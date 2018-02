Ministr Ťok: Zrušit mýtný tendr a vypsat nový je pohádka se špatným koncem

Právní analýza předložená Svazem průmyslu a dopravy a Hospodářskou komorou ke zrušení mýtného tendru je z říše pohádek, žene úředníky za mříže a jde na ruku firmě Kapsch. Uvedl to ministr dopravy Dan Ťok v reakci na požadavek zástupce dopravců a podnikatelů okamžitě zastavit mýtný tendr kvůli rozšíření mýtného o 900 kilometrů a vypsat ihned nový.

„Z říše pohádek a snů je rádoby právní analýza vyprávějící příběh o kouzelném proutku, který jedním mávnutím zruší běžící mýtný tendr, druhým jej opět vypíše a třetím vykouzlí prince, který bude dál vybírat mýtné. Asi tak se dá shrnout dvacetistránkový text plný omylů, nereálných představ a bludů, který má za cíl líbivě popsat, jak jednoduché je více než dva roky práce zahodit a stihnout bez problémů a rizik za pár měsíců přesoutěžit ideálně staronového provozovatele mýtného systému,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Dokument předložený Svazem průmyslu a dopravy a Hospodářskou komorou je podle ministra napsaný velmi laickým způsobem a bez realistických termínů. „Někdo musel hodně zavřít oči, aby mohl seriózně tvrdit, že na převzetí provozu stávajícího mýtného systému musí vybranému dodavateli postačovat 6 měsíců. Z průzkumu Ministerstva dopravy vyplynulo, že drtivá část potenciálních dodavatelů požadovala lhůtu minimálně 12 měsíců, někteří i více (18 měsíců). V kratší lhůtě by dovedl převzít provoz stávajícího mýtného systému možná jen stávající dodavatel,“ uvedl ministr Ťok.

Podle ministra neexistují také zákonné důvody pro zrušení probíhajícího mýtného tendru. „Slyšíme jenom hlasitý křik, že rozšíření mýtného je špatně. Neexistuje žádná odborná analýza, která by prokázala, že zpoplatnění silnic I. třídy není ekonomické, nebo že způsobí závažné negativní sociálně ekonomické dopady. Jenom tento řev nemůže být důvodem ke zrušení tendru a svým způsobem žene úředníky, kteří by takto rozhodli, za mříže,“ říká ministr.

Dan Ťok BPP

Ministr dopravy v demisi

ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Obecně bych řekl, že předložené stanovisko Svazu průmyslu a dopravy nelze brát zcela vážně, protože jestli něčím není, tak není cestovní mapou. Podle které se do cíle dá nejenže dojet včas, nýbrž si kladu otázku, zda se do cíle dá podle něho dojet vůbec,“ dodává ministr Ťok.

Ministerstvo dopravy vypsalo tendr na provozovatele mýtného systému po roce 2019 loni v červnu. V souladu se zadáním vlády jde o technologicky neutrální soutěž na deset let za maximálně 29 miliard korun. O zakázku mají zájem čtyři uchazeči, kteří se kvalifikovali, a ministerstvo dopravy je vyzvalo k podání nabídek do 8. března. Následně proběhne jednání s cílem do podzimu letošního roku vybrat provozovatele, který bude mít 14 měsíců na případné převzetí, testování a spuštění systému elektronického mýta. Mýtný systém vybírá poplatky od vozidel nad 3,5 tuny na dálnicích a vybraných silnicích I. třídy, jen za loňský rok stát vybral na mýtném přes 10 miliard korun.

Stanovisko Svazu průmyslu a obchodu a podrobné vyjádření ministerstva dopravy najdete ZDE

Psali jsme: Ministr Ťok: Pravidla pro silniční dopravce jdou na ruku západu. Máme poslední možnost to ovlivnit Ministr Ťok: Chceme, aby všichni poskytovatelé dopravních služeb měli rovné podmínky na trhu Ťok: Nechci být ministr, pokud vládu bude podporovat Okamura Ministr Ťok: Protesty taxikářů jim lepší pověst nepřinesou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV