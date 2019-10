Ministr Zaorálek: Nikdo u mne nelobboval

Děkuji. Přeji vám také dobré dopoledne. Omlouvám se, že jsem auditní zprávu, o které mluvil pan Juříček, v ruce neměl, tak tu neznám. Nikdo u mne nelobboval, taky bych chtěl říci, že jsem se jenom seznámil s průběhem toho semináře, který tady probíhal, protože jsem se ho nemohl zúčastnit, ale měl jsem poměrně podrobnou informaci, co tam probíhalo. A tady bych chtěl tedy dokončit to, co pan Roman Sklenák nestihl dokončit. Protože oproti tomu, co tady bylo tvrzeno, že tam nikdo na nic neodpověděl, já jsem tam tedy pro sebe docela srozumitelnou odpověď našel. A to si myslím, že je škoda, že to Roman Sklenák nedokončil. Protože i já jsem v těch odpovědích viděl, že jednak tady se vytvořil nějaký mýtus nějakého rezervního fondu České televize. Nic takového nikdy neexistovalo, protože ČT ani nemůže rezervní fond vytvářet, jak jsem pochopil z těch odpovědí. Že tady v roce 2008 až 2011 vznikla poměrně příznivá situace, díky které se shromáždily 3,6 miliardy. No ale není pravda, jak tady zaznělo ve vystoupení tuším pana Juříčka, že tam nějaké dvě miliardy zmizely. Ty byly investovány a to pan Roman Sklenák nedopověděl. Byly investovány jednak do studia v Brně, jednak do dětského kanálu, jednak do opravy poměrně dost už špatné budovy Kavčích hor, klimatizace - a tam jsem našel jasnou odpověď na to, kam se ty peníze poděly. Takže není pravda, že zmizely, nebyl to žádný rezervní fond a navíc z toho, co jsem četl v té zprávě, jsem pochopil, že ta Rada skutečně, a ona to řekla i na tom vystoupení při debatě, že oni garantují to, že tam nebylo nic projídáno, že 90 % šlo vždycky z poplatků a 10 % z obchodní činnosti. To znamená nějaký mýtus, že se hospodařilo tak, že se něco projídalo, to mi připadá, že bylo zodpovězeno pro mě tedy aspoň jasně. Takže já jsem tomu rozuměl a úplně nechápu ty, kteří říkají, že členové Rady na nic neodpověděli. Škoda, že tady dneska nejsou, možná že kdybyste to slyšeli, tak byste si ověřili, že ty odpovědi byly poměrně srozumitelné.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

