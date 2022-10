Ministr Stanjura: Písmeno k) jsou banky, nic dalšího vláda přidávat nechce

reklama

Děkuji. Jen k těm podnikům, na které navrhujeme tu daň z nečekaného zisku. Je to v tom § 17c odstavec 6 písmeno a) až j) odpovídají - já mluvím k paní poslankyni Dostálové - evropským nařízením, jedině jsme tam přidali to písmeno k), to jsou ty banky a vysvětlil jsem proč. Nic dalšího vláda přidávat nechce.

Je legitimní, pokud někdo navrhne něco dalšího, je to vědomé rozhodnutí, takže písmena a) až j) je adaptace, písmeno k) je vědomé rozhodnutí. Tady jsem to říkal, že to je národní řešení, to je to, co jsme k tomu přidali. Nikoho dalšího my přidávat nechceme.

Pokud někdo přidá nějaký jiný obor, tak o tom budeme legitimně hlasovat. Nic víc k tomu nechci říkat. Písmeno a) až j) je adaptace, písmeno k) naše národní řešení.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí

