Ministr Prymula: Základním úkolem je stabilizovat stávající epidemiologickou situaci

Premiér Babiš poděkoval Adamu Vojtěchovi za jeho práci ve funkci ministra zdravotnictví. Jako prioritní úkoly nového ministra Romana Prymuly předseda vlády označil zabezpečení kapacit fakultních i krajských nemocnic při jakémkoliv vývoji situace epidemie koronaviru, projekt Chytré karantény a zrychlení zpracování informací o pozitivně testovaných osobách a trasování. Dále ve spolupráci s vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci Vladimírem Dzurillou zveřejnit údaje o kapacitách odběrných míst a laboratoří.

„Nejdůležitější úkol nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly je zajistit dostatečné kapacity lůžek v nemocnicích, a to při jakémkoliv vývoji epidemie koronaviru. Druhý velký úkol ministra je vylepšování Chytré karantény. Se Vladem Dzurillou jsme se shodli, že zveřejníme kapacity laboratoří a odběrných míst, kapacity trasování a čísla o tom, jak fungují krajské hygieny. Ať má veřejnost přehled a vidíme rezervy, ale i to, kde je odpovědnost krajů,“ uvedl český premiér.

Andrej Babiš dále zdůraznil roli Ústředního krizového štábu, jehož zřízení by mělo pomoci zlepšit spolupráci s kraji. Toto by mělo pomoci chránit zvláště rizikové skupiny, mezi které patří senioři, lidé se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocní či s chronicky oslabenou imunitou a další osoby v zařízeních, jejichž zřizovateli jsou především kraje.

„Jsem přesvědčen, že společně to určitě zvládneme. Přesně víme, co je potřeba dělat. Máme málo času, takže je potřeba tyto věci řešit okamžitě,“ řekl Andrej Babiš.

Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula kladl důraz na nutnost přijímání včasných a efektivních opatření zvláště v současné nepříznivé situaci. “Jak pan premiér zmínil, tak základním úkolem, který přede mnou stojí, je nějakým způsobem stabilizovat stávající epidemiologickou situaci. To znamená, pokud možno oploštit epidemii, která v tuto chvíli tady probíhá. Já bych chtěl říci, že tento úkol vůbec není jednoduchý. Udělám pro to vše. Na druhou stranu nejsem spasitel a určitě bych to nezvládl bez pomoci všech,“ řekl Roman Prymula.

Ministr Prymula zároveň řekl, že nechce dělat opatření, která by hendikepovala ekonomiku. „Když zakážeme veškeré aktivity venku, tak mohou probíhat v domácích podmínkách skrytou formou a tady přeci nejde o to, abychom něco zakazovali, ale abychom si všichni uvědomili, že se po určitou dobu teď nemáme těsně stýkat, protože to je to největší riziko přenosu tohoto viru,“ uvedl nový ministr zdravotnictví.

„Já bych tady chtěl hrozně moc poděkovat jednak odcházejícímu panu ministrovi, protože tady odvedl obrovský kus práce, panu premiérovi za důvěru, kterou mi dal. Já se pokusím ji naplnit, byť to určitě nebude jednoduché. Ale to hlavní poděkování patří všem zdravotníkům, všem hygienikům, všem IT specialistům, hasičům, policistům a všem, kteří se v tomto angažovali. Zdravotníci v první linii jsou neustále vystavováni kontaktům, které jsou pro ně rizikové a oni pro nás nepochybně pracují a doufám, že nadále pracovat budou,“ poděkoval závěrem ministr Prymula.

