Ministr Toman: Tisíce výrobců potravin se nemohou dostat do obchodních řetězců

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já v prvé řadě chci říct, že souhlasím s návrhem usnesení zemědělského výboru, to znamená vrácení do druhého čtení, a plně to podporuji, protože je potřeba vyjasnit ten pozměňovací návrh a přijmout k tomu nějaké stanovisko, na kterém se budeme schopni domluvit.

Jestli dovolíte pár věcí. Já si myslím, že tady se směšuje mnoho věcí. Je potřeba říct, že nemůžeme rozlišovat zemědělce na malé a velké. Já si myslím, že je musíme rozlišovat na ty, kteří produkují, a ty, kteří neprodukují suroviny pro výrobu potravin. To je za prvé.

Za druhé. Pokud si někdo představuje kompromis tak, že to bude podle ASZ, tak to nebude kompromis. Za třetí, jestli dovolíte. My se nebavíme - a neviďme to pořád přes nějaký holding, přes cokoliv dalšího. Tady je tisíce výrobců potravin, kteří se nemohou dostat do obchodních řetězců, protože obchodní řetězce jednoznačně preferují potraviny ze svých mateřských zemí, když mohou.

My se bavíme, že tady není český česnek. Nemůže tady být, když není garance odbytu. Když někdo upřednostní čínský česnek - dlouhé roky to tak bylo. Můžeme se bavit o krůtím mase. Někdo říká, krůtí maso zdražilo. Ano. Zdražilo od té doby, co se nechovají v České republice krůty v dostatečném množství. A takto bych mohl pokračovat. Já bych byl velmi nerad, aby někdo říkal: české = drahé. Prosím, české = kvalitní. Prosím, české = že ušetříme životní prostředí uhlíkovou stopu. Všichni tady mluví o uhlíkové stopě, všichni tady mluví o ochraně životního prostředí, ale pak s radostí podporují dovozy z druhého konce světa.

Já nevidím důvod, aby sem vozili jablka z jižní Ameriky v sezóně. Nevidím důvod, abychom dováželi hrušky. Proto jsme podpořili ovoce, zeleninu v tom Programu rozvoje venkova. Proto jsme to nerozdali plošně. Protože my chceme podporovat ty, kteří chtějí měnit krajinu. Krajina se bude měnit tím, že podpoříme ovocnářství, zelinářství, chmelařství a brambory. A je mi úplně jedno, jestli si o to řekne malý nebo velký. Já chci říct, že my naopak teď podporujeme více ty malé, více projektů pro malé, než pro ty velké. To jsem schopen doložit čísly. Prosím, pojďme se bavit ve prospěch českého zemědělství, ve prospěch českého potravinářství, a neupřednostňujme (pardon, já se omlouvám, v té roušce už se blbě mluví) zahraniční obchodní řetězce.

Všichni, kteří proti tomu vystupují, mohl bych je jmenovat, věnuji se tomu problému více než dvacet let, tak jsou zastánci obchodních řetězců v dané době.

Takže prosím, hledejme řešení ku prospěchu českého zemědělství a českých zemědělců bez ohledu na velikost. Děkuji. (Potlesk zleva.)

