Ministr Stanjura: Stát platí za ukrajinské uprchlíky jako za státní pojištěnce

Pan poslanec ví stejně jako já, že to je věc hospodaření zdravotních pojišťoven - že to není ani ministr zdravotnictví, ani vláda, která schvaluje zdravotněpojistné plány, jejichž obsahem je v zásadě rozpočet, když to řeknu (nesrozumitelné). Když budeme mluvit o deficitu v roce 2022 a 2023, (mluvíme?) o něm - a já bych vás chtěl poprosit, pane poslanče, abyste řekl, prostřednictvím pana místopředsedy, abyste jste řekl, jak ten deficit byl velký absolutně a jak byl relativně v procentech, jo, protože se zbytečně strašíme. Když si uvědomíme, že zhruba je objem prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění půl bilionu, 500 miliard korun, 1 % je 5 miliard korun, jo, tak jenom, abychom jako věděli, že deficity byly právě nižší díky vyššímu výběru, ať už za státní pojištěnce, protože stát platí za ukrajinské uprchlíky jako za státní pojištěnce - a je pravda, je fakt, že se nestalo to, před čím mnozí varovali, že uprchlíci budou čerpat větší podíl zdravotní péče, než kolik je platba za státní pojištěnce, opak je pravdou, to znamená, systému veřejného zdravotního pojištění to pomáhá na úkor státního rozpočtu, že uprchlíci spotřebují menší část zdravotní péče než průměrná česká populace, je to dáno asi i věkem, to si musíme přiznat, to znamená, pro systém veřejného zdravotního pojištění na úkor státního rozpočtu je to vlastně finančně výhodné. A to, že příští rok má být vyrovnaný, je to správně. Vy jste si jako protiřečil, (nesrozumitelné) jste řekl - no, to byl deficit, to je hrozné - a pak říkal - já se těším na to - a byla tam ironie, podle mě, pokud ne, tak se omlouvám - až to bude vyrovnané. Tak právě proto, aby to nebylo deficitní, chceme, aby pro rok 2025 ten systém byl vyrovnaný.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí