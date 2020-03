Ministr Vojtěch: V tuto chvíli není namístě rušit lety

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, zkusím se držet nějaké věcné roviny. Shodou okolností teď aktuální informace, kterou jste možná zaznamenali - v Německu hlásí 38 nakažených, z toho jeden z nakažených se účastnil jako divák na mistrovství světa v biatlonu, kde se pravidelně pohyboval kyvadlovou dopravou, takže pravděpodobně po něm výrazné riziko infekce. Takže to je opravdu pro dokreslení. Ale to neříkám, proč jsme toto opatření udělali u biatlonu. My jsme k tomu přistoupili na základě debaty s panem hejtmanem Běhounkem, kdy bylo nutné udělat brzy nějaké rozhodnutí o této akci, kdy mozřejmě jsme to předtím už probírali, jestli k takovému poměrně radikálnímu kroku přistoupit. Nakonec po debatě s epidemiology jsme se rozhodli, že ano, tak, aby to bylo co nejdříve jasné, tak jsme to tedy rozhodli v pondělí. S tím, že jsme řekli, že se obecně k otázce hromadných akcí vrátíme zítra na Bezpečnostní radě státu. Požádali jsme pana ministra vnitra, vicepremiéra Hamáčka, protože Ministerstvo vnitra má přehled o těchto hromadných akcích, aby ho předložil, a budeme o tom jednat velmi pravděpodobně a já to budu i navrhovat, uděláme opatření obdobná těm, která vidíme např. ve Francii, v Německu nebo ve Švýcarsku, tzn. stanovíme nějakou kritickou hranici počtu osob, které se takto mohou shromažďovat, a zbytek akcí nebude dočasně povolen. Ale ten detail budeme bezesporu zítra řešit na Bezpečnostní radě státu. Takže skutečně nemá to nic společného s biatlonem. Já mám biatlon rád, dívám se na něj rád v televizi, je to můj oblíbený sport, určitě nemám nic ani proti panu Hamzovi, ani proti nikomu, kdo organizuje Světový pohár. Samozřejmě mě to velmi mrzí kvůli organizátorům a divákům, ale my na toto bezesporu navážeme dalšími ochrannými opatřeními podle zákona o ochraně veřejného zdraví ve smyslu širšího zákazu hromadných akcí. Ale to budeme prezentovat zítra.

Pokud jde o otázku screeningů, tady už to bylo trošku naznačeno - my v tomto směru vycházíme z nějakých doporučení odborníků i mezinárodních institucí. Obecně se udává, že ten teplotní screening není příliš tzv. evidence-based, tzn. není založen na důkazech. Ta nemoc má 14denní inkubační dobu. Efektivita záchytu v rámci teplotního screeningu by byla skutečně minimální. A vidíme to i na těch současných případech, na těch pěti případech. To byli lidé, kteří přijeli do České republiky různými způsoby z té rizikové oblasti, byli zdrávi a ta nemoc se u nich projevila za dva, tři, čtyři dni a poté samozřejmě byli zachyceni v tom systému vyšetřeni. To znamená, není to tak, že by někam dojeli a tam už měli ty symptomy daného onemocnění. Skutečně ta nemoc propukla až po tom infikování v té lokalitě za několik dní. Takže v tomto směru ten supportní screening skutečně není příliš doporučován - ta efektivita by byla velmi nízká.

Samozřejmě o zrušení letů můžeme vést debatu. Já si myslím, že to v tuto chvíli namístě je. A ona to není otázka toho, že by to Česká republika nebo Itálie udělaly jenom samy jakožto my země. Nebo naše země, že by k tomuto přistoupila. Celá řada leteckých společností už v minulosti v posledních dvou měsících zrušila přímé letecké spojení mezi svými zeměmi a Čínou, nebo Itálií. Před několika dny American Airlines zrušila spoje mezi Milánem a New Yorkem a Washingtonem myslím. Stejně tak s Čínou se přerušily spoje leteckých společností Lufthansa, British Airways, zkrátka dneska nemáte prakticky žádný přímý spoj do Číny a možná brzy i do Itálie z žádné evropské země. Možná kromě nějakých čínských aerolinek, které možná někde zůstaly, že nebyly přerušeny ty lety. Ale jinak všechny evropské aerolinie do jedné přerušily přímé lety mezi evropskými zeměmi a Čínou. Takže to skutečně je něco, co se děje obecně, a nemyslím si, že to znamená nějaké, že nebudeme mít kontrolu. Ti lidé samozřejmě mají vízum, pokud jsou z Číny, takže o nich víme, že jsou na našem území. Ale z Číny si myslím, že teď není ani ten zásadní problém. Skutečně tam ta situace se zlepšuje. Ten problém je z Itálie a my také víme, že Italové do České republiky z 90 % přilétají. Oni prakticky nejezdí pozemními trasami. To znamená, skutečně těch letů je velké množství. Zrovna z těchto lokalit asi přes 40 týdně. A z našeho pohledu tedy riziko zavlečení nákazy z těch nejrizikovějších regionů, tzn. Lombardie, Emilia-Romana případně Veneto je zkrátka výrazné, a proto jsme k tomuto přistoupili a budeme to v následujících měsících vyhodnocovat.

K té poslední otázce - pokud jde o roušky a zajištění roušek pro praktické lékaře potažmo možná pro nějaké další obyvatele - já jsem o tom hovořil v úvodním slovu. Ta situace, pokud jde o roušky, potažmo zejména respirátory, je obecně velmi, velmi složitá na trhu nejenom v České republice, ale prakticky na celém světě. Poptávka je obrovská, je v řádu stovek milionů respirátorů. A všechny státy s tímto do jisté míry bojují, včetně Itálie a dalších zemí. My se snažíme maximálně zajistit výrobní kapacity u českých výrobců respirátorů v ČR. Dneska jsme s nimi měli jednání tak, abychom alokovali kapacity pro zdravotnictví, pro zdravotníky včetně praktických lékařů, ovšem samozřejmě bude to otázka nějaké diferenciace. Protože primárně z mého pohledu musíme zajistit infekční oddělení, musíme zajistit zdravotníky, kteří třeba přijdou s tím pacientem do kontaktu někde na příjmu v rámci nemocnice. Ti musejí mít ochranné pomůcky, protože v drtivé většině případů skutečně pacienti přijdou do nemocnic. A na praktické lékaře taky nezapomínáme a řešíme teď výrobní kapacity tak, abychom jim toto mohli zajistit. Ale nemáme tady teď k dispozici miliony respirátorů, že bychom mohli zkrátka vybavit všechny obyvatele, neřku-li nějaké obchodníky apod., jak o tom hovořil pan poslanec Klaus. Zkrátka, taková ta situace není, situace je komplikovaná s dodávkou těchto respirátorů a řešíme to velmi aktivně a věřím tomu, že se nám podaří kapacity, které máme, alokovat správně.

Jinak ještě možná úplně poslední poznámka: Bezpečnostní rada státu rozhodla o tom, že všechny subjekty, kterých se to týká, tzn. jak ministerstva, tak třeba i kraje, jak tady hovořil pan poslanec Rakušan, mají rozpracovat typový plán epidemie hromadné nákazy osob v rozsahu své působnosti. Ten typový plán je zveřejněný a nyní vlastně Bezpečnostní rada svým usnesením z pondělí uložila ministrům a doporučila dalším složkám, jako jsou třeba hejtmani kraje, nebo primátor hlavního města Prahy, ať tento typový plán epidemie pro hromadné nákazy osob v rozsahu své působnosti rozpracují. Takže není to tak, že by zde nebyl nějaký jasný jednotný plán. Ten plán tady existuje a Bezpečnostní rada státu tento plán vydala. Děkuji.

