Ministr Ťok: Problém mostů se týká v podstatě celé Evropy

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího.

Já bych se chtěl předně omluvit. Já jsem sám a moji kolegové též přehlédli tu otázku na ten harmonogram a stav mostů v havarijním stavu. Nicméně chtěl bych tady zopakovat, že Ředitelství silnic a dálnic eviduje dneska mosty, které jsou ve špatném stavu, ve velmi špatném stavu, přičemž špatný stav je kategorie pět, velmi špatný je šest a havarijní je sedm.

V té kategorii sedm havarijní stav je šest mostů na silnicích první třídy a na dálnicích a všechny tyto mosty jsou v současné době v rekonstrukci. To znamená, že u všech tam probíhá oprava. Ta oprava probíhá buď tak, že ten most je vyloučen z provozu, nebo je část, na které se jezdí, podepřena a ta druhá se opravuje. Takže všechny tyto mosty se opravují tímto způsobem.

Tak, jak jste zmínila ve své interpelaci, nebo ve své řeči, tak je to problém, který se netýká jenom České republiky, týká se v podstatě celé Evropy. Velkým problémem jsou zejména mosty s přepínanou betonovou konstrukcí.

My jsme měli podobný případ v Karlových Varech, kdy jsme při modernizaci nebo opravě toho jednoho z mostů v Dubí přišli na to, že ten most má tu konstrukci úplně řekl bych zdegradovanou a prokorodovanou, takže se rozhodlo, že ten most se musí zbourat. Na základě této zkušenosti jsem já dal pokyn, že se musí zkontrolovat všechny mosty, které byly v předmětné době, zejména v 60., 70. a 80. letech speciálně zkontrolovat, dokonce i destruktivními metodami, protože nedestruktivní metodou se kvalita mostu nedá zkontrolovat. A výsledek této kontroly ještě znám není. Až bude znám, tak s ním veřejnost určitě seznámíme.

Jinak když jsme se o tom bavili, tak na půdě Evropské unie z hlediska financování se dneska debatuje i o tom, zdali by tyto mosty, které jsou toho typu, který byl v tom Janově, by neměly mít nějaký speciální dotační program. Ale ještě o něm rozhodnuto tedy není.

---

Máte pravdu, ten stav je zapříčiněn tím, že se bohužel, když chyběly peníze v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, tak se šetřilo bohužel na opravách. Takže nedostatečné opravy v posledních dvaceti letech tento stav mostů zapříčinily. Mosty jsou obecně projektovány na sto let a bohužel je vidět, že při nedostatečné údržbě se jejich životnost dostala někde na polovinu, a to je velká škoda.

My jsme začali velmi intenzivně opravovat mosty i silnice prvních tříd. Zhruba do toho dáváme 11 miliard ročně poslední čtyři roky. A je to i bohužel vidět, že tyto opravy obtěžují motoristy, ale jsem přesvědčen, že především ve světle toho, co se v tom Janově stalo, je to velmi potřeba. To číslo teď nechci úplně střílet z boku, protože akademici, kteří se mosty a mostními konstrukcemi zabývají, tak na své konferenci udělali odhad, se kterým mě přišli seznámit. Mám takový pocit, že ten vnitřní dluh na mostech je někde kolem 80 miliard. Je to velké číslo. Nedá se to spravit hned. A myslím si, že toto číslo zahrnuje nejenom silnice ŘSD, to znamená dálnice a silnice prvních tříd, ale také druhé, třetí třídy, které jsou ve vlastnictví krajů. Je to věc, kterou se určitě budeme zabývat. Já jsem právě akademiky požádal, aby nám navrhli nějaké kroky, které by bylo potřeba udělat. Oni mi slíbili, že na příští konferenci Mosty, že z toho bude nějaký výsledek, se kterým bude ministerstvo, potažmo ŘSD dále pracovat. To přesné číslo vám tedy ještě pošlu.

---

Tak jenom pár poznámek. Určitě ty požadované informace vám předáme. Jenom bych ale nerad, aby tady z toho vzniklo, že je tady nějaká supr katastrofická situace s mosty, aby to tak nevyznělo. Je to určitě věc, které se musíme velmi pečlivě věnovat. Jenom bych chtěl říct, že stále tady platí pravidla, platí tady předpisy. Předpis říká, že každý most musí projít kontrolou, je tam vizuální kontrola, která by měla být myslím jednou za rok, pak je tam větší kontrola, která bude jednou za dva roky, na základě které se ty mosty vždycky posuzují. Jestli to někdo z vlastníků tu kontrolu zanedbává, tak to si koleduje docela o průšvih. A já doufám, že se to neděje. Naše organizace, tady bych chtěl říct ŘSD a SŽDC, ty kontroly dělají velmi pravidelně. A já věřím tomu, že i kraje dělají ty kontroly pravidelně. Trošku problém je zejména z hlediska prostředků u měst a obcí, zejména malých měst nebo malých obcí, které mají ve vlastnictví ty mosty, protože oni prostě na to nemají peníze, co si budeme říkat. Takže jsme se na ŘSD rozhodli, že ty mosty, které jsou na místních komunikacích a jdou přes dálnici a jsou ve vlastnictví obcí, tak pravděpodobně převezmeme zpátky do ŘSD, protože se o to obce prostě nemají šanci dobře postarat a je to potenciální nebezpečí.

Dan Ťok BPP



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kovářová (STAN): Je potřeba, aby i veřejnost byla informována o skutečném stavu mostů Ministr Ťok: K současným 186 přibude dalších 13 vyjmutých kilometrů dálnic Ministr Ťok: Kraje navrhnou, kde bude mýtné pro kamiony přínosné Ministr Ťok: Mosty z 60. až 80. let projdou mimořádnými kontrolami

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV