Ministr Rakušan: Neodstoupím, tuhle radost vám neudělám

Děkuji vám, pane místopředsedo, kolegyně kolegové, dámy a pánové, ani stokrát opakovaná lež se nestane pravdou. A to i když se na jejím opakování podílí celá mašinérie Agrofertu a její politické divize hnutí ANO. Jsme svědky skutečně té nejbrutálnější demagogie a propagandy, kdy obžalovaný z dotačního podvodu, který tady vystupoval a pokřikoval na nás z Poslanecké sněmovny: Nikdy neodstúpim! - myslím, že to bylo i slovensky, česky, kombinovaně - tak tenhle člověk nám teď říká, kdo má a nemá odstoupit z vlády?

Ano, Andrej Babiš půjde k soudu a je obžalovaný. Nikdy neodstoupil ze své funkce nikdy nereagoval na žádné výzvy a nějak si nepamatuji, že by vyzýval ministra Metnara k tomu, aby odstoupil, protože jeho předseda je trestně stíhaný v Poslanecké sněmovně. A dokonce byl tehdy vydaný, pokud se nemýlím. To se tady nedělo, to byl ten dvojí metr hnutí ANO. Tahle skupina, která sama prorostla státní správou jako rakovina a ty metastázy stále cítíme, bude někoho moralizovat? Tihle lidé nám budou říkat, jakým způsobem my se teď máme chovat a zda máme nebo nemáme odstupovat? Mají vůbec nějakou sebereflexi?

Já bych se chtěl na něco zeptat a možná by to bylo také milé. Byl tady zmíněn pan poradce Šteffl, bylo vytčeno paní poslankyni Dostálové, že jí radil, nevím dva, tři roky se stavebním řízením na Ministerstvu pro místní rozvoj. A možná až si dneska klub hnutí ANO vezme pauzu, zeptejte se, kteří poslanci se stýkali s panem Dovhomiljou, kteří ho viděli, kteří s ním tady pracovali, jestli to náhodou nebyli i lidé z vašich řad, jestli to nebyly ty styky, o kterých vy mluvíte, že měli všichni ostatní. Poukazujete tady na jiné politické strany, ale možná byste měli začít u sebe na vašem poslaneckém klubu a ptát se svých vlastních lidí.

Bude tohle fungovat, tahle propaganda? Možná ano, ona je silná. Komunistům se povedlo namluvit lidem těsně před pádem režimu to, že ten Západ je prohnilý a potom spadl ten jejich vlastní režim jako domeček z karet. Putinovi se povedlo namluvit lidem, že Ukrajina je viníkem celého toho konfliktu a oni tomu v Rusku věří.

Andrej Babiš se nám teď pokouší namluvit, že STAN je fatálním problémem téhle země. Poté, co tady hnutí ANO předvedlo prorůstání jedné konkrétní firmy a konkrétních podnikatelských struktur do státní správy. Poté, co tady byl prokázán několikrát střet zájmů bývalého premiéra Babiše. Na to se všechno zapomnělo? Vy teď budete soudci? Vy teď budete moralizovat? Vy teď budete říkat, kdo a za jakých okolností má odstoupit? Obžalovaný člověk z dotačního podvodu, který - ano - má jako všichni ostatní trestně stíhaní a obžalovaní možnost se u soudu obhájit, a potom bude nevinný. Ale zatím on je obžalovaný z dotačního podvodu v České republice. Pro takové chování existuje spousta označení. Zloději křičí chyťte zloděje, vrtěti psem, anebo třeba taky prostá drzost.

Organizovaný zločin u nás řeší policie, justice, ať se ho dopouští kdokoliv. Ať se ho dopouští a je z něj podezřelý člen hnutí STAN, nebo ať se ho případně dopouští nebo je z něj podezřelý člen hnutí ANO. Tak je to správně, tak to má být a tak to bude. O tom, kdo je vinný nebo nevinný, nerozhoduje naštěstí v demokratickém státě propaganda. Ani ta sebesilnější propaganda o tom nerozhoduje, rozhoduje o tom jenom a pouze soud. Slyšeli jsme tady věty, které pronášel, pokud se nepletu, pan předseda Okamura, že policie řeší tuto kauzu navzdory ministru vnitra. Ne, takhle to nechodí, to ukazuje vaše špatné uvažování. Policie nemá řešit žádnou kauzu navzdory nebo pro někoho nebo podle někoho.

Policie má každou kauzu řešit nezávisle. A to, že policie evidentně teď zasahovala v hnutí, jehož předsedou je ministr vnitra, je nejlepším důkazem toho, že policie pracuje bez jakékoliv politické objednávky, a dokonce i lidé, kteří mi říkají, kteří nemají asi důvod mě mít rádi, tak říkají, že policie konečně pracuje bez jakéhokoliv politického tlaku. A je tam i to slovo konečně. A potom bych se zastavil u jedné větičky pana poslance Babiše v rozhovoru pro Právo. Pan Švejdar, ano, opustil svoji prezidentskou funkci a určitě nemá důvod mě milovat. Ale sám uvedl, sám uvedl, že jsem nikdy nezmínil před ním jméno Hlubuček, ani žádné pražské souvislosti. Redaktor Práva se poslance Babiše ptá - neměl byste se panu Rakušanovi omluvit?

Ne, já mám svoje informace. Svoje informace bezpečnostní divize AGROFERT? Jaké svoje informace máte, prostřednictvím pana předsedajícího? Jaké svoje informace, když na té schůzce byli dva lidi. Byl na ní pan Švejdar a byl jsem na ní já. Oba dva jsme řekli, že jméno Hlubuček tam nepadlo. A co nám vzkazuje poslanec Babiš? Já mám své informace. Nějaké informátory? Bezpečnostní agenturu? Někdo nás sleduje? Jak může mít své informace, když dva lidé, jediní dva, kteří na té schůzce byli, řekli tuto informaci zcela veřejně. Co tím vzkazuje pan poslanec? Vyhrožuje nám? Posílá nám zprávy, že on má své informace? Takhle to tady chodilo dřív? Teď ne. Teď policie - a já věřím, že justice - pracují nezávisle a bez toho, aby jim do toho kdokoliv mluvil.

A já mám takový pocit, že celý ten tlak, abych já nebyl na tom Ministerstvu vnitra, má taky jeden důvod - právě proto, že je tady obava, že takhle nezávisle, bez jakéhokoliv tlaku nepostupuje policie jenom v téhle kauze, ale bude postupovat ve všech kauzách, které se mohou potenciálně týkat kteréhokoliv subjektu, kterékoliv politické strany, kteréhokoli politika v České republice. Dobře míněné rady některých kolegů, ať si vezmu Ministerstvo školství nebo Ministerstvo pro místní rozvoj - já vám za to děkuju. Děkuju vám za tu vaší důvěru, určitě by to byly zajímavé resorty, určitě bych je zvládl, určitě by byly méně stresové než Ministerstvo vnitra a určitě by přinášely mnoho vnitřního uspokojení. Beru to od vás jako dobře míněnou radu. Děkuji vám za ni. Určitě jde o zachování mého duševního zdraví.

Ale já nebudu odstupovat z Ministerstva vnitra. Já vám tuhle radost neudělám. Já chci, aby policie v České republice pracovala dobře, stejně tak jako ostatní složky pod Ministerstvem vnitra. Stejně tak chci, aby se efektivně řešila ukrajinská krize. Stejně tak chci, aby se řešily všechny výzvy, které před námi na Ministerstvu vnitra stojí a že jich je hodně, protože ta vaše vláda nám ho až v tak úžasném stavu opravdu nezanechala.

Tady se bavíme o kauzách hnutí STAN a v tom výčtu, co se tady dělo pan bývalý premiér Babiš četl ty kauzy. Jedna tam chyběla - Stoka, brněnská Stoka. Chyběly tam Faltýnkovy deníky. To tam nebylo vůbec, já jsem to neslyšel v tomhle výčtu. To je zvláštní. To je asi nějaký selektivní výběr toho, jak tady jednotlivé strany budovaly politickou kulturu. Chybělo tam i vlastní trestní stíhání za dotační podvod na kauze Čapí hnízdo a potenciální střety zájmů. Tímhle vy jste formovali dobře tu politickou kulturu, když jsme tady měli trestně stíhaného premiéra? To bylo něco, co přinášelo České republice tu nejlepší reklamu, určitě na té evropské úrovni? Já nevím o jiné zemi, možná taková byla, která by měla v čele premiéra s takovým kolosálním problémem.

A když už pan bývalý premiér poslanec Babiš zmínil Kolín, to je vám hezká historka. Já jsem si tam opravdu musel najmout právníka, to je pravda, na lživé letáky, které zastupitel, kandidát na starostu v Kolíně za hnutí ANO Martin Herman vydal po celém Kolíně pod cizím jménem Havlíček, bez podpisu, rozházel po schránce a lhal tam po nás. Ano, prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče Babiši, já jsem si vzal právníka, protože ten člověk mě pomlouval, a já jsem poprvé v životě dal trestní oznámení, aniž bych tušil, že ten pan Havlíček, co si to objednal, je vlastně kandidát na starostu za hnutí ANO pan Herman. A ten Kolín, kde jsem to tedy vedl od desíti k pěti, pane bývalý premiére, prostřednictvím pana předsedajícího, tak tam jsem dostal jednou 63 a po druhé 64 %, a vaše hnutí ANO tam všechny volby včetně těch parlamentních v té poslední éře prohrávalo. Možná to je ten důvod, proč zmiňujete Kolín.

A chci vám říct, že za jedinou svoji kauzu jsem nebyl v Kolíně trestně stíhán, obžalován a ta poslední kauza Chcípl PES na mě dala nějaké trestní oznámení ohledně právních služeb, tak ta byla po právu odložena, a vy to moc dobře víte. Takže zpochybňovat moje úspěchy v Kolíně, to by vám určitě šlo, ale je to zase jedna z těch vašich pohádek, na které my už jsme si tady všichni zvykli. Vyhrajte tam volby a ukažte, co v Kolíně dokážete, zatím se vám to tam nějak moc nevedlo, uvidíme, uvidíme na podzim. No a využívat tady - a taky je legrační, že v době, když běží přímý přenos České televize, tak pan poslanec Babiš říká - Česká televize už to ani nepřenáší. Říká to do přímého přenosu České televize, takže využít každou kauzu a možnost jaksi holí do zad bouchnout do veřejnoprávních médií. Ano, to by (vás) určitě bavilo.

Zmínil jste předvolební debaty. No, v těch jste prohrál, prostě vám to tam nešlo. To nesvádějte na Českou televizi, to je prostě jako věc, která taková byla. Takže ne Česká televize, ale prostě vy jste si prohráli volby tím, jak jste se chovali, a tím, co jste tady dělali. Za hnutí STAN nebudeme hlasovat pro schválení programu dnešní schůze. Důvodů jsem vysvětlil, myslím, dost a kolegům z opozice, kteří se pohoršují nad současnými problémy našeho hnutí, bych chtěl vzkázat jedno. Já je vnímám. Já je vůbec nezlehčuji.

A na rozdíl od toho, že vy jste nikdy neodstoupil, ale opravdu nikdy, nikdy neodstoupím, tak my z toho vyvozujeme odpovědnost, a to i bolavou, a to odpovědnost, která je za prvé i personální, za druhé věcná, kdy děláme velmi podrobné audity všech vnitřních procesů u nás, za třetí budeme mít i sněm hnutí ANO, který samozřejmě delegáty a - pardon - hnutí STAN... hnutí ANO ho nemělo, to nevím, jestli po Stoce jste měli vlastní sněm - ale nevím, jestli je tohle vyvození odpovědnosti dostatečné nebo nedostatečné, ale my, my na to reagujeme.

Na co vy jste reagovali? Kdy vy jste přijali nějakou vlastní odpovědnost za to, co jste tady předváděli? Proč nejmenujete vlastní kauzy, které tady byly? Ne. Vy nikdy neodstoupíte.

Tedy ano, my uděláme všechno proto, aby se problémy hnutí STAN neopakovaly. Omlouváme se všem těm, kterých se naše současné problémy dotkly. Uvědomujeme si, že jsme zklamali důvěru veřejnosti. Uvědomujeme si, že kriminální kauza, která se týká našeho důležitého člena, je určitě něčím, co žádná politická síla v žádné zemi zažít nechce. Uděláme ale maximum pro to, aby se něco takového u nás neopakovalo, a to ne výmluvami, ne marketingem, ne demagogií, ale tím, že se budeme snažit o to, aby naše hnutí reprezentovali ti lidé, kteří ho reprezentují po celé republice, to znamená slušní starostové, slušné starostky, lidé, kteří žádné kriminální pozadí rozhodně nemají a kteří jsou uraženi slovy, která tady používá bývalý pan premiér.

A ještě jednu poznámku k panu Okamurovi - nelžete tady. Lež není prostředek. Věslav Michalik nebyl nikdy stíhán. Nebyl nikdy trestně stíhán. Najděte si prosím veškeré údaje, které k tomu jsou. Novinové titulky, propaganda, lež a výkřiky není totéž, co trestní stíhání. Nebyl nikdy stíhán. On už se bránit nemůže. Ale já považuji za nutné tady nahlas říci, že šíření lží o panu Michalikovi, ještě v kontextu toho, co se stalo, je opravdu už odporná sprosťárna.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v pravé části sálu.)

