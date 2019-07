Ministr Vojtěch: Žatecká nemocnice má své místo na slunci

„Tohle je určitě nemocnice, která má své místo na slunci. Je to jediná nemocnice v okrese Louny, která poskytuje akutní lůžkovou péči. Je určená k tomu, aby poskytovala péči v základních oborech – chirurgie, interna, pediatrie, gynekologie, tak je to tady také nastaveno,“ uznal smysluplnost Nemocnice Žatec ministr zdravotnictví.

Jedním z problémů, které městská nemocnice řeší, jsou vztahy s Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní. Nejsou úplně ideální, a tak dochází k tomu, že pacienty s vážnějšími diagnózami vozí sanitky do nemocnic v Praze, zejména do Thomayerovy, s níž má Nemocnice Žatec dohodu o spolupráci. Logicky i z hlediska spádovosti by přitom bylo praktičtější, aby takové pacienty přebírala Krajská zdravotní. „Domnívám se, že kraj jako takový by měl zajistit péči ve svém regionu. Řešili jsme otázku spolupráce a vyjednávání s Ústeckým krajem, aby tuto nemocnici podpořil,“ slíbil podporu Adam Vojtěch.

Dalším tématem bylo financování a další rozvoj nemocnice. I v této oblasti slíbil ministr zdravotnictví podporu, a to nikoliv jen ze slušnosti jako host, ale takovou, která zapadá do systému zdravotní péče. „My jako ministerstvo připravujeme plán dotací, co se týče urgentních příjmů. Ten v Žatci chybí, ale je v plánu a z mého pohledu je to jen dobře, protože je to jediná nemocnice v okrese. Vozí sem pacienty záchranná služba a byl by dobrý jeden bod pro příjem pacientů. My chceme vyjednat pro příští programovací období z evropských fondů podporu, abychom mohli vytvořit síť urgentních příjmů. Po republice by jich mělo být 83 jak ve velkých, tak v menších nemocnicích. Určitě budeme v kontaktu a budeme se snažit podpořit nemocnici, aby mohla připravit projekt a postavit tady ten urgentní příjem,“ popsal budoucí možnost rozvoje ministr.

Asi nejvážnějším problémem Nemocnice Žatec, stejně jako dalších zdravotnických zařízení, je nedostatek lékařů a sester. V tomto ohledu byla pro ministra návštěva Žatce velmi inspirativní – získal totiž nové poznatky právě přímo z terénu. Statistika totiž ukazuje, že v poslední době konečně začíná růst zájem o studium na zdravotnických školách. V Žatci ale nadšení z nových absolventů není vždy. „Není to jen o kvantitě, ale také kvalitě absolventů a tady s ní nebyla právě spokojenost. To pro mne byla zajímavá zpětná vazba,“ přiznal Adam Vojtěch.

Naopak pozitivní zkušenost se dozvěděl o využití lékařů z Ukrajiny. Jedním z nich, který získal českou aprobaci, měl možnost se setkat. I když to podle ministra není všelék, pro některé regiony, hlavně mimopražské, mohou být lékaři z ciziny vítanou pomocí. „Problém je, že se k tomu velmi negativně staví Česká lékařská komora, která ukrajinské lékaře a priori spíše odmítá. My se snažíme vytvořit podmínky, aby tu ukrajinští lékaři mohli pracovat, aby složili aprobační zkoušku. Pokud je to kvalitní lékař, nevidím důvod, proč mu bránit. A tady vidíme na praktickém případu, že to může fungovat velmi dobře,“ líbilo se ministrovi při jeho návštěvě.

Do Žatce jej pozvala starostka a senátorka Zdeňka Hamousová. Na žateckém případu chtěla ministrovi představit problémy, které řeší nejen Žatec, ale i další městské nemocnice v kraji, jako v Kadani či Litoměřicích.

