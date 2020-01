Ministr Vojtěch: Odškodňovat staré případy by asi nebylo úplně legitimní

Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Zkusím reagovat aspoň na ty základní oblasti, které se tady diskutovaly.

Pokud jde o odpovědnost farma firem a podobně, tak tady samozřejmě je to asi legitimní. Ale na druhou stranu pravdou je, že my počítáme v tom návrhu, že pokud se zkrátka ukáže, že šlo o vadu vakcíny, tak pak nastává regres vůči té farmaceutické firmě a ta farmaceutická firma musí v tomto důsledku odškodnit. Samozřejmě zákon je koncipován tak, že my odškodňujeme případy, ve kterých podle všech poznatků nemůžeme předpokládat, že to dítě bude mít, nebo ten obecně očkovaný bude mít tu zdravotní újmu.

Zkrátka vše se udělá tak, jak se má udělat. Vakcína je v pořádku, lékař postupuje lege artis, ale přesto nastane anafylaktický šok, anafylaxe atd., nějaké zdravotní důsledky. Tak v takovém případě nastupuje to odškodnění. A to je právě, proč je tam ta vyvratitelná domněnka. Samozřejmě pokud se ukáže, že šlo o vadu vakcíny, to byl ten důvod, pak samozřejmě musí nastoupit odškodnění ze strany té farmaceutické firmy.

My budeme odškodňovat pouze ty případy, kdy vše bylo správně, ale nastal nějaký neočekávatelný následek. Což ale není úplně nic lékařům neznámého. Proto máme také nežádoucí účinky léků. Víme, že použijeme lék v dobré víře, lékař udělá všechno správně, lék nemá žádnou vadu v jakosti, ale přesto dojde k nějakému nežádoucímu následku. A vakcína v zásadě je lék, léčivý přípravek, není to nic jiného. Takže v tomto ohledu.

Jinak pokud zkrátka bude vše správně a dojde ke zdravotním následkům definovaným v prováděcím právním předpisu, tak se odškodňuje a vůbec se už nemusí nic prokazovat ze strany poškozených nebo poškozeného. Takže odpovědnost té farmaceutické firmy se pak dá vyvodit právě na základě toho, že došlo k nějaké vadě ve vakcíně.

Případně může být odpovědnost vyvozena regresem i vůči tomu lékaři. Protože pokud lékař aplikuje vakcínu špatně, non lege artis, ví, že třeba je tam nějaká kontraindikace, a přesto vakcínu aplikuje, tak pak samozřejmě je to také na něm, aby na něm bylo to odškodnění vymáháno.

Mgr. Adam Vojtěch BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V tomto směru si myslím, že je to nastaveno správně, že stát má skutečně odškodňovat pouze ty případy, ve kterých se vše udělalo správně, ale přesto došlo k tomu neočekávatelnému následku.

Pokud jde o autismus a tak dále, to je samozřejmě obrovské téma. To bychom mohli tady diskutovat celou řadu dní možná, ale každopádně základní premisa je taková – očkování nezpůsobuje autismus. Nebylo to nikdy vědecky dokázáno. Veškeré studie, které na toto téma byly publikovány, tak byly vyvraceny, takže v tomto směru je to třeba znovu zdůraznit všem, že nikdy nebylo prokázáno, že očkování způsobuje autismus. Samozřejmě nemůžeme vyloučit nic v budoucnu, když se takové studie objeví, ale v tuto chvíli skutečně na základě vědeckého poznání tomu tak není. A tudíž ani není namístě, aby takovéto následky, které v zásadě nejsou prokazatelné, byly odškodňovány.

Pokud jde o otázku – a to je spíš jiný zákon, to je zákon o ochraně veřejného zdraví, jak se paní místopředsedkyně Horská ptala na ty otázky odpovědnosti. Respektive toho, že v daném zákoně jsou nějaká ustanovení o odpovědnosti, že v případě, že dítě je přijato neočkováno na zotavovací akce atd., k tomu se teď povede shodou okolností debata ve sněmovně.

Ve sněmovně je aktuálně návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, který primárně řeší úplně jinou materii, zejména implementační v rámci evropských předpisů, ale samozřejmě vždycky, když je tento zákon na pořadu dne, tak hlavní téma je očkování. Takže i v tomto případě vám sem velmi brzy ten zákon přijde. Věřím, že to bude podobné. Jsou tam některé pozměňovací návrhy. Ten zákon teď prošel 2. čtením, jde teď do finále a uvidíme, jak to nakonec dopadne.

My tam máme nějaké možnosti, kdy jsme schopni akceptovat to, že by došlo ke změně v případě těch takzvaných škol v přírodě atd., u těch zotavovacích akcí nikoliv, a jsou ještě nějaké další změny. Ale to asi není úplně předmětem této debaty, protože ta debata tady bezesporu nastane velmi brzy, až ten návrh zákona přijde tomuto ctěnému plénu na stůl.

To jsou ty základní věci, jinak ještě k panu senátorovi Václavu Láskovi ohledně zpětné účinnosti zákona. My s tím teď v tom návrhu zákona nepočítáme, skutečně bude to pro futuro, tzn. od doby účinnosti. Nemyslím si, že by to nešlo úplně zkrátka ani možné často doložit, protože je jasné, že ten systém bude fungovat tak, že se někdo přihlásí o náhradu újmy a ministerstvo zdravotnictví bude ten orgán, který si samozřejmě vyžádá zdravotnickou dokumentaci apod. A čím dříve toto bude moci posoudit, tak lépe i z hlediska medicínského pohledu. Takže odškodňovat nějaké případy, které se staly před několika lety apod., by asi úplně nebylo legitimní.

V tomto směru skutečně to bude pro futuro a všechno, co se stane po účinnosti toho zákona, tak bude moci být na ministerstvo zdravotnictví postoupeno a budeme to projednávat. Snad jsem odpověděl na ty základní oblasti. Pokud jde o ten pozměňovací návrh, který vznikl na půdě zdejšího výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, tak s tím souhlasím. Protože my jsme debatovali to, že samozřejmě na jednu stranu je to otázka obecného odškodnění, na druhou stranu je nutné, abychom zase odškodňovali nějakým způsobem legitimně. To znamená, to, že v tom pozměňovacím návrhu je, že se budou odškodňovat závažné případy, teď nevím přesně tu textaci, tak to si myslím, že je akceptovatelné i z toho zdravotního pohledu.

Protože asi nedává úplně logiku odškodňovat, pokud má někdo standardní jednodenní teplotu po očkování nebu mu zčervená místo po aplikaci očkování a za několik dní toto pomine. To si myslím, že není úplně legitimní, takových případů by mohly být tisíce. Ale my chceme odškodňovat skutečně ty závažné případy. Ale souhlasím s tím, že na druhou stranu to zúžení pouze na ty trvalé následky nebylo úplně optimální. Takže toto je nějaký kompromisní návrh, který vzešel z výboru a my s ním nemáme problém a podporujeme ho. Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Senátor Hilšer: Zprávy o tom, že očkování je škodlivé, bych přirovnal k fake news Senátor Koliba: Autismus, o kterém se mluví v souvislosti s očkováním, je falešná stopa Senátor Kantor: Komplikace po 14 dnech se už nedávají do souvislosti s očkováním Senátor Carbol: O očkování dítěte nerozhoduje lékař, ale rodič

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.