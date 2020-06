Ministr Toman: Pokud zakážete klecové chovy, jak chcete chovatele odškodnit?

reklama

Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové,

dovolte mi, abych uvedl Vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaná novela provádí transpozici směrnice Evropské unie o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Upravuje také množírny psů, zavádí definici množírny, stanoví zákaz chovat na rozmnožování psy nebo kočky v množírnách. Novela stanoví také zakázané činnosti s vybranými druhy šelem a lidoopů, zavádí licenci k provádění veřejného vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování.

Novela dále zpřísňuje podmínky pro chovatele druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči v zájmových chovech. Dalším cílem návrhu zákona je zabezpečit, aby obecní úřady obcí s rozšířenou působností neměly zásadní finanční problémy při umisťování týraných zvířat do předběžné náhradní péče nebo náhradní péče.

V rámci druhého čtení, které proběhlo 3. 6. 2020 byla podána řada pozměňovacích návrhů, které rovněž dopadají do různých oblastní zákona na ochranu zvířat proti týrání. Pozměňovací návrhy se týkají zejména zákazu prodeje nebo předání psa na veřejném prostranství, zákazu usmrcování zvířat zmrazováním, zpřísnění požadavků na odbornou způsobilost. Problematiky práva vstupu Policie České republiky do obydlí jsou v souladu s koncepcí Ministerstva zemědělství a přispějí ke zkvalitnění návrhu a proto s nimi souhlasím.

Dále byly uplatněny pozměňovací návrhy týkající se kompenzací zákazu chovu kožešinových zvířat. Ministerstvo zemědělství souhlasí s principem odškodnění jako náhrady škody a to formou sazby na jednotlivá chovaná zvířata, kdy počet zvířat bude stanoven na základě kontrolních protokolů krajské veterinární správy. Zároveň Ministerstvo zemědělství souhlasí se snížením sazeb. To znamená, to je ten pozměňovací návrh pana poslance Pošváře.

Co se týká rozhodnutí zemědělského výboru, který nepřijal pozměňovací návrh týkající se zákazu klecových chovů nosnic, tak ten plně podporujeme. Náš názor je, že bychom měli nechat spotřebitele, ať rozhodne, z jakého chovu vejce preferuje. Pokud by mělo dojít k zákazu klecových chovů, domnívám se, že by měl být stanoven jednotně v celé Evropské unii, protože zákaz stanovený pouze pro Českou republiku zhorší konkurenceschopnost našich zemědělců a vejce z klecových chovů se budou do České republiky dovážet.

Zároveň si dovolím upozornit, že v případě zákazu v legislativě není ošetřen ani v jednom pozměňovacím návrhu návrh kompenzací. To znamená, pokud se zakáže chov klecových zvířat na základě jakéhokoliv pozměňovacího návrhu, není tam doplněk o odškodnění. Dále chci upozornit, že v podstatě udržitelnost projektů z Programu rozvoje venkova je do roku 2026.

Jestli dovolíte, tak tady máme fakticky na zákaz klecových chovů slepic čtyři varianty. První je status quo, to znamená, nic neomezovat, nechat to na spotřebiteli. Druhý je zákaz od roku 2025. To znamená, to je největší dopad na sektor v České republice. Další zákaz od roku 2027. A ten nejmíň špatný je zákaz od roku 2033. Bude to mít dopady, nicméně dá se to nějakým způsobem komunikovat.

Nicméně znovu upozorňuji, že žádný pozměňovací návrh neřeší odškodnění pro chovatele. Takže si dovolím pouze se legislativně i morálně zeptat, jestli v případě, že zakážete klecové chovy, jak chcete chovatele prakticky odškodnit. Opět půjde o prostředky daňových poplatníků, jenom místo podpory soběstačnosti podpoříte její pokles.

Vážené dámy, vážení pánové, já si vás dovolím požádat o podporu tohoto zákona.

Děkuji.

