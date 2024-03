Ministr Výborný: Čeští producenti budou moci na Filipíny dovážet maso, zájem je i o zemědělskou techniku

reklama

„Mám radost, že inspekční mise filipínských veterinářů, kteří Českou republiku navštívili v únoru, potvrdila vysokou kvalitu a bezpečnost našich chovů. Při osobním jednání mi filipínský ministr zemědělství potvrdil, že již nic nebrání potvrzení certifikace pro dovoz masa a masných produktů z Česka na Filipíny. Zbývá pouze několik formalit, potvrzení certifikace by mělo být hotové hned po Velikonocích,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

V první fázi bude možné exportovat především hovězí maso. U vepřového a kuřecího masa ještě česká a filipínská veterinární správa řeší uznání regionalizace v případě výskytu afrického moru prasat nebo ptačí chřipky (regionalizace – možnost exportovat maso z regionů v ČR, v nichž se nákaza nevyskytuje). Filipínský ministr potvrdil, že ani s uznáním regionalizace by filipínské úřady neměly mít problém.

Velký zájem projevila filipínská strana o zemědělskou techniku a technologická řešení v zemědělských provozech od českých výrobců. Ministerstvo zemědělství proto ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Asociací zemědělské a lesnické techniky spustila webovou aplikaci, která přehledně nabízí česká řešení pro různé zemědělské provozy, včetně odkazů na přímé výrobce. Zájemci o českou techniku tak najdou na jednom místě veškeré potřebné informace.

„Velkou výhodou, kterou filipínská strana velmi ocenila, je možnost pojištění transakcí, investic a exportu českých firem. Tu nabízí Exportní garanční a pojišťovací společnost, která má pro oblast Filipín připravený velký objem finančních prostředků. To může být velká výhoda oproti zájemcům z jiných zemí, kteří chtějí na Filipíny dovážet své zboží,“ uvedl ministr Výborný.

Filipínský ministr deklaroval zájem o spolupráci také v dalších oblastech. Jde například o oblast chovu skotu a mlékárenství. ČR by mohla dodávat genetický materiál skotu, tedy zejména býčí sperma, které lze bezproblémově dovážet do velkých vzdáleností. Stejně tak by mohlo na Filipíny směřovat české sušené mléko. Zájem projevil filipínský ministr také o ovce, kozy nebo králíky z ČR a o sladkovodní akvakulturu, včetně možnosti chovu kaprů na Filipínách. Naopak Českou republiku požádal o podporu v otázce vyjednání dohody o volném obchodu Filipín s EU.

Do Česka by také mohlo zamířit více pracovníků z Filipín. ČR totiž v loňském roce čtyřnásobně navýšila kvótu pro víza pracovníků z Filipín. V zemědělství a potravinářství by tito lidé mohli pracovat nejen v prvovýrobě, ale i ve vyšších řídících pozicích. „To může být výhodné i pro filipínskou stranu, know how, které na českých farmách získají, pak mohou přenést domů na Filipíny, a pomoct tak rozvíjet domácí zemědělství a potravinářství,“ řekl Marek Výborný.

Ministři zemědělství na závěr jednání podepsali dokument o spolupráci v oblasti zemědělství a vodního hospodářství, která má pomoci dalšímu rozvoji vzájemných obchodních vztahů. ČR také připravuje incomingovou misi filipínských podnikatelů, kteří by měli navštívit české zemědělské a potravinářské podniky, aby se v praxi mohli přesvědčit o vysoké kvalitě našich podniků.

V rámci programu na Filipínách absolvovali čeští podnikatelé i dvě podnikatelská fóra, a to v Manile a v Davau, kde se setkali s desítkami možných obchodních partnerů z Filipín. Podle odhadů WTO poroste v letošním roce HDP Filipín o více než 8 procent, jde tedy o dynamicky se rozvíjející trh s velkým potenciálem.

Ministr Marek Výborný s delegací navštívil také Filipínskou univerzitu v Manile. Tématy byla možná spolupráce v oblasti vodního hospodářství a závlah nebo větší možnosti výměnných studijních pobytů českých a filipínských studentů.

„V delegaci byl i zástupce České zemědělské univerzity v Praze, proděkan Fakulty tropického zemědělství Hynek Roubík. Právě na této fakultě již dnes studuje více než polovina zahraničních studentů, a s ohledem na své zaměření může být pro filipínské studenty velmi zajímavou příležitostí. Budu rád, když i na Filipínskou univerzitu zamíří více českých studentů,“ uvedl ministr Výborný.

V Davau, které je centrem zemědělství Filipín, se uskutečnilo také jednání se zástupci regionu a města k možné spolupráci v oblasti zemědělství. Zájem byl především o genetický materiál skotu. Na závěr programu delegace navštívila banánovou farmu.

