Ministr Zaorálek: Nemyslím si, že tohle posílí kupní sílu

Děkuji. Dovolte mi, abych zareagoval na vystoupení pana předsedy Fialy, protože já si myslím, že pan předseda Fiala řekl plno hladkých, kulatých, uklidňujících slov, kterými říká, nic se neděje, všechno je v pohodě, ale mně připadá, že daleko přesněji podstatu postoje ODS vyjádřil ten váš známý sprosťák pan Novotný, který na statutu nedávno napsal úplně natvrdo a jasně: Jak se dostaneme k moci, tak zvýšíme DPH a budeme škrtat ve výdajích. Takže je to daleko jednodušší a srozumitelnější než to, co tvrdil pan předseda Fiala, a je to úplně přesně to - modrá šance je zpět. Celá logika a filozofie Občanské demokratické strany se nám prostě vrací, a dokonce nemá pravdu ani pan Kalousek, který tady řekl, že to žádná pravicová politika není. Údajně řekl toto ne, protože ta přece nedělá sekery. Pan Kalousek se také mýlí, protože toto je typická pravicová politika.

Totiž víte, co bude tématem příštího roku? Daně v celém světě, protože se bude řešit, kdo to zaplatí. Chápete, kdo to zaplatí? To, že to bude něco stát, ta krize. A to, že to zaplatí ti slabší, že to zaplatí ty nízkopříjmové skupiny, to je to, oč kráčí. A je typická pravicová politika, že právě krizi zaplatí ty nižší společenské skupiny, které jsou v těch skupinách nízkopříjmových nebo nízko-, středněpříjmových. Takže pan Kalousek nás mate, když říká, že tohle není pravice. Tohle je čistá pravice, a dokonce já tvrdím, že to je modrá šance ODS, tak jak ji známe. Vlastně se vůbec neproměnila. A opakuji, místo těch hezkých slov pana Fialy si poslechněme raději pana Novotného. Ještěže tady máme někoho, kdo to říká tak jasně. Zvýšíme DPH a budeme škrtat ve výdajích, takže se lidé budou mít na co těšit.

A já jsem z toho samozřejmě spíš smutný, protože nám se v této vládě i v té minulé vlastně poměrně systematicky dařilo dělat politiku, ve které jsme se snažili, aby Česká republika konvergovala. Konvergovala vůči vyspělým zemím, abychom nebyli zemí levné práce. A já jsem prostě smutný proto, že my vlastně tímto krokem, rozsáhlým daňovým krokem tuhle politiku mažeme. Víte, udělat tak zásadní daňovou změnu, to znamená, jako byste vytyčili trajektorii, tím se jakoby staví koleje, která ukazují, kam to půjde. V tom je to významná věc. To je opravdu zásadní věc, tahle daňová změna. V tom souhlasím s paní ministryní, že to je vlastně historické. Ale je to právě v tom významné, že tím se vytyčuje, kam se budeme dále posunovat, protože každý, kdo přijde dále, tak bude muset řešit to, že nebude mít příjmy. A já si myslím, že ve chvíli krize je tohle chyba. My totiž na jedné straně jsme ve vládě říkali správně, že chceme investovat, že se chceme z té krize proinvestovat, což byla věc, se kterou vřele souhlasím, a je to podle mě naprosto správná politika, dokonce poučení z toho, co bylo minule. No jo, ale když chceme investovat, tak potřebujeme příjmy. To je právě to, že když nemáte zdroje, tak vlastně nemůžete realizovat tu politiku investic. Proto vlastně nesouhlasíme s touhle úpravou, protože ona je ve sporu s tím základním záměrem, který jsme ve vládě měli.

A také si nemyslím, že platí to, že tohle posílí kupní sílu. Samozřejmě do určité míry, ale málo, protože nezlobte se, už to tady bylo řečeno mnohokrát, ale ve chvíli, kdy se výrazně více přidává těm bohatým, tak oni prostě ty příjmy neposílí, protože oni to do spotřeby vracet nebudou, maximálně si pořídí hypotéky anebo si koupí ty nové iPhony, ale to prostě nebude zásadní posílení spotřeby. V tom si myslím, že tohle také nebude fungovat, tak jak se tady slibuje.

Ale opakuji, to, co mně vadí, je, ten dopad do financí a druhá věc, ten dopad do politiky konvergence. To byla pro mě jedna ze zásadních věcí. Co tato země potřebuje? Potřebuje dohnat vyspělé země i v oblasti mzdové. A my jsme tohle dělali a já jsem byl tomu rád. Dialog, který jsme vedli na tripartitě, to organické zvyšování mezd, to bylo to, co je strašně důležité pro to, aby se naše země blížila tomu Německu, Rakousku apod. A bohužel, to se obávám, že těmito kolejemi, které takto nastavujeme, tak tahle tendence se prostě ruší. Já si pamatuji, že pan premiér Babiš to někde řekl, že vlastně jde o to, aby podnikatelé nezvyšovali mzdy, že nebudou muset zvyšovat mzdy po tomto opatření. No jo, ale to je právě to špatně, protože ve skutečnosti právě ta politika organického zvyšování mezd, která byla tou konvergencí státu směrem k vyspělým zemím, tak se tím jakoby narušuje, tu jakoby končíme.

A pro mě tohle bylo něco zásadního, co se nám dařilo v těch posledních letech dělat, a udělali jsme v tom řadu dobrých věcí. Proto vlastně nemohu souhlasit a nemůže ani sociální demokracie souhlasit s touhle úpravou. Ona vlastně zrazuje směr, kterým jsme šli, směr jít pryč od politiky, která má levnou pracovní sílu, a to je jediné, co nabízí. Jít pryč od politiky budovat zemi, která je závislou zemí na těch silnějších. A navíc si myslím, že to je ve sporu i s tou... Podívejte se, díval jsem se třeba do Španělska. Ve Španělsku se otevřeně vyhlašuje, že bohatí se musí složit teď na ty chudší, na ty slabší. A stejně tak jsem viděl doporučení OECD, ve kterém se říká, že korporace neplatí daně, že je třeba na tyhle teď uhodit v té krizi. To znamená, tady se prosazuje strategie taková v těchto zemích nebo i v těch doporučeních OECD, aby prostě ti, kteří mají peníze, mají prostředky, bohaté korporace, ti bohatší, aby se dneska složili na ty sociálně slabší, aby to prostě nebylo tak, že ta krize, nakonec ty důsledky té krize ponesou ty slabší skupiny.

V tom si myslím, že je velké riziko do budoucna. Prostě tyhle koleje vidím jako velice rizikové, a vidím to jako riziko i politické. Protože já si myslím, že jestliže krize zvyšuje nerovnost a ty nůžky se rozevírají, tak to vede k politické nestabilitě.

Dovolte mi, abych vám řekl, že když se podíváte dneska na svět, když vidíte nestabilitu ve Spojených státech amerických, nebo ve Velké Británii, tak ne náhodou, tohle jsou země, které jsou podle koeficientu země z největší nerovností. To znamená nerovnost, sociální nerovnost, vede k nestabilitě politické. A v této zemi je strašně důležité, a bylo vždy důležité budovat sociální smír. Nám se to dařilo. A já se prostě bojím, že těmito kroky, my prostě ty koleje posíláme jinam. A posíláme je do časů, kdy naopak se ukáže, že za těch pár stovek, které dneska lidé dostanou, si vyberou od nich zítra, si vybereme tisíce právě na té DPH, tisíce na tom, že budou omezovány veřejné služby, tisíce, o které zítra přijdou. Opakuji, za těch dnešní pár set, přijdou zítra o tisíce. V tom je to podle mě špatně. A proto, jak jsem řekl, jsem velice nerad, že modrá šance ODS se tady dneska tímto hlasováním, pokud bude úspěšné, vrací.

