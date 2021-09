Ministr Vojtěch: Trasování je součástí práce hygieniků, takže nelze jasně říci, kolik stálo

reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně Maříková,

pokud jde o testování ve školách, probíhalo přesně podle schválené strategie, která byla už schválena v červnu vládou. Připravovalo ji Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Když se podíváme na vyhodnocení těchto testů, respektive testování v těch prvních třech vlnách v rámci toho screeningového testování, tak se neukázalo nějaké zásadní zhoršení výsledků mezi těmi jednotlivými vlnami. To je třeba říci a prezentovali jsme to. V tuto chvíli tedy i na základě vyjádření hygieniků a paní hlavní hygieničky nebudeme pokračovat v tom plošném testování, ale jako screening to beze sporu mělo smysl, protože ten hlavní cíl, na kterém jsme se shodli, je, že chceme, aby návrat dětí do škol byl bezpečný i na základě zkušenosti z minulého roku, kdy si všichni velmi dobře pamatujeme, že právě po návratu dětí do škol po létě ta situace se dramaticky zhoršila. A nám šlo o to a jde nám stále o to, aby školy fungovaly, aby nebyly uzavírány, aby nebyly umisťovány celé školy do karantény a podobně. Takže to byl ten hlavní smysl. Zopakuji, že v rámci prvního kola testování bylo potvrzeno 123 pozitivních záchytů, v rámci druhého kola 181 a v rámci třetího kola 134. V zásadě ten výsledek i strukturou těch pozitivit odpovídá celkové situaci ve společnosti, kdy vyšší zátěž byla podle očekávání prokázána u žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol oproti žákům základních škol, a to samozřejmě i s ohledem na jejich sociální kontakty, kdy samozřejmě ti starší studenti mají více kontaktů a tím pádem to riziko šíření nákazy je vyšší.

Pokud jde o finanční náklady spojené s preventivním testováním, zde mohu pouze říci, že není to Ministerstvo zdravotnictví, které zajišťovalo nákup daných testů. Nákup testovacích sad zajišťovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Správa státních hmotných rezerv. Takže v tomto směru je třeba se obrátit na tyto subjekty.

Pokud jde o trasování rizikových kontaktů pozitivně testovaných osob, to je standardní práce zaměstnanců krajských hygienických stanic. Takže tady nejde tak úplně vylíčit náklady spojené s touto činností, protože je to zkrátka standardní součást práce, ať je to pozitivní případ ve škole nebo na pracovišti, nebo kdekoliv jinde. Trasování je zkrátka součástí práce hygieniků, takže nelze úplně jasně říci, kolik stálo trasování těchto kontaktů.

Ale to trasování samozřejmě má smysl, protože ty děti, pokud jsou pozitivně testovány, tak se samozřejmě musí trasovat jejich kontakty v rodinách, rodiče, prarodiče. Je jasné, že právě proto také má a mělo smysl zachytit ty pozitivní kontakty tak, aby se ta nákaza nešířila dále ve školách a mimo školu. To byl ten hlavní důvod. Takže v tomto směru si myslím, že to trasování je naopak naprosto v pořádku.

Ale pokud jde o ty testy, tady musí odpovědět kolegové. Mohu pouze říci, že náš záměr byl, aby ty testy byly ze seznamu německého institutu, který v zásadě má seznam testů, které prošly validačními studiemi. Nechtěli jsme nekvalitní testy, chtěli jsme skutečně testy, které budou alespoň aprobovány tímto prestižním německých institutem - Paul-Ehrlich-Institut - a odpovídají tedy určité míře kvality.

Ale to je vše, co k tomu mohu říci, protože ty náklady skutečně nešly za Ministerstvem zdravotnictví.

Děkuji.

