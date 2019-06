Ministr Toman: V testu Evropské komise propadla třetina výrobků

Zpráva Evropské komise (EK) dnes potvrdila to, co Ministerstvo zemědělství (MZe) dlouhodobě řeší: na trhu v EU je řada produktů stejné značky s odlišným složením a stejnou nebo podobnou přední stranou balení.

Z dnes zveřejněné studie, kterou si nechala vypracovat EK, vyplývá, že 31 procent testovaných produktů prezentovaných spotřebiteli jako stejné nebo podobné, měly v různých členských státech odlišné složení. Analýza se týkala téměř 1400 potravinářských výrobků z 19 zemí EU.

„Plošné testy v Evropské unii potvrdily, že dvojí kvalita potravin je závažný problém a její počáteční zpochybňování ze strany Evropské komise nebylo na místě. Výsledky společného testování ukázaly, že dvojí kvalita existuje u významné části testovaných výrobků. Nejde o to, že některá verze stejně prezentovaného výrobku by byla zdravější nebo méně zdravá nebo nekvalitní. Jde o rozdílný podíl hlavních nebo charakteristických složek v daném produktu. Ten by měl být ve všech stejně prezentovaných výrobcích stejný. Nemůžeme připustit, aby v Unii existovali občané několika kategorií,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ministerstvo zemědělství řeší dvojí kvalitu potravin novelou zákona o potravinách, kterou v květnu schválila vláda. „Tímto návrhem zakazujeme dvojí kvalitu potravin. Mým cílem je zajistit spotřebitelům férové zacházení. Zaručit jim, že budou mít možnost koupit si v České republice stejně kvalitní výrobky jako jinde v Unii,“ uvedl ministr Toman.

Přímo v zákoně proto bude uvedeno, že „na trh je zakázáno uvádět potraviny, označené totožně s potravinou uváděnou na trh v jiném členském státě EU, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má odlišné složení nebo vlastnosti“. Na dodržování zákazu dvojí kvality bude dohlížet Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Za porušení pravidel bude hrozit pokuta až do výše 50 milionů korun.

„Díky tomu, že dvojí kvalitu v novele zákona o potravinách zakazujeme, začne tento zákaz platit podstatně dříve, než v rámci dvouleté transpoziční lhůty evropské směrnice,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

