Ministr Rakušan: Zákon výrazně přitvrzuje vůči převaděčům a definuje nové a lepší podmínky pro legální migraci

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, stručný úvod k dané materii. Dovolte mi představit vládní návrh novely zákona o azylu, zákona o pobytu cizinců a dalších osmi zákonných norem. Tento návrh, a na to chci upozornit, navazuje na návrh předchozí vlády z roku 2020, jehož projednávání nebylo v minulém volebním období dokončeno. My tedy navazujeme a dokončujeme práci rozdělanou už v minulém volebním období. Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 6124 lidí

Za prvé se jedná o změnu zákona o azylu, za další zákona o pobytu cizinců a jedná se kromě jiného o nezbytnou implementaci práva Evropské unie, ke které byla Česká republika opakovaně vyzývána Evropskou komisí. Za prvé jde o první významnější novelu zákona o azylu od roku 2015. Jejím hlavním cílem je zefektivnění současné právní úpravy, především správních řízení ve věcech mezinárodní ochrany a navazujících řízení před správními soudy. Návrh dále reaguje na problémy vznikající v praxi.

Za další návrh novely zákona o pobytu cizinců obsahuje změny plynoucí z takzvaných schengenských evaluací, kterými Česká republika prošla v roce 2019. Hlavním impulsem k jeho novelizaci je nově potřeba upravit dílčí parametry institutu modrých karet, vyvolaná změnou Směrnice o výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Tady krátká poznámka. V případě specializovaných povolání, jako jsou IT specialisté, může být doložené vzdělání nahrazeno doložitelnou a doloženou praxí v oboru. To znamená, že nějaký vysoký IT specialista nemusí mít v oboru vysokoškolské vzdělání, přesto je to evidentně odborník ve svém oboru, který prokazatelně toto může dokázat. Je to samozřejmě vedeno zájmem mít i na našem trhu práce takové specialisty, kteří skutečně a jednoznačně pomohou.

Za třetí - tady určitě udělám radost i opozici, ať už SPD, nebo hnutí ANO, protože k tomuto jsem byl opakovaně vyzýván i koaličními poslanci na bezpečnostním výboru. Spolu s Ministerstvem spravedlnosti jsme připravili návrh na zpřísnění trestního postihu za převaděčství a umožnění efektivnějšího stíhání pachatelů. Po této úpravě je mezi orgány činnými v trestním řízení velká poptávka, a to v souvislosti s aktuální migrační vlnou. O tuto úpravu se zajímají i naši zahraniční partneři. Za prvé hlavní změnou je to, že by automaticky tito pachatelé byli vazebně stíháni nebo podezřelí z trestního činu, za další se jedná i o návrh zvýšení sazeb za tento trestný čin. Proč mluvím o zahraničních partnerech - i za našeho předsednictví jsme se snažili dosáhnout jakési jednoty v přístupu v jednotlivých zemích Evropské unie tak, aby nedocházelo k jakési nelegitimní motivaci pro převaděčské skupiny k tranzitní migraci využívat takové státy, kde jim hrozí nižší postihy než ve státech ostatních. Proto je v zájmu bezpečnosti České republiky, aby k takovémuto přitvrzení postihů došlo. My jsme s Ministerstvem spravedlnosti vytipovali první vhodný právní nosič na to, aby bylo možné takovou změnu uskutečnit. Za další jsou dotčeny i předpisy z gesce Ministerstva zdravotnictví, zejména se navrhuje zařadit nezletilé děti s dlouhodobým pobytem do systému veřejného zdravotního pojištění. Stabilita systému veřejného zdravotního pojištění bude zajištěna tím, že rodiče budou odvádět pojistné za své děti ve stejné výši, jakou v současné době hradí osoby bez zdanitelných příjmů. Dle informací Ministerstva zdravotnictví by tato změna znamenala pro systém veřejného zdravotního pojištění přínos ve vyšších desítkách milionů korun ročně.

Já jsem tady schválně uvedl ty nejzákladnější body tohoto návrhu zákona právě proto, aby nebyl nikým v debatě dezinterpretován jako zákon, který rozšiřuje nějaké možnosti pro jakousi nelegální migraci či něco podobného. Zcela naopak. Tenhle zákon výrazně přitvrzuje vůči těm nejhorším pachatelům trestných činů, což jsou převaděči, a tenhle zákon naopak definuje nové a lepší podmínky pro legální migraci, která je žádaná veškerými hospodářskými komorami pro udělování modrých karet, jejichž platnost by se mohla zvýšit ze dvou na tři roky, a znamenala větší stabilitu pro zaměstnavatele v případě, že zaměstnávají třeba i vysoko kvalifikované cizince na území České republiky. A jak už jsem jednou zmínil, i v těch kvalifikačních předpokladech vycházíme vstříc poptávce našeho průmyslu, našich hospodářských komor, tedy v žádném případě se v těchto zákonných úpravách nejedná o žádné povolení pravidel pro vstup kohokoli ilegálního na území České republiky, právě naopak. Děkuji za pozornost.

