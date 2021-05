Ministr Vojtěch: Troufnu si říci, že páteřní síť, kterou jsme vytvořili, je jasně definovaná

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovolím také se vyjádřit k této debatě o REACT-EU a možná i reagovat na některé poznámky, které jsem zaznamenal zejména z úst pana kolegy Válka, ale i z dalších, protože já jsem jako ministr zdravotnictví vlastně byl u těch prvopočátků debat o REACT-EU a o jeho navázání právě na síť, páteřní síť nemocnic.

My jsme na Ministerstvu zdravotnictví - a tady skutečně potvrzuji - vytvořili vlastně poprvé nějakou koncepci, která je z mého pohledu správná, a to je skutečně koncepce urgentních příjmů, síť urgentních příjmů, ať již prvního typu vázaných na traumacentrum primárně, nebo druhého typu v těch nemocnicích, zejména okresních, s tím, že vlastně byly jasně vydefinovány veškeré parametry, veškeré podmínky společně s odbornou společností a s dalšími, jak mají ty urgentní příjmy vypadat, co má ta nemocnice splňovat, jaké obory má poskytovat, aspoň v základních oborech péči 24 hodin 7 dní v týdnu v komplementu, laboratoře, zobrazovací metody atd.

Takže tato koncepce je, je ve věstníku, všude v zásadě si myslím, že už dneska s ní jsou seznámeni a to je jediná koncepce páteřní sítě, kterou tady máme u nás v České republice. Je schválena pojišťovnami, je v zásadě posvěcena i tím, že jsou schváleny speciální výkony, které jsou vykazovány v rámci urgentních příjmů atd., atd. Takže si troufnu říci, že skutečně páteřní síť v tomto směru definovaná je. Byla koncipována tak, abychom skutečně zohledňovali přirozenou spádovost, abychom zohledňovali to, že do těchto nemocnic míří pacienti v rámci Zdravotnické záchranné služby a že skutečně jsou to ty nemocnice, které jsou klíčové pro poskytování akutní lůžkové péče. A právě proto jsme tehdy začali vést debatu o tom, že tyto nemocnice, pokud mají být páteřní a pokud mají splnit podmínky, které jsme nastavili a jsou ve věstníku a jsou v úhradové vyhlášce apod., tak musí zkrátka dostat peníze na investice tak, aby se síť urgentních příjmů, které dneska už někde fungují a fungují často dobře, ale bohužel v menšině nemocnic, tak aby se skutečně vytvořila, aby tady byla reálná síť urgentních příjmů pouze nikoliv na papíře, a proto právě byl vymyšlen ten investiční nástroj. Já sám určitě budu chtít ještě o tom mluvit i s paní ministryní Dostálovou, protože se domnívám, že musíme najít prostředky tak, aby právě tyto nemocnice, které chtěly investovat a chtějí investovat do urgentních příjmů, a mohu teď mluvit i z nějaké vlastní zkušenosti např. v Ústeckém kraji, tak aby zkrátka se na ty peníze dostaly. Protože je to naprosto klíčové pro české zdravotnictví, je to naprosto klíčové pro efektivitu poskytování akutní lůžkové péče a pro rozvoj vůbec systému. Takže já si myslím, že ta debata se určitě bude ještě muset vést, myslím, že už se začala za mého předchůdce a já v ní budu chtít pokračovat. A mým cílem bude, aby zkrátka ty nemocnice, které splňují podmínky, které chtějí investovat do svých urgentních příjmů a na to navázané provozy, jako jsou samozřejmě operační sály, jipky a tak dále, tak aby zkrátka na ty peníze dosáhly. Ale jenom skutečně chci potvrdit to, že to je ta koncepce, se kterou se vlastně počítalo úplně na začátku, vůbec když jsme začali debatovat o tom, že tady bude nějaký React a že tady budou nějaké investiční priority. Děkuji.

