Ministr Ťok: Byla to prostě otevřená transparentní soutěž, uspěl ten, který dal nejnižší cenu

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak já bych jenom rád řekl na začátek, že se žádné debatě nebráním. Podle mého názoru to, co proběhlo z hlediska mýtného tendru, je prostě otevřená transparentní soutěž, ve které uspěl ten, který dal nejnižší cenu. Že to nebyla společnost Kapsch bylo zapříčiněno pouze tím, že oni dali cenu zhruba o miliardu a půl vyšší než vybraný účastník. Takže to je všechno.

Co se týče podmínek, podmínky tendru se od začátku do konce nezměnily, ty jsou od začátku do konce naprosto stejné. Rozsah zpoplatnění jedniček tam byl od začátku a zůstal stejný. A je povinností dodavatele dodat dílo tak, jak bylo vysoutěženo se vším všudy s tím zpoplatněním.

Jediná debata, která se tady vedla a zatím není dokončená a záleží na vládě, jak bude dokončena, je debata, kterou vznesly kraje a některé obce s tím, že přišly s tím, že je obava, že pokud tam bude zpoplatněna nějaká jednička, tak by mohl některý z kamionů využít objízdné trasy po dvojkách, trojkách, že by jim je ničil a že oni jsou právě proti tomu zpoplatnění.

Ministerstvo se k této věci postavilo tak, že říkáme, že jsme připraveni s kraji o té věci debatovat s tím, že to ale neznamená, že by byla změna rozsahu zpoplatnění. Nicméně vláda může dočasně na nějakých úsecích vyhláškou stanovit jinou sazbu mýta pro ty úseky, kde chce, aby se to celé neobjíždělo. Ale zatím se k takovému kroku vláda nerozhodla, takže nic zásadního se v této situaci neděje.

Já jenom k té celé debatě ohledně zpoplatnění, nezpoplatnění jedniček bych rád uvedl jednu věc. Víte, když se podíváte do roku 2006, jak byla původní smlouva vysoutěžena, nebo vysoutěžena, on vlastně byl vybrán jediný dodavatel, protože soutěž byla zrušena. Nebo nebyla zrušena, všichni ostatní byli vyloučeni kromě jednoho. Tak závazek Kapsche jako vítěze v té smlouvě byl, že zpoplatní 1850 km silnic I. třídy. A on se k tomu zavázal. Zavázal se, že tam budou mýtné brány, že tam bude mikrovlnný systém. A v roce 2007 v jednom z prvních dodatků, když zjistil, že to není schopen udělat, tak se dohodl s tehdejším ministerstvem, že se smlouva změní a v dodatku číslo jedna se z těch 1850 km stalo zhruba 180 km. Takže tady není žádné novum to zpoplatňování jedniček, to už jsme měli ve smlouvách v roce 2006, 2005. Takže já bych to neviděl jako nijak tragickou záležitost.

Máte pravdu, z toho průběhu výběrového řízení v podstatě proběhla veškerá odvolání a rozklady. Poslední rozklad, který má rozhodnout ÚHOS, je rozklad proti rozhodnutí v prvním stupni, ve kterém dne, a myslím, že to bylo 10. prosince 2018, úřad v prvním stupni rozhodl, že návrh společnosti Kapsch Telematic Services na uložení zákazu plnění smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb v provozu elektronického systému zamítá, 18. prosince dal proti tomu Kapsch rozklad. A nyní čekáme na rozhodnutí o tom rozkladu. Já se přiznám, že teď nemám informace, kdy by to mělo být. Ale mám pocit, že v této věci ÚHOS nemá žádnou lhůtu, takže to určitě přijde.

Já se ještě vrátím k těm elektronickým dálničním známkám, ty ministerstvo připravuje. Připravujeme je. Nicméně vypsání nějaké soutěže, která by měla být mnohem jednodušší, protože to není tak složitý systém, jako je vybírání mýtného pro nákladní auta. Tak tomu musí předcházet změna v zákoně, která tuto možnost umožní. Ta změna je dneska připravena do vlády. Myslím, že to je v zákoně číslo 13 a ten by měl přijít do Poslanecké sněmovny, aby to umožnil.

Paralelně s tím chystáme všechny kroky k tomu, aby ten systém mohl být ve zkušebním provozu v roce 2020 a mohl najet do systému v roce 2021 už pro všechny, nebo v podstatě v prosinci roku 2020 tak, jak mají být nové dálniční známky v platnosti. Děkuji.

