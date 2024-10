Ministr Výborný: Není to tak, že by notifikace byla jakkoli nadřazena rozhodnutí Senátu

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Já se pokusím přinést nějaké informace a uklidnit snad pana senátora Canova jimi. Několik věcí.

Zaprvé argument, že to bylo ušito někde stranou mimo vědomí hygienických stanic opravdu není pravdivý. Ten návrh zákona byl připravován na úrovni ministerstva zdravotnictví primárně ve spolupráci s ministerstvem zemědělství bezmála dva roky. To, kde se proces zastavil, bylo skutečně hledání rozhodnutí, kdo bude vykonávat kontrolní pravomoc, kontrolní povinnosti. A to jsem tady už vysvětloval. Takže zákon byl od začátku konzultován. A i ve finále, kdy jsme se rozhodli k němu připojit i sjednocení potravinového práva, tak byl konzultován s vedením hygienických stanic.

Je trochu nepoctivé tady říkat o tom, že se proti tomu ohradili ředitelé krajských hygienických stanic. Není to pravda. Jen na vysvětlenou, páni senátorky, páni senátoři, každá krajská hygienická stanice má šest odborů a jeden z těch šesti odborů je odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání. Tak tito pracovníci se, a mají na to právo, na vás obrátili, ale nikoli ředitelé krajských hygienických stanic. A znovu říkám, s paní hlavní hygieničkou jsme nakonec toto vysvětlovali, obhajovali i na půdě zdravotního výboru Senátu.

Třetí věc, kterou se chci pokusit vysvětlit, to, že pan kolega Válek nechal projít notifikační proces takto před jednáním Senátu, pokud mám správné informace, bylo hlavně proto, aby v případě, že by notifikace nebyla, což dopředu nikdo nevěděl i s ohledu na to, jak se k podobným předpisům doposud Evropská komise stavěla, tak by sem do Senátu ten tisk vůbec neputoval.

Myslím, že to opravdu není žádné pohrdání senátem. Jen chci upozornit, že notifikujeme vyhlášky, notifikujeme nařízení vlády, čili toto neznamená nic, co by jakýmkoli způsobem mělo ambici Senát obcházet nebo neobcházet. Nakonec pokud se Senát zcela dle svobodné vůle rozhodne zákon vrátit Poslanecké sněmovně, tak přesně v souladu s Ústavou ČR bude postupováno. Není to tak, že by notifikace byla jakkoli nadřazena rozhodnutí Senátu.

Děkuji.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



