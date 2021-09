Ministr Vojtěch: Nežádoucí účinky vakcín proti covidu jsou velmi vzácné

reklama

Děkuji za slovo. Já mohu pouze zopakovat, že nežádoucí účinky vakcín proti covidu jsou standardně prezentovány, jsou to velmi vzácné nežádoucí účinky, to je zkrátka fakt. A o tom, o čem hovoříte, to si myslím, že zkrátka pravda není. Není pravdou, že by tady očkování způsobovalo neplodnost, že by vlastně mělo vliv na porod nebo na těhotenství dané ženy. Veškeré odborné společnosti, gynekologicko-porodnická společnost a další doporučují například očkování žen, nedoporučují ho v prvním trimestru, ale jinak to zkrátka není žádné riziko. Americká CDC doporučuje očkování těhotných.

A já jsem samozřejmě přesvědčen o tom, že musíme respektovat vědu, musíme respektovat vědecké poznatky. A každý má nějaký názor, tomu rozumím, ale ty vědecké poznatky ukazují něco jiného. Dneska máme aktuálně očkováno asi 6 milionů lidí, přes 6 milionu lidí. Myslím si, že kdyby to bylo, tak jak o tom hovoříte, tak asi ta situace by byla úplně jiná. My nepozorujeme v tomto směru žádný nárůst potratů ani něco podobného, co jsem slyšel, nějaké nesmysly v médiích. Prostě není to tak, neříkáte v tomto směru fakta, která jsou opřena o vědecké studie, o publikované články, ale chápu, že máte na to svůj pohled, svojí vizi, svojí ideologii. Rozumím tomu, je před volbami, chápu to, je to váš politický program, ale neodpovídá to vědeckým poznatkům.

Děkuji.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Vojtěch: Není to žádná předvolební brožura, připravovala se rok Vojtěch ujišťuje: Poslouchám odborníky. Vyvíjí se to lépe, než vloni Ministr Vojtěch: Žáci se nebudou muset testovat při školních aktivitách Vojtěch odpískal testy ve školách

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.