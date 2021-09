Ministr Vojtěch: Odmítám, že bych vědomě vydával nezákonná opatření

reklama

Děkuji za slovo. Chápu, že je před volbami a každá prezentace dobrá. Tomu rozumím. Ale když se na to podíváme věcně, myslím, že jsem na to odpověděl velmi jasně panu poslanci Michálkovi. Zásadně odmítám to, a není pravdou, že bych já nebo kdokoli na ministerstvu z vedení ministerstva úmyslně vydával nezákonná opatření. Tak to skutečně není.

Je jasné, že vydávají opatření, která jsou diskutována s externími subjekty, v tomto konkrétním případě, o kterém píše Reflex, je to otázka debaty se zástupci zaměstnavatelů, se Svazem průmyslu a dopravy, s Hospodářskou komorou a dalšími, kdy jsme řešili to, jakým způsobem zajistit, aby v průběhu léta nedošlo k tomu, že nákaza se bude šířit v rámci firem, v rámci podniků, protože skutečně zaměstnavatelé měli reálnou obavu, že až se budou lidé vracet z dovolených ze zemí ze zahraničí, tak by skutečně mohli tuto nákazu zavléci do příslušných podniků. Tehdy dokonce odborníci, například pan docent Maďar a další navrhovali, aby se zavedl systém, kdy všichni, kteří se vrací obecně i z České republiky z jakékoli dovolené nebo po nepřítomnosti na pracovišti zpátky do zaměstnání, tak byli testováni.

Já jsem zadal pokyn, aby toto opatření bylo posouzeno ze strany Legislativní rady vlády. A stanovisko bylo takové, že je nutné upravit původní záměr, který byl zkrátka odborně nastaven nebo navrhnut tak, že budou testováni pouze zaměstnanci, kteří se vracejí ze zahraničí. Takto to bylo. To znamená, není pravdou, že by jakkoli ministr rozhodoval o tom, že se budou vydávat nezákonná opatření. Naopak, byl jsem to já, kdo inicioval projednání daného opatření na Legislativní radě vlády. A na základě stanoviska Legislativní rady vlády to opatření bylo upraveno. Takto mi to bylo prezentováno od kolegů ze sekce pana náměstka Policara, kterým jsem zadal, aby toto opatření projednali s Legislativní radou vlády.

To, že ministr, potažmo centrální řídící tým, kde jsou náměstci, kde jsou lidé, kteří každý den řeší pandemickou situaci, dá pokyn odbornému aparátu ministerstva s tím, že máme řešit testování, máme řešit nějaký problém, který se ukáže v praxi, že je ho nutné řešit, to je přece naprosto normální a naprosto legitimní. Znovu opakuji, ministerstvu nevládnou úředníci. Žádnému ministerstvu nevládnou úředníci. Má své vedení. Má své náměstky. A znovu říkám, v tomto případě má i centrální řídící tým, kde jsou všichni pohromadě a kde se diskutuje epidemická situace a to, co je možné udělat proto, aby se ta epidemická situace nezhoršila, abychom eliminovali riziko šíření nákazy. A na úřednících Ministerstva zdravotnictví je, aby zpracovali ta opatření tak, aby byla v souladu se zákonem, aby byla v souladu s judikaturou soudů, a pokud to není možné, tak samozřejmě se o tom vede debata. Takovýchto debat jsme vedli x.

A znovu naprosto odmítám, že bych já zadával a vědomě jsem zadával to, že se mají vydat nějaká nezákonná opatření. To je prostě naprostá lež, naprostý výmysl. Musím říci, že mě to i lidsky obrovsky mrzí, protože si myslím, že zrovna já jsem se zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví v naprosto korektní debatě, pokud se bavíme o vydávání opatření a vždy skutečně hledáme řešení, které bude smysluplné. Ale odpovědnost za to, aby to opatření bylo v souladu se zákonem, samozřejmě je na odborném aparátu Ministerstva zdravotnictví.

