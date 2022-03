Ministr Rakušan: Odmítám, že by tady kdokoli obchodoval se zákony

reklama

Děkuji za slovo, pane poslanče.

Každý z nás máme právo pojmenovat naši interpelaci, jakým chceme způsobem, ale já jsem v těch dvou minutách - možná vám nestačil na to vyslovení otázky čas a využijete to v té zbývající minutě - neslyšel nic o tom, co jste tady tak provokativně napsal do názvu, a to je zneužití Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra připravovalo tuto novelu na počátku června minulého roku, tedy za úplně jiné politické konstelace než je teď. Připravili to zástupci resortu vnitra, obrany a financí. Ti se opakovaně sešli, byli to odborníci ministerstev za doby působení té minulé vlády. Legislativní rada na to dostala výjimku rozhodnutím té minulé vlády, aby to nešlo do meziresortního připomínkového řízení. Vlastně nevím proč, to by mohli odpovědět vaši kolegové z té bývalé vlády, ale nešlo to do něj. A bylo následně ministrem vnitra rozhodnuto, že bude předložen Poslanecké sněmovně jako poslanecká iniciativa, pod kterou byla řada poslanců podepsána. A nevím taky, proč se zvolila tahle metoda. Mohlo to jít ministerským návrhem, ale to je prostě nějaké systémové rozhodnutí. Ale já v tom z ničeho nevidím, že by nějak bylo zneužito Ministerstvo vnitra k čemukoli. A nevidím ani zneužití Ministerstva vnitra dnes pod mým vedením v této věci, protože Ministerstvo vnitra je pouze tím místem, které úředním postupem, do kterého ministr skutečně nezasahuje, vyplácí odškodnění těm jednotlivým obcím a jejich občanům, a to v zázračně rychlých termínech a tak, že ti jednotliví občané jsou s tímto spokojeni. Takže tady by se mohla zaradovat minulá vláda, že přišla s hezkým zákonem. Mohli bychom se zaradovat my, že nám teď jde administrace těch věcí správným způsobem.

Za další, a už jsem to řekl jednou: Já odmítám, že by tady kdokoli obchodoval se zákony. Tady nikdo se zákony neobchodoval. A to, že pan Polčák vyvodil politickou odpovědnost a že to já jsem označil za absolutně nemožné přijmout tuhle odměnu hned v pondělí, v úterý nebo kdy se ta kauza objevila, tak to je prostě a jednoznačně fakt. Ano. Já si skutečně myslím, že to byla politická chyba. Že člověk nemá zároveň dělat politika a zároveň dělat advokáta obcím, které v té chvíli dostávají nějaké peníze ze zákona, který jsem jako politik prosazoval. V tom je politická chyba, vystoupil jsem k tomu ráno, já osobně v tomto vidím každopádně střet zájmů, který tady byl. My jsme střet zájmů kritizovali u bývalého premiéra, ten tu odpovědnost nikdy nevyvodil. Pan Polčák ji vyvodil včera, odstoupil, přestal být místopředsedou našeho hnutí.

Za další: Veškeré právní služby pana Polčáka v těch obcích jsou zrušeny, jsou vypovězeny. To znamená, že on z toho jako právník žádnou korunu mít nebude. On nepokračuje ani v tom právním poradenství pro jednotlivé obce. To znamená, nebude inkasovat ani korunu. Nejenom tu odměnu, která byla navrhována starosty těch obcí. Ale on nebude inkasovat ani nic za právní poradenství, protože ty smlouvy jako takové byly vypovězeny a ty obce si budou hledat nějaké nové právní zastoupení. Takže ani tato informace, kterou uvádíte, skutečně nesedí.

No a na to, jestli jsem já někdy měl něco z nějakých záležitostí nebo naše hnutí, tak na tuhle vaši drzost ani nebudu reagovat. Možná podle sebe soudním tebe? Nevím.

Děkuji.

