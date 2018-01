Ministr Vojtěch: Tady se trošku odehrává bouře ve sklenici vody. Zatím nepadlo rozhodnutí

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane poslanče. V prvé řadě musím říci, že mám pocit, že se tady trošku odehrává bouře ve sklenici vody, protože skutečně zatím nepadlo žádné rozhodnutí o této věci. Nikterak vláda nerozhodla. Není zde žádné rozhodnutí, že skutečně ten odbor se přesune pod Ministerstvo zdravotnictví. Otevřela se zatím pouze diskuse. Ta diskuse se vede. Příští týden proběhne několik jednání včetně jednání pana premiéra s panem Vobořilem a dalšími.

Já se sejdu sám s Asociací neziskových organizací. Takže je to spíše myšlenka. Ta myšlenka je vedena tím, že Úřad vlády by měl spíše fungovat jakožto určitá servisní organizace pro vládu, pro premiéra. A že ty agendy, které jsou tam věstné, by měly jít na věcné rezorty. A já si nemyslím, že protidrogová politika se netýká zdravotnictví. Naopak, závislost je primárně nemoc. A proto musíme cílit skutečně primárně na ten zdravotní systém tak, aby fungoval. Aby pak byl v prevenci těch negativních vlivů na kriminalitu, sociální dopady apod. Ostatně, když se podíváme v EU, tak většina států má tuto problematiku řešenou pod Ministerstvem zdravotnictví. Dělal jsem si analýzu. Sedmnáct států má protidrogovou problematiku pod Ministerstvem zdravotnictví. Pouze čtyři pod premiérem, resp. pod nějakým Úřadem vlády. Takže není pravdou, že by v tom (?) byla nějaká anomálie, v tom evropském kontextu. Tím já neříkám, že to dneska nefunguje nějak zásadně. Dobře. Ale nemyslím si, že to, že se ta... případně, neříkám, není to zatím vůbec potvrzeno, že by se ta agenda přesunula na Ministerstvo zdravotnictví, a že by to mělo nějaký zásadní dopad.

Ostatně Ministerstvo zdravotnictví už dnes je koordinátorem např. oblasti tabáku a alkoholu. To spadá do sekce Ministerstva zdravotnictví a je tomu tak i v jiných státech. Jsme gestorem právních předpisů v oblasti protidrogové politiky a na Ministerstvu zdravotnictví jsou plně funkční i meziresortní skupiny k problematice alkoholu a tabáku, kde zasedá ministerstvo školství, práce a sociálních věcí, vnitra atd. Takže už dnes vedeme určitou agendu protidrogové politiky, která má ten nadresortní, meziresortní charakter, fungují tam tyto skupiny a nemyslím si, že by to fungovalo nějak zásadně špatně. Takže určitě nechceme nic bourat, chceme to spíše zefektivnit.

Pravdou je, že dneska skutečně ta protidrogová problematika má několik hlav. Ono ten odbor protidrogové politiky na Úřadu vlády skutečně není jediný. Je tady to Ministerstvo zdravotnictví, které má určitou gesci, má na to i peníze v rozpočtu, tzn. jsou alokovány prostředky na několik míst. A teď je otázka, co je efektivní, jestli by nebylo lépe skutečně řídit tu oblast z jednoho místa tak, aby to bylo efektivnější. Ostatně i ty dotační programy, které my spravujeme - a také spravujeme některé dotační programy v oblasti protidrogové politiky, tak fungují. My vypisujeme dotační programy a i v rámci hodnocení Nejvyššího kontrolního úřadu tyto všechny dotační programy k protidrogové politice na Ministerstvu zdravotnictví byly hodnocené jako transparentní a nebyl k nim vznesen žádný negativní komentář ze strany NKÚ.

Nemyslím si, že ta věc je černo-bílá. Jak říkám, znovu opakuji, bude probíhat diskuse. Příští týden je několik jednání a určitě nic není rozhodnuto. Co si ale myslím, je to, že by skutečně ta věc měla být řešena z jednoho místa tak, aby byla efektivní a ta protidrogová politika fungovala - a myslím si, že může fungovat velmi dobře jak v rámci Úřadu vlády, tak i v rámci Ministerstva zdravotnictví.

Pokud jde o ty konkrétní otázky, tak případně vám je mohu odpovědět ještě písemně, ale myslím si, že ten základ jsem řekl. Ale skutečně je třeba říci, že nic není rozhodnuto.

MUDr. Vojtěch Adam BPP



autor: PV