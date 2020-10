Ministr Prymula: Předpokládáme, že budeme schopni to reprodukční číslo snížit, jak bylo deklarováno

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

já bych se vyjádřil k interpelaci, která se týká zavírání škol. To zavírání škol je nepochybně jedno z opatření, které přichází v úvahu, které samozřejmě spolu s ostatními může přispět ke zlepšení epidemiologické situace v České republice a k získání kontroly nad průběhem té epidemie.

K zavedení distanční výuky jsme přistoupili pouze u studentů středních a vyšších odborných škol a v tom předcházejícím opatření to byly i vysoké školy, a to s ohledem na to, že v této věkové skupině byl zaznamenán nejvyšší záchyt pozitivních testů z hlediska výskytu činností ve srovnání s ostatními věkovými skupinami dětí a žáků a uvedená věková skupina je charakterizována společenským sdružováním, je tedy nejrizikovější skupinou pro další šíření nákazy oproti žákům základních škol.

Další aspekt, který při rozhodování byl zohledněn, je fakt, že děti do věku zhruba deseti let, ale podle některých prací i 12 let, prodělávají nákazu častěji bezpříznakově, přičemž míra šíření u těchto dětí je významně nižší než u adolescentů a dospělé populace. Bylo zohledněno i to, že u středoškoláků má zavedení distančního vzdělávání nejmenší dopad na kvalitu poskytovaného vzdělání na rozdíl od těch druhých stupňů, kde se skutečně nechystáme toto opatření provést.

Toto opatření má přechodný charakter a bylo tady řečeno, že bude na 14 dnů. Po těch 14 dnech chceme toto uvolnit a předpokládáme, že budeme schopni to reprodukční číslo snížit tak, jak bylo deklarováno, to znamená pod 1.

Z distanční výuky by vyjmuty nižší ročníky víceletých gymnázií, a to nejen s ohledem na věk studentů, ale i s ohledem na povinnosti plnění povinné školní docházky.

Co se týče omezení výuky tělesné výchovy a zpěvu, jedná se o aktivity, které jsou z hlediska způsobu šíření nákazy rizikové.

Z důvodu omezení nezbytných kontaktů žáků a studentů bylo přistoupeno i ke zrušení mimoškolních zájmových aktivit.

Já bych tady možná zareagoval ještě na konkrétní dotazy, které tady padaly. My jsme v podstatě v situaci, když se podíváme na základní a střední školství, tak tady je v poslední době skutečně nejvyšší nárůst. My z toho celkového počtu, když se podíváme na ta čísla, se pohybujeme někde na začátku, než byla zahájena školní docházka té kategorie středních škol, někde na 2,1 %, teď ten poměr, to znamená procento osob, které jsou postižené, je někdo přes 8 % a dále stoupá i na 11 % v některých regionech.

Jsou tady regiony, které jsou významně postiženy. A není to ale plošně celá republika. V některých regionech dominuje základní školství, v některých regionech dominuje střední školství. Třeba v Náchodě teď ta situace, která je poměrně vyhrocená, je skutečně díky středním školám.

Co se týká těch celkových počtů, tak my, když jsme analyzovali absolutní počty nakažených osob, tak u základních škol to bylo kolem 2 200, u středních škol to byly dva tisíce. Takže když to vezmeme do poměru, protože na střední školy chodí podstatně méně studentů než žáků na základních školách, tak proto nám z toho vychází tato skupina. A my opravdu jsme nuceni toto opatření udělat, byť si plně uvědomujeme, že to opatření je hendikepující, ale snažíme se to udělat tak, že tam, kde je nutná výuka praktická, tak to bylo ponecháno. To znamená praktická výuka probíhat může. A jak už jsem předeslal, je to na omezenou dobu čtrnácti dnů.

Děkuji.

