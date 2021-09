Ministr Vojtěch: Samozřejmě každá vakcína má nežádoucí účinky

reklama

Dámy a pánové, vážený poslanče,

těžko se to takto komentuje. Vy jste to tady přečetl ani ne celé, což samozřejmě v rámci toho času je jasné. Na druhou stranu znovu je třeba říci, že očkování proti nemoci Covid-19 je očkováním, které prošlo posouzením regulatorních autorit americké FDA, Evropské lékové agentury. Chápu, že asi budete zpochybňovat odbornost těchto institucí, ovšem jsou to instituce, které jsou standardně fungující v rámci posuzování veškerých léků. To není otázka pouze této vakcíny, ale posuzují celou řadu dalších léčivých přípravků. Mně nezbývá nic jiného, než jim důvěřovat vzhledem k tomu, že je to nejvyšší odborná autorita. Pokud jde tedy o Evropskou lékovou agenturu v Evropě.

To, že samozřejmě každá vakcína má nežádoucí účinky - a není to jenom vakcína proti covidu, jsou to veškeré další vakcíny - to, že mají nežádoucí účinky léčivé přípravky obecně, tak je zkrátka pravdou. Kdybychom brali léky pouze podle nežádoucích účinků, tak bychom třeba neléčili onkologická onemocnění. Protože onkologická léčiva samozřejmě mají celou řadu velmi vážných nežádoucích účinků. Na druhou stranu cílí na léčbu karcinomu a ta přidaná hodnota je zkrátka vyšší, než je to riziko.

A stejně je to u těch vakcín, o kterých hovoříte. Chápu, máte jiný názor, rozumím tomu. Ale podle všech studií, které jsou k dispozici v renomovaných časopisech typu Lancet a podobně, tak vakcinace proti covidu jednoznačně má vyšší přínos z hlediska ochrany daného jedince před hospitalizací, před těžkým průběhem. Ale dneska se ukazuje skutečně, že je pravdou - a teď to, myslím, publikovala americká CDC, že očkování proti covidu snižuje i výrazně riziko nákazy daného jedince a to, že ten daný jedinec bude nákazu šířit dále.

Takže je to standardní nástroj. Vakcinace je už tady 150 let. To není nic nového. Vakcíny tady máme 150 let proti různým onemocněním. Díky očkování jsme vymýtili celou řadu infekčních chorob, na které svého času umíralo skutečně velké množství lidí. Já si myslím, že to bude stejné u covidu. Je to prostě infekční choroba, poměrně závažná, nebo může mít závažný průběh u celé řady lidí.

A cílem je, aby skrze proočkovanost populace se tato infekční choroba eliminovala, aby se s ní skutečně stala, možná ta pouhá lehčí chřipka. Ale to se nestane jen tak. Skutečně je nutné v tomto směru, aby proočkovanost populace byla co nejvyšší, abychom zabránili tomu, že pacienti budou končit v nemocnicích. A to není žádná propaganda nebo něco podobného. V průběhu roku si myslím, že jsme to viděli jasně. A já už tady nechci skutečně zažít situaci, kdy mi volali ředitelé nemocnic, že mají plný stav, plný full House, řekněme, plný dům, mají plnou lůžkovou kapacitu.

Jednotky intenzivní péče už nejsou schopny přijmout další pacienty, protože zkrátka měly kompletně zaplněny intenzivní péče pacienty s těžkým průběhem covidu. Myslím si, že každý, kdo sledoval tu situaci, tak to musí uznat, že to zkrátka tak bylo, že to není žádné fake news nebo dezinformace. A očkování je zkrátka v tuto chvíli jediná prevence, kterou máme, účinná prevence, kterou máme, toho, aby se to znovu opakovalo. Já si myslím, že to nikdo nechce zopakovat, hlavně zdravotníci, hlavně lidé, kteří mají své blízké, kteří jsou ohroženi touto nemocí. A já udělám všechno proto, aby se ta situace neopakovala. A k tomu ten nástroj k očkování je jednoznačně tím nástrojem správným.

Znovu říkám, očkování má své nežádoucí účinky. Myslím, že se i o nich mediálně mluví, že to není tak, že by se to zamlčovalo. Byly tady identifikovány velmi vzácné nežádoucí účinky u vakcín vektorových, u vakcín mRNA. Státní ústav pro kontrolu léčiv publikuje tyto informace, publikuje je i Evropská léková agentura, takže v tomto směru se nic nezamlčuje, ale vždy je třeba vidět to riziko, versus přínosy. A přínosy vakcinace proti covidu jsou jednoznačně převažující.

Děkuji.

