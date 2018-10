Ministr Vojtěch: Vláda schválila sdílený lékový záznam, který významně zvýší bezpečnost pacienta

Díky sdílenému lékovému záznamu bude mít lékař přehled o všech lécích předepsaných a vydaných pacientovi a bude moci snadněji hlídat dodržování jeho léčebných plánů. „Sdílený lékový záznam je klíčovou funkcionalitou eReceptu, která významně zvyšuje bezpečnost pacienta a posouvá Českou republiku kupředu v elektronizaci zdravotnictví,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Zavedení sdíleného lékového záznamu pacienta umožní předepisujícím lékařům, lékárníkům, klinickým farmaceutům a zdravotnické záchranné službě nahlížet do údajů o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích konkrétního pacienta. „Lékaři budou mít nově možnost při předepisování zohlednit předchozí nebo i aktuální farmakoterapii daného pacienta a nebudou již odkázáni pouze na informace, které jim poskytne pacient a které často nejsou úplné či přesné. Jak při předepisování ze strany lékaře, tak i při výdeji ze strany lékárníka bude možné zhodnotit vhodnost léčby, zabránit nežádoucím interakcím nebo předejít duplicitnímu užívání léčiv se stejnou nebo podobnou léčivou látkou, což by mohlo poškodit zdraví pacienta,“ uvedl ministr Adam Vojtěch. Lékaři také snadno zkontrolují, zdali si pacient lék vyzvedl či nikoli. A lékárníci budou moci díky náhledu do záznamu poskytnout přesnější poradenství v dávkování, zkontrolovat kombinaci s jinými léčivy a odhalit případné nežádoucí účinky. „Lékový záznam uvidí jenom ten lékař, který má vztah k danému pacientovi, a jen ten lékárník, který v danou chvíli pacientovi lék vydává nebo mu poskytuje poradenství,"upřesnil náměstek ministra Filip Vrubel s tím, že zdravotnická záchranná služba má speciální přístup z důvodu výjezdů k akutním případům, kdy je pacient v ohrožení života. Aplikace pacienta umožní monitoring a kontrolu náhledů do záznamu, pacient tak bude mít zcela pod kontrolou, kdo se díval na jeho preskripci.

Mgr. Adam Vojtěch BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sdílení záznamu bude po účinnosti novely ve výchozím zákonném režimu s lékaři a lékárníky automaticky povoleno. „Pacienti budou mít právo vždy a kdykoliv projevit plošný nesouhlas se sdílením, případně dát explicitní souhlas jen vybraným lékařům, a to prostřednictvím mobilní nebo webové aplikace,“ dodal ministr Vojtěch. Bude také možné kdykoliv opětovně projevit souhlas. Pro ty, kteří nebudou pacientskou aplikaci lékového záznamu využívat, je připravená i písemná varianta nesouhlasu/souhlasu, kterou stačí s ověřeným podpisem jednoduše zaslat na Státní ústav pro kontrolu léčiv.

„Při přípravě lékového záznamu pro nás byla klíčová maximální ochrana osobních údajů, proto jsme vše pečlivě konzultovali s Úřadem pro ochranu osobních údajů a vypořádali všechny jeho připomínky,“ vysvětlil náměstek Filip Vrubel. Sdílený lékový záznam vznikal v široké pracovní skupině na Ministerstvu zdravotnictví, jejímiž členy byli zástupci profesních komor, odborných společností, pacientů, nemocnic a zdravotních pojišťoven.

Lékový záznam je součástí elektronického receptu (eReceptu), který funguje od 1. 1. 2018. Lékový záznam si tak už nyní může na webu nebo v mobilní aplikaci zobrazit každý pacient. Jeho sdílení však umožní až novela, kterou dnes schválila vláda. Návrh novely nyní projedná Parlament ČR. Fungovat by měl začít na jaře příštího roku.

Psali jsme: Ministr Vojtěch podepsal memorandum o hemodialyzační péči Ministr Vojtěch: Nové vedení SÚKL již přistoupilo k řadě nápravných kroků Ministr Vojtěch: Aprobační zkoušky pro lékaře ze třetích zemí nejsou nastaveny optimálně Ministr Vojtěch: Stovkám pacientů usnadňujeme přístup k přístrojům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV