Ministr Vojtěch: Pracovat ve zdravotnictví je prestiž, měli bychom to ukázat mladým

V průběhu návštěvy Ostravy zahájil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch roadshow v rámci kampaně Ministerstva zdravotnictví STUDUJ ZDRÁVKU. Do konce února 2020 proběhnou besedy se žáky na základních školách ve vybraných městech ČR a budou otevřeny interaktivní zóny pro zájemce o studium zdravotnických nelékařských oborů a práci ve zdravotnictví v místních obchodních centrech.

Jaké předpoklady bych měl mít, když chci jít studovat zdrávku? Co všechno vlastně obnáší práce sestry? Jak náročná je práce záchranáře? Tyto a další otázky měli žáci ZŠ Matiční v Ostravě nejen na ministra zdravotnictví, ale i na náměstkyni pro ošetřovatelskou péči FN Ostrava Andreu Polanskou a vrchní sestru kliniky tamní hematoonkologie Kateřinu Hašovou. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se studenty probral možnosti uplatnění ve zdravotnictví a zdůraznil, že práce ve zdravotnictví je výzvou i celoživotním posláním. Po debatě v zóně Studuj zdrávku v OC Nová Karolína měli žáci možnost zažít operaci ve virtuální realitě na simulovaném operačním sále.

„Pracovat ve zdravotnictví je prestiž. Tato práce dává obrovský smysl pro celou společnost. Měli bychom to ukázat mladým lidem, kteří jsou dnes v 8. a 9. třídách na základních školách a rozhodují se, kam se vydat na střední školu, nebo i později na vysokou, a přemýšlí, proč má vlastně smysl pracovat jako sestra, záchranář či laborant,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, kterého potěšilo, že měli přítomní žáci ZŠ Matiční skutečný zájem o práci ve zdravotnictví: "Jsem rád, že se žáci zajímali nejen o práci na pozicích sester či záchranářů, ale jeden z nich měl dokonce i přesnou představu o tom, že se chce stát praktickým lékařem."

Předpoklady, které by měl zájemce o studium zdravotní školy mít, popsala žákům v Ostravě Kateřina Hašková, vrchní sestra kliniky hematoonkologie FNO: „Vysoký studijní potenciál je v případě zdravotních oborů důležitý. Student by měl mít po dokončení vyšší odborné či vysoké školy povědomí z oblasti fyziologie, patofyziologie, anatomie a dalších oblastí. Ne každý obor bude znát úplně perfektně, to neumí nikdo, to se naučí časem, ale mít znalosti z odborných oblastí v dostatečné míře, to je velmi důležité a my skutečně potřebujeme mít zkušené a vzdělané profesionály.“

K samotnému povolání sestry Kateřina Hašková uvedla především důležitost empatie: „Ve zdravotnictví potřebujeme empatické sestřičky, protože když se dozvědí pacienti v těžké situaci informace o svém zdravotním stavu, tak mnohdy reagují ne úplně ideálně, nejsou vždy příjemní na zdravotnický personál, a sestra to musí zvládnout. Jednak se s tím musí umět vyrovnat, pak také pochopit toho člověka, být mu oporou, a s celou situací naložit co nejlépe.“

Ministerstvo zdravotnictví spustilo kampaň Studuj zdrávku v reakci na neutěšenou personální situaci ve zdravotnictví, zejména v oblasti nelékařského personálu. Ministerstvo se tak zaměřuje nejen na opatření, které stávající zdravotníky v systému udrží, ale snaží se také vyvíjet aktivity, jak do oboru přilákat mladé lidi. „Nelékařský personál hraje ve zdravotnictví absolutně klíčovou roli. Chceme těmto profesím vrátit ztracenou prestiž, kterou si neoddiskutovatelně zaslouží. Práce ve zdravotnictví zároveň vyžaduje velkou dávku odvahy a odhodlání, ale je stabilní, protože je v ní téměř nulová nezaměstnanost, a dnes už i dobře ohodnocená,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Všeobecná sestra. To je nenahraditelné povolání, nezastupitelné. Požadavky na sestru jsou velké. Nejen, že by sestra měla mít empatický přístup, a schopnost empatie, navíc musí mít i znalosti a ochotu se vzdělávat. Pozice sestry se za ty roky posunula úplně jinam, než jak jsme byli zvyklí před 30 lety. Kdysi stačila střední škola, dneska je nejen střední škola, kdy absolventem je praktická sestra, ale i vysokoškolské studium, kdy absolventem je bakalářka a samozřejmě další navazující, ať už magisterské či doktorské studium či specializační studia. Sestra musí být nejen emočně zralá, ale i fyzicky odolná. Směnný provoz je velmi náročný a většina všeobecných sester jsou ženy, postupně přibývá i mužů, ale je to genderově nevyvážené a ženy plní samozřejmě i roli matky, partnerky, starají se o děti, což je náročné skloubit,“ vysvětlila v Ostravě Andrea Polanská, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNO, která považuje sestry za skutečné hrdinky.

Andrea Polanská, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči z FN Ostrava potvrdila, že v Ostravě je akademické zázemí: „Zájem ze strany absolventů škol o práci vnímám každý rok, jednak máme střední zdravotnickou školu, vyšší odbornou školu a máme rovněž obory na lékařské fakultě, ať už všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář a jiné.“

„Fakultní nemocnice v Ostravě je vlastně největší zaměstnavatel v regionu. Poskytujeme specializovanou péči, takže studenti, kteří chtějí mít nejen uplatnění, ale i seberealizaci, tak mají tu nejlepší příležitost právě u nás. Jakmile se na daném pracovišti zadaptují, podporujeme je i v dalším studiu. Nabízíme celou řadu kurzů specializačního studia. Myslím si, že zájem je, samozřejmě bychom uvítali, kdyby byl i větší. Fakultní nemocnice se potýká zhruba s 3 % nedostatku lékařů. Toto číslo není zatím nikterak dramatické, ale my se snažíme, aby se nezvyšovalo, a snažíme se tomu předcházet. Předcházíme tím mechanismem tzv. mentoringu. Každého studenta má na starost mentor, a plně se mu věnuje. Snažíme se ty studenty, u kterých vidíme zájem a to, že by se například hodili do týmu, namotivovat, aby u nás po ukončení studia skutečně pracovali. Pokud se chce daný student opravdu realizovat, tak skutečně má kde. Já osobně v dnešní době neznám sestru, která by nebyla zaměstnaná,“ popsala své zkušenosti Andrea Polanská.

Další zastávkou kampaně Studuj zdrávku, včetně besedy s ministrem zdravotnictví a interaktivní zóny v místním obchodním centru, bude 4. února Plzeň.

Termíny únor 2020:

4. 2. Plzeň (zóna i beseda)

7. 2. Hradec Králové (zóna i beseda)

19. 2. Brno (beseda)

21. 2. Praha (zóna i beseda)

26. 2. Ústí nad Labem (pouze beseda)

28. 2. České Budějovice (zóna i beseda)

Cílem kampaně Studuj zdrávku je přilákat mladé lidi ke studiu na středních a vyšších odborných zdravotnických školách, případně i k návaznému studiu na vysokých školách a motivovat je k práci ve zdravotnictví. Kampaň si bere za své také snahu zvýšit prestiž zdravotnických nelékařských povolání.

Více informací o projektu najdete na webových stránkách ZDE. Dále také na sociálních sítích pod hashtagem #studujzdravku

