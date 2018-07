Ministr Ťok: Připravujeme smlouvu o zřízení železničního spojení Ústí nad Labem – Drážďany

Stavba vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan je pro Čechy a Němce společným cílem, začínají práce na mezinárodní prezidentské smlouvě o přeshraničním železničním spojení. Při jednání v Berlíně si to potvrdili český ministr dopravy Dan Ťok se svým německým protějškem Andreasem Scheuerem.

„Připravujeme mezinárodní smlouvu o zřízení nového železničního spojení Ústí nad Labem – Drážďany, která vyřeší společný přeshraniční tunel skrze Krušné hory. Zároveň chceme společně tuto vysokorychlostní trať prosadit do Transevropské dopravní sítě TEN-T,“ říká po jednání český ministr dopravy.

V květnu byla v Berlíně ustavena česko-německá expertní pracovní skupina, která projednala záměr provozovat přeshraniční tunel podle německých předpisů. Na projektování tunelu spolupracuje Správa železniční dopravy cesty a Deutsche Bahn Netz, kteří mají do konce roku 2018 připravit společnou smlouvu upravující další postup přípravy přeshraničního úseku a také prioritně vyčíslí finanční prostředky potřebné na přípravu v letech 2019 a 2020.

„Mezi další prioritní železniční spojení je trať z Plzně do Mnichova přes Domažlice a Furth im Wald. Ještě letos budou uvedeny do provozu tunely mezi Plzní a Rokycany,“ dodal ministr Ťok. Rekonstrukce tratě Plzeň – Domažlice – státní hranice v délce přibližně 70 km má zároveň zvýšit traťovou rychlost až na 200 km/hod s cílem zkrátit cestovní dobu z Prahy do Mnichova pod čtyři hodiny.

Mezi dalšími tématy se ministři bavili také o nutnosti postavit plavební stupeň Děčín, který umožní splavnit Labe nebo o projektech přeshraniční spolupráce při testování autonomních vozidel. Ministr Ťok zároveň pozval spolkového ministra Scheurera do Prahy na oficiální návštěvu.

autor: PV