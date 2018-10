Kovářová (STAN): Je potřeba, aby i veřejnost byla informována o skutečném stavu mostů

Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dovolte, abych připomněla interpelaci písemnou, kterou jsem zaslala právě panu ministrovi Ťokovi a pak zdůvodním, proč jsem s odpovědí vyjádřila nesouhlas. Moje interpelace se týkala stavu mostů a na to také v podstatě upozornil případ - protože ten špatný stav se zřejmě týká mostů v celé Evropě - případ na to upozornil, kdy se zřítil dálniční most v italském Janově.

V této souvislosti jsem zaznamenala zprávu ze sympozia Mosty 2018 a v reakci na to článek na serveru Novinky.cz, který uváděl, že v České republice je více, než 270 mostů ve špatném stavu a dokonce šest mostů je přímo v havarijním stavu. Článek dále ocitoval mluvčího ŘSD pana Rýdla, který odmítl poskytnout v té době seznam mostů a dokonce neodpověděl ani na otázku, zda je některý z těchto mostů v provozu, tím myslím ty havarijní.

Já se osobně nedomnívám, že zveřejněním seznamu by se šířila poplašná zpráva a je potřeba, aby i veřejnost byla informována o skutečném stavu mostů. Proto jsem písemně poprosila Ministerstvo dopravy a pana ministra, aby mi zaslal seznam mostů ve správě ŘSD, které jsou ve špatném nebo havarijním stavu. A dále jsem prosila o sdělení, zda některé mosty v havarijních stavu jsou stále v provozu a jaký je harmonogram oprav mostů v havarijním stavu.

Dostala jsem odpověď a k té odpovědi byla přiložena tabulka, tedy seznam všech mostů a také s označením stavu špatný, velmi špatný a havarijní. Za tento seznam, pane ministře, samozřejmě děkuji. Co ovšem v odpovědi chybělo, tak to byla odpověď na mé následující otázky a to, zda jsou mosty v havarijním stavu v provozu a jaký je harmonogram oprav mostů v havarijním stavu. Takže tímto prosím pana ministra, zda by odpověď doplnil.

Děkuji.

Ing. Věra Kovářová STAN



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mosty ve správě SŽDC jsou bezpečné Asociace krajů ČR: Přikročíme k mimořádné kontrole mostů Kdo za to může? Hádka stavaře s ministrem kvůli rozpadajícícm se mostům na dálnicích Řidiči jezdí po mostech, kterým hrozí zřícení. Analýza je hrozivá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV