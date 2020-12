Ministr Toman: Opravdu nerovná se "koruna rovná se jedno prase"

reklama

Takže, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, jen velmi stručně. Já v prvé řadě chci poděkovat za tu seriózní debatu, která tady proběhla. Myslím si, že o pozměňovacích návrzích, které tady padaly, povedeme debatu na zemědělském výboru. Takže na to se velmi, velmi těším a věřím, že tam spoustu věcí obhájíme.

Já jenom chci zopakovat priority resortu. Za prvé je to zvýšená soběstačnost potravin, to znamená snížení závislosti na dovozech, zvýšení kvality potravin, podpora potravinových bank, podpora zastoupení domácích lokálních potravin na našem trhu, primárně chceme podporovat ten pozměňovací návrh ve veřejném stravování, jak jsem tady poslouchal, přes veřejné zadavatele. To znamená, je to přesně podle dohody, Zelené dohody Evropské unie a jejích cílů a opatření ke snižování pesticidů a dalších věcí. Takže toto tady budeme podporovat.

Co se týká živočišné výroby, ano, budeme se o tom bavit na zemědělském výboru. Jenom chci říct, že jsme to obhájili jak před NKÚ, tak na kontrolním výboru. Tady si myslím, že v zemědělství neplatí jenom informace "jedna koruna rovná se jedno prase". Ono to zase tak úplně jednoduché není. Tady funguje spousta věcí, ať to je africký mor prasat, výkyvy cen, výkyvy stavů a tak dále. Takže to si myslím, že to musíme rozebrat v zemědělském výboru, protože my investujeme do nových podmínek, platíme očkování a tak dále. To znamená, my děláme přesně to, co ta společnost žádá a nemůžeme to nechat padat jenom kvůli tomu, že jsme investovali peníze. To znamená, opravdu nerovná se "koruna rovná se jedno prase". To si ale řekneme tam, protože si myslím, že to je dlouhodobá záležitost jako zemědělství jako celek.

Co se týká pana poslance Válka, já s ním souhlasím, naprosto jasně, protože Ministerstvo zemědělství podporuje kvalitní regionální potraviny, cechovní normy, vzdělávání a další věci. Ale přijdou okamžiky, kdy do toho stát bude muset vstoupit. Souhlasím i s panem poslancem Holomčíkem, protože právě to my se snažíme řešit. A to tady zaznělo od pana Faltýnka, to znamená Green Deal, a chceme to právě zapojit do společné zemědělské politiky a do toho legislativního rámce, což se týká i toho zákona o potravinách. Myslím si, že tady všichni, kdo hovoří o té soběstačnosti, tak mě mrzí, že jste na to nemysleli při schvalování zákazu klecového chovu slepic.

Děkuji. (Malý potlesk.)

