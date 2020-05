Ministr Vojtěch: Týká se to veškerých segmentů českého zdravotnictví

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, také musím reagovat na pana poslance Svobodu a nemohu souhlasit s jeho názorem. My ten zákon jsme připravili takto rychle, abychom zajistili stabilitu českého zdravotnictví. Dnes samozřejmě ta nervozita, která je v rámci jednotlivých segmentů, je obrovská. A není to tak, že jsou všichni placeni zálohově. Jsou tady výkonově placené segmenty, které už dnes mají problémy s likviditou na základě toho, že zkrátka neví, jakým způsobem bude řešen výpadek té produkce, týká se to i třeba lázní atd. Takže já si myslím, že skutečně ten zákon je naprosto zásadní, abychom na základě něho mohli vydat onu tzv. kompenzační vyhlášku. Je to stejné jako v případě zákona o veřejném zdravotním pojištění, kdy se dává zmocnění Ministerstvu zdravotnictví vydat úhradovou vyhlášku. Tu víme, že nemůžeme změnit, ta už tady je a potřebujeme mít zmocnění, abychom vydali tu kompenzační vyhlášku. A souhlasím s tím, že to je velmi komplexní, že se to týká veškerých segmentů českého zdravotnictví, my na žádný segment nechceme zapomenout. Jednáme o tom se zdravotními pojišťovnami, zasedla rada poskytovatelů, kde jsou všichni zástupci jednotlivých segmentů, takže ta debata určitě probíhá, ale celé zdravotnictví čeká, že ten zákon a kompenzační vyhláška bude vydána do konce června, aby mohli mít právní a ekonomickou jistotu, aby mohli naplánovat své rozpočty, aby mohli vědět, že dostanou peníze na odměny pro zdravotníky, protože tam počítáme s tím, že tam dojde k navýšení asi o 5 miliard korun a z toho budou pokryty i peníze na ty zdravotníky v první linii. Takže my nemůžeme čekat do konce roku, protože ty nemocnice pak vyplatí odměny a nedostanou peníze na to? To si myslím, že zkrátka úplně tak to nejde. Takže my to skutečně zásadním způsobem potřebujeme nyní schválit, abychom dali zdravotníkům a zdravotnictví stabilitu. Děkuji.

