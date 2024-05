Ministr Rakušan: Nebyl nalezen žádný pachatel, nebyla nalezena ani látka jako taková

reklama

Děkuju, pane místopředsedo, za slovo. Kolegyně, kolegové, omlouvám se za pozdní příchod, dokončoval jsem jednání a dostal jsem informaci, že jsem tady byl přímo vyzýván panem místopředsedou Havlíčkem k reakci, kterou samozřejmě rád učiním. Jen bych předeslal, že tu reakci jsem učinil okamžitě, a to mediálně. A učiním tady úplně stejnou a jednoznačnou.

O této situaci podle mých informací a přímého dotazu nebyl informován ani policejní prezident, tudíž jsem o tom nebyl informován ani já jako ministr vnitra. Situaci jako takovou jsem s panem policejním prezidentem začal neprodleně řešit poté, co se objevila v médiích, a to po několika liniích. Za prvé jsem chtěl podrobné informace k tomu případu jako takovému. To už tady sdělila paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Nebyl nalezen žádný pachatel, nebyla nalezena ani látka jako taková v nějakém množství, byl nalezen podle mých informací jakýsi papírek, který byl dán k odborné expertize, a bylo zjištěno, že obsahuje stopové látky nebo stopy tedy kokainu. V té chvíli ochranná služba Policie České republiky prověřila veškeré kamerové záznamy, zabývala se danou situací a v rámci vlastních opatření přijala potom taková opatření, aby toto bylo kontrolováno a byla na to zaměřena pozornost i v dalších dnech, týdnech a měsících. Takový případ už nebyl v Poslanecké sněmovně od této doby zaznamenán. To je důležité říci.

Souhlasím s paní předsedkyní Poslanecké sněmovny, a tak komunikuji i s vedením policie, považuji za chybu, že nebylo vedení Poslanecké sněmovny informováno a nebyl informován bezpečnostní odbor. Mělo se tak stát a vyzval jsem k reakci přímo ředitele ochranné služby. Ředitel ochranné služby se nejenom sešel s kancléřem Sněmovny, ale zaslal i omluvný dopis, kde závěrem se omlouvá za tuto záležitost, kdy ta komunikace nebyla nastavena dobře, a budou nastavena anebo jsou nastavována přesná pravidla toho, o jakých informacích má být vedení Sněmovny informováno, o jakých informacích má být informován bezpečnostní odbor.

Takže si myslím, že v téhle chvíli policie formálně, to znamená v rámci svých postupů, nepochybila, to znamená, nepochybila v šetření či odložení té věci, pachatel prostě nebyl dohledán, byť se o to policie pomocí kamerových záznamů pokoušela, nicméně každopádně k tomu pochybení došlo, a to tady říkám i na mikrofon, v té komunikační stránce věci. Takhle jsem hovořil i s policejním prezidentem, takhle jsem hovořil i se samotným generálem Komorousem a myslím si, že tahle situace se v tomhle duchu už nemůže opakovat.

Ještě jednou opakuji, policie poté přijala opatření po tomto činu, aby právě podobné jevy v Poslanecké sněmovně kontrolovala a dávala na ně tedy větší pozor a případně informovala posléze i vedení Poslanecké sněmovny či bezpečnostního odboru.

Za další bych chtěl říci ke slovům pana předsedy Babiše, on jako bývalý premiér ví určitě jednu věc, já nejsem tím - a je to dobře, že ten systém máme takto nastaven, bylo to za vás, je to i za nás - já nejsem tím, kdo kontroluje Generální inspekci bezpečnostních sborů. Ta nespadá pod ministra vnitra, ta má samostatné působení a nespadá do gesce Ministerstva vnitra, nicméně úřad vnitřní kontroly, to je to, na co my máme vliv, to jsou kontrolní mechanismy v rámci Policie České republiky, se samozřejmě především tou komunikací zabývá.

A za další, což je stejně nedobrý jev, se zabývá únikem informací do médií. To jsou dvě věci, na které jsem jako ministr vnitra měl bezprostřední vliv, a obě dvě se od začátku té kauzy dějí.

Třetí, na co jsem měl vliv, bylo to, aby se policie okamžitě spojila s vedením Poslanecké sněmovny a nastavila takové komunikační mechanismy, aby k těmto problémům už nemohlo docházet.

A údajně tady byl ještě dotaz od paní poslankyně Mračkové Vildumetzové k jinému tématu. Jednou větou: určitě ty informace má. Tak jak je dohodnuto s největšími odborovými organizacemi Policie České republiky i hasičů, stravné bude vypláceno od července. Děkuji.

