Ministr Ťok: K současným 186 přibude dalších 13 vyjmutých kilometrů dálnic

Nově by od příštího roku mohli řidiči využívat zdarma úsek D11 Sedlice – Kukleny (exity 84 – 90), úsek D35 Sedlice – Opatovice nad Labem (exity 126 – 129) a úsek D48 Frýdek-Místek – Dobrá (exity 50 – 54). Bez poplatku už je 199 kilometrů dálnic, které většinou tvoří obchvaty měst nebo jimi prochází silnice I. třídy. Na prodeji dálničních známek se vyjmutí úseků neprojevilo.

„Letos jsme se rozhodli vyhovět žádostem Královehradeckého kraje a Ministerstva životního prostředí o vynětí části dálnic, které slouží jako obchvaty, ze zpoplatnění. Jsou to Frýdek-Místek–Dobrá na D48, Sedlice–Kukleny na D11 a Sedlice–Opatovice na D35. K současným 186 vyjmutým kilometrům přibyde dalších 13 kilometrů, které mohou řidiči od příštího roku využívat bezplatně,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Královéhradecký kraj i Statutární město Hradec Králové ve své zásadní připomínce argumentovaly, že úseky dálnice D11 a D35 tvoří fakticky jihozápadní obchvat města a v nemalé míře slouží i pro místní dopravu. „Uvedené úseky dálnic představují vhodnou trasu i pro dálkovou tranzitní dopravu. Jde o směr od Náchoda a Trutnova (příjezd do Hradce Králové po silnici I/33), od Jičína (příjezd do Hradce Králové po silnici I/35) a od Nového Bydžova (po silnici II/324) pokračující dále do Pardubic (po silnici I/37) a opačně. Za současného stavu musí tato tranzitující vozidla, která nemají kupón časového zpoplatnění a tomuto druhu zpoplatnění podléhají, užít silnice na území města Hradec Králové (I/35, I/31 a I/37), případně silnici II/324 na území obce Opatovice nad Labem,“ uvádí v připomínce kraj a město.

Ministerstvo životního prostředí pak ve své zásadní připomínce požadovalo vyjmout část dálnice D48 v úseku Frýdek-Místek-Dobrá. „Důvodem uvedeného požadavku je zhoršená kvalita ovzduší v obci Dobrá, která je způsobena intenzivní automobilovou dopravou realizovanou na komunikaci II/648 (vedoucí středem města), neboť jízdou po II/648 se řidiči vyhýbají placenému úseku dálnice D48,“ uvedlo ministerstvo.

Dan Ťok BPP



Známka není od začátku letošního roku potřeba na D3 kolem Veselí nad Lužnicí, na D6 mezi Chebem a Karlovými Vary, na D55 kolem Otrokovic, bez poplatku je také D52 u Pohořelic nebo část dálnice D46 u Hněvotína, což umožňuje bezplatné využití obchvatu Olomouce na dálnici D35. V minulosti byly od poplatku osvobozeny úseky na D1 kolem Brna, nebo na dálnici D3 kolem Tábora, D6 u Chebu a D10 kolem Mladé Boleslavi. V další vlně pak ministerstvo dopravy umožnilo bez poplatku vjezdy do Prahy pro obyvatele okolních obcí kolem Prahy, tzn. úseky na D6, D7, D10 a D11.

Prodej dálničních známek stále roste

„V prodeji dálničních známek se tyto změny neprojevily, naopak jejich prodej každým rokem stoupá. Loni se vybralo 5,027 miliard korun, což bylo o 268 milionů korun více než v roce 2016 a o 561 milionů korun více než v roce 2015,“ říká Ťok. V roce 2014, kdy nebyl ze zpoplatnění vyjmut žádný úsek, se prodalo 5,446 milionů kusů dálničních známek, v roce 2016 to bylo téměř o 841 tisíc kusů více a v roce 2017 o dalších téměř 343 tisíc kusů více. Obdobný trend zvýšených prodejů pokračuje i v roce 2018.

Prodej ročních dálničních kupónů pro rok 2019 hmotnostní kategorie do 3,5 tuny bude zahájen nejpozději k 1. prosinci. Kupóny s dobou platnosti na jeden měsíc nebo deset dnů vstoupí do prodeje s novým rokem. Ceny kupónů pro rok 2019 zůstávají stejné jako u kupónů letošního roku. Roční kupón pro rok 2018 má platnost od 1. prosince 2018 do 31. ledna 2020 a jeho cena je 1 500 korun. Cena měsíčního kupónu činí 440 korun a cena desetidenního kupónu je 310 korun. Nové dálniční kupóny budou kvůli jejich zvýšené ochraně proti padělání opět opatřeny bezpečnostními prvky.

autor: PV