Ministr Síkela: Hledám adresné a méně nákladné řešení pro životaschopné podniky

Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně a páni poslanci,

já bych rád reagoval na dotaz pana poslance Havlíčka v souvislosti z jeho pohledu nedostatečnou podporou z mé strany, pokud jde o covidové programy. Chápu vaše právo na to považovat tu podporu za nedostatečnou a vy asi chápete, že mám trošku jiný pohled na tu věc. Protože já za součást podpory podnikatelského prostředí považuji to, že to podnikání může probíhat, to, že bojujeme s inflací a to, že podporujeme podnikání ve všech možných formách.

Chtěl bych upozornit na to, že to byla právě naše vláda, která zrušila nebo neprodloužila nouzový stav, který byl zaveden vaší vládou od 26. listopadu do 25. prosince, a který celou řadu subjektů vystavil určitému problému. My jsme přesto všechno, že spousta lidí tvrdila, že nastane armagedon, my jsme ten nouzový stav neprodloužili a umožnili jsme to, že podnikání zase začalo probíhat, byť ne v úplně volné míře, ale v podstatné míře. To je první věc, kterou jsem chtěl zmínit.

Ta druhá věc je, že bych velmi rád reagoval i na to, čemu vy říkáte připravenost těch covidových programů. Jsem rád, že jste zmínil to číslo, která tady zaznělo, komu všemu a jakou formou jste chtěl pomoci. Já jsem na ministerstvo nastoupil 17. 12. a ke svému překvapení jsem zjistil, že vlastně týden předtím, tedy 10. 12., jste, pane poslanče Havlíčku, vypsal to takzvané avízo výzev ke dvěma plošným a rozsáhlým covidovým programům Covid-21 a Covid - Nepokryté náklady.

Podle informací, které jste měl i vy sám k dispozici - podle toho, co mi řekli moji současní a vaší bývalí podřízení - jste věděl, že tyto programy by měly vyjít státní rozpočet na 12 miliard korun. Když jsem se vašich podřízených ptal, co si o vypsání toho avíza mysleli, řekli, že všichni byli proti - jsou připraveni to všichni potvrdit - a prý to udělali na základě vašeho politického zadání, pane poslanče.

Mě opravdu překvapilo, když říkáte, že tyto programy byly připravené. Já jsem si dokonce vyhledal i tu vaši informaci pro vládu. Vy jste s tím byl na vládě. Vaše vláda to vzala na vědomí, ale zapomněla na jednu podstatnou věc. Zapomněla tam doplnit to známé, že pověřuje ministryni financí, aby na tyto programy připravila krytí. Nechci teď vést diskuzi o tom, na kolik by dalších 12 miliard do systému touto plošnou formou bylo proinflačních - jakože by proinflační byly - ale prostě vy jste z mého pohledu tak trošku vypisoval nekryté šeky.

Já jsem si udělal analýzu těch 32 miliard korun na covidové programy, které se utratily v roce 2020. Mně ten způsob připadl jako velmi neférový vůči malým a středním podnikatelům. Vím, že těch subjektů bylo víc, než 60 tisíc, ale téměř 10 % všech těch peněz vyplacených v rámci těchto programů, si mezi sebe rozdělilo 20 firem. Což je 0,04 %, z nichž některá byla ta známá kasina, asi šest z nich je v rámci ekonomicky sepjatých skupin českých miliardářů. Tento způsob vyplácení peněz, jak už jsem uvedl, považuji za velmi nesystémový a proinflační.

Nejsem příznivcem, jak už jsem uvedl, plošných opatření a stále hledám adresné a méně nákladné řešení pro životaschopné podniky. V tuto chvíli o konečné podobě programu probíhá diskuze s ostatními kolegy ve vládě. My jsme nejblíž nějakému řešení pro ten segment, který byl vlastně nejvíce postižen, protože byl de facto úplně zakázán ze dne na den tím vaším vládním opatřením. To jsou ti stánkaři a organizátoři adventních trhů.

Ta forma, která je asi nejbližší a která se nabízí, je ta varianta de minimis, která má - (Předsedající upozorňuje na čas.) - ano, já jenom dokončím větu - která má velkou výhodu v tom, že nebudeme čekat na tu notifikaci Evropské komise a budeme moci peníze, pokud se tak na vládě dohodneme, vyplatit velmi rychle.

