek je administrován a navrhován k dotaci. A v tuto chvíli jsou buď vyplacené, nebo navrženy v kolečku k výplatě, kde oni to potvrdí, kluby, a prostředky za 800 milionů korun bez ohledu na to, že se teď nesportuje a nesportovalo, resp. v těch předchozích týdnech, tak tady nedochází k žádnému krácení, protože jsme si vědomi toho, co tady opakovaně zaznělo, to znamená, že sportování bude důležitou součástí a vlastně je prevencí proti všem nemocem a nejenom koronaviru jako takovému.

Co se týká toho posledního bodu, tak rozhodně sportování ve škole nepodceňujeme. Před koronakrizí byl rozběhnutý projekt sportu i ve škole, do kterého se zapojilo přes tisíc škol, nebo je zapojeno přes tisíc škol, a je velmi úspěšný. A je to právě to dodatečné sportování na škole jako takové. A v letošním roce jsme rozběhli podporu univerzitního sportu, je přes 400 individuálních sportovců, aby skloubili vzdělávání a sport, což si myslím, že dlouhou dobu byla věc opomíjená. A je to věc důležitá. Tak jsme rozběhli tento dotační program společně s českými univerzitami v letošním roce poprvé. Takže ty konkrétní kroky a strategii do dalších let máme.

Děkuju.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Plaga: Doba je naprosto unikátní ve všech ohledech Ministr Plaga: Chceme to vysokým školám ulehčit Plaga: Metrové rozestupy a rozfázování výuky jsou neproveditelné Ministr Plaga: Tento semestr nebude započítán do rozhodného období pro stanovení poplatků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.