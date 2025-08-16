Ministr Výborný: Andrej Babiš si teď musí vybrat

16.08.2025 20:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vymáhání dotací od Agrofertu

Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Budeme vymáhat dotace od Agrofertu z doby, kdy byl Andrej Babiš ve vládě. V poslední době jste se mě na to často ptali. Pracoval jsem na tom usilovně a nyní, na základě mně známých skutečností a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, potvrzeného Ústavním soudem z konce dubna, směřujeme k zahájení řízení o vrácení plateb, poskytnutých v dotčeném období společnostem, kde byl koncovým vlastníkem Andrej Babiš.

Vyzveme jednotlivé společnosti k vrácení dotací. Největší objem peněz představují takzvané nárokové zemědělské dotace, které firmy z Agrofertu pobíraly za to, že obdělávaly půdu a chovaly dobytek. Dále půjde o takzvané národní dotace, které šly pouze z českého rozpočtu.

Jsem ten poslední, kdo by bojoval za Agrofert Andreje Babiše. Ale každý ministr musí jednat v souladu se zákonem a právním řádem. A pokud tato věc byla napadena u Ústavního soudu, bylo nutné vyčkat na jeho rozhodnutí.

Andrej Babiš si teď musí vybrat, buď politika, nebo dotace pro Agrofert. Obojí nejde.

Mgr. Marek Výborný

  KDU-ČSL
  ministr zemědělství
autor: PV

Dotace

