Ministr Válek: Z očkování se musí stát standardní způsob ochrany

reklama

Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci a poslankyně,

já velmi děkuji za ten dotaz a jsem rád, že je napříč Poslaneckou sněmovnou alespoň ve většině shoda na tom, že očkování je klíčová záležitost. Využívám tuto příležitost a děkuji paní poslankyni, že mně ji dala. A žádám tím a prosím všechny ty, kteří posloucháte dnešní interpelace, nemáte třetí dávku, prosím přijďte si pro posilující dávku. Všichni ti, kteří eventuálně budete vidět dnešní interpelace, běžte na očkování. A naprosto souhlasím s paní poslankyní, že očkování je naprosto klíčová věc.

Úspěšně pokračuje očkování proti covidu. Ke včerejšímu večeru bylo naočkováno minimálně jednou dávkou 6 915 483 osob, 3 631 742 z nich pak má i životně důležitou, a já bych zdůraznil v případě omikronu, posilující dávku. To znamená, že máme u populace naočkovanost 64,6 %, respektive 75,1 % u dospělé populace - 75,1 % u dospělé populace. To je to měřítko, které porovnává Evropská unie. A já jsem velmi rád, že v té závěrečné fázi, kdy přestaly, řekněme, rychlé změny na Ministerstvu zdravotnictví a kdy bývalý pan premiér, prostřednictvím pana předsedajícího, nyní pan poslanec Babiš, jaksi vyzval opozici, abychom spolupracovali, tak já děkuji, že ta možnost se zdravotnictvím byla a že AntiCovid tým mohl se zdravotnictvím spolupracovat. Jsem velmi rád, že ta očkovací kampaň začala, že očkování pokračovalo a my jsme na to navázali a myslím si, že velmi úspěšně, čísla pro to svědčí.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nejohroženější věková skupina šedesát pět plus - a na tom se shodneme - máme alespoň základním očkováním naočkováno 86 % populace. Připomínám mantru 75 %, která se změnila na mantru 85 %. Dneska víme, že kolektivní imunita v tomto případě není možná, ale snaha dosáhnout 100 % je nereálná všude na světě. Chtěl bych upozornit, že posilující dávku z nich má 82 %, a to je zásadní věc, protože posilující dávka je to, co stoprocentně dneska chrání pacienty před závažným průběhem a před hospitalizací na ECMO.

Je pravda, že očkování zpomaluje. Ano, a to je fakt. A ono musí zpomalovat, protože vždy při vrcholící vlně je zájem o očkování podstatně nižší. Těch důvodů je celá řada, část těch lidí je v karanténě, část těch lidí má prodělanou nemoc, jsou v izolaci, dostanou certifikát, který má půlroční platnost, a to jsou všechno ty důvody, proč v této fázi musí, logicky musí - a ještě bude několik týdnů, jeden, dva, tři, nejpozději tedy za tři týdny doufám, že tato vlna bude za námi, a ta data, která máme, tomu odpovídají, možná dříve - tedy oslabovat zájem o očkování.

Anketa Máte důvěru v prof. Jiřího Berana? Ano 89% Ne 5% Nevím, o koho jde 6% hlasovalo: 3358 lidí

Jakkoliv si všichni přejeme, aby pandemie skončila a doufáme, že omikron je poslední mutace, tak tušíme, že s tím nemůžeme stoprocentně počítat a je možné, že budou nutná další přeočkování. Ovšem dneska víme naprosto jasně, že se musí provádět systematicky tak, aby hladina protilátek byla nejvyšší v těch chvílích, kdy ta vlna nastupuje a vrcholila v době, kdy je ta vlna silná. Musíme se zaměřit nejenom na ty rizikové věkové skupiny a rizikové pacienty primárně, a tam je snad shoda v celé Poslanecké sněmovně, ale i na věkové skupiny šestnáct až čtyřicet. A já rozumím tomu, co říká paní poslankyně a znovu za tu možnost děkuji, že mohu odpovídat, protože toto je ekonomicky nejaktivnější skupina.

Co jsme udělali? Od minulého týdne je spuštěno očkování posilovací dávkou u mladistvých od dvanáct plus. Byla na tom shoda celé vakcinologické společnosti - epidemiologického týmu. Od 1. února bude možná předregistrace na vakcínu firmy Novavax, která je částečně vyráběna v České republice. Je to vakcína, která není mRNA vakcína, je to oslabený, atenuovaný vir, tedy vakcína, která je klasická. A ano ten předběžný zájem je vysoký, řádově ve statisících, proto chceme umožnit tu předregistraci, abychom podle toho eventuálně ještě posílili množství vakcíny v České republice.

Všechny dostupné vakcíny jsou dodávány jak do očkovacích míst, tak do ordinací praktických lékařů, pediatrů i ambulantních specialistů. Co je důležité? Musíme si uvědomit, že obě firmy, Pfizer i Moderna, pracují na modifikovaných variantách právě pro omikron, a to je ta vakcína, kterou bychom pak měli využívat k přeočkování. Já jenom doufám, že ten tlak na obě dvě ty firmy bude dostatečný, aby ta vakcína byla k dispozici co nejdříve. Během jara se hodláme zaměřit na přípravu očkovací strategie, kterou představím v Poslanecké sněmovně, i na vládě pro další roky, ale především pro podzim tohoto roku. Z očkování se musí stát standardní způsob ochrany našich pacientů tak, jak to je u všech očkování.

Děkuji.

Psali jsme: Ministr Válek: Fakt to není nudle u nosu Ministr Válek: Neptejte se, co na vás chystá ministerstvo Ministr Válek: Pokusím se některé věci dovysvětlit Ministr Válek: Kvalita lékařské péče musí být stejná všude

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama