Ministr Výborný: Pomoc s dluhy na zdravotním pojištění a větší dostupnost lékařů v regionech schválila vláda

reklama

Druhým zákonem je návrh lidovecké místopředsedkyně senátu Jitky Seitlové, který se zase zaměřuje na zlepšení dostupnosti lékařské péče v regionech. Zjednodušuje totiž výkon praxe pro lékaře z ciziny, kteří budou nově moci za mírnějších podmínek pracovat pod dohledem českého kolegy.

Koncept milostivého léta pomůže u dluhů na zdravotním pojištění

„Milostivé léto I a II znamenalo konec více než dvaceti tisíc soudních exekucí a umožnilo lidem návrat do normálního života. Následně se podařilo využít veškerých zkušeností a přetavit je v zákon zaměřený na penále a exekuční náklady u dluhů vůči České správě sociálního zabezpečení. Ten pomohl necelým dvěma stovkám tisíc lidí. Souběžně bylo možné bez úroků, poplatků a penále zaplatit také drobné nedoplatky na daních. Dluhy se mají platit, a my proto dáváme znovu a naposledy dlužníkům jedinečnou možnost splatit jistinu do poslední koruny. Také u dluhů na zdravotním pojištění nyní hodláme uplatnit koncept milostivého léta. Benefitovat nebudou pouze sami dlužníci, ale i zdravotní pojišťovny, které díky tomuto zákonu mohou rychle inkasovat nemalé finanční prostředky,“ tvrdí ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), jeden z předkladatelů návrhu a popularizátor konceptu milostivého léta v ČR.

Anketa Bude Donald Trump v listopadu zvolen prezidentem USA? Bude 88% Nebude 7% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 9498 lidí

Milostivé léto u zdravotního pojištění se týká především Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), jelikož ta na rozdíl od zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven využívá exekucí podle daňového řádu. Akce může pomoci desetitisícům dlužníků a objem zaplaceného pojistného se může pohybovat v desítkách milionů korun. Zákon by se měl vztahovat na všechny fyzické osoby, kterým byla exekuce nařízena do konce roku 2023. Akce má proběhnout mezi 1. červencem a 31. listopadem příštího roku. Při zaplacení dlužné částky se dlužníkům odpustí penále i náklady na exekuce. Dluh půjde splatit jednorázově, u částek přesahujících pět tisíc korun až ve dvanácti splátkách a u dluhů nad 50 tisíc korun bude možné splácení rozdělit až do 36 měsíců.

Senátní novela cílí na řešení nedostatku lékařů v regionech

„Nutně potřebujeme vyřešit nedostatek stomatologů, pediatrů, ale i dalších lékařů v některých českých regionech. Současná legislativa ale umožňuje lékařům ze zemí mimo EU u nás pracovat až po obtížně zvladatelné aprobační zkoušce. Proto chceme zájemcům, kteří splní podmínky, umožnit pracovat pod dohledem jiného, českého lékaře, a to po doložení pregraduálního vzdělání a zaevidování se na ministerstvu zdravotnictví. Jedná se o velmi podobnou úpravu, jaká v současnosti platí na Slovensku nebo v Polsku. Takto pomůžeme pacientům lépe sehnat lékaře a lékařům z ciziny, zejména z Ukrajiny, sehnat práci. Zejména ale rozšíříme dostupnost zubní péče pro naše občany,“ říká lidovecká místopředsedkyně senátu Jitka Seitlová.

Podle slovenské či polské legislativy může zubní lékař pracovat až tři roky pod přímým odborným vedením zkušeného zubního lékaře a během této doby projít standardní aprobační zkouškou.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Výborný: Ohlédnutí a výhledy do budoucna Ministr Výborný: V rámci rozvoj venkova podpoříme lesnictví, obnovu lesních cest i snížení množství skleníkových plynů Ministr Výborný: Věda zlepšuje naše zemědělství Ministr Výborný: Do živočišné výroby půjde letos 1,8 milliardy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE