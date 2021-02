Ministr Zaorálek: Virus je velice efektivní vůči společnostem, které nedodržují pravidla

reklama

Děkuji. Dámy a pánové, já se vám omlouvám, že vystupuji, a doufám, že mi to odpustíte, ale nemohu vám neříct jednu věc. Problém té epidemie není v této zemi a na světě problém technokratický. Je to problém kulturní. Když říkám, že to není problém technokratický, tak teď není na nás, abychom tady vystupovali a mluvili o nějakých zázračných lécích a technikách a o nějakých... - to není naše role. To, co je vlastně nejpodstatnější, je, jak jsme schopni se v té epidemii chovat, jak kulturně se v ní chováme. To je úplně podstatné.

Tady jsou různí, kteří čtou zahraniční články a zkoumají, podle čeho se ten virus chová. A je to těžké říct. Ale jedna věc je docela zřejmá, která se dá dát jako závěr. Ten virus je velice efektivní vůči společnostem, které nedodržují pravidla. Tam, kde se nedodržují pravidla, tam ten virus prostě vítězí. Já věřím, že i profesoři, kteří tady jsou, budou v tomhle se mnou souhlasit. A rozumíte, každé bezohledné chování, dokonce i v této sněmovně to nedodržování pravidel, to je vlastně to nejhorší. Ta nekulturnost, která se tady děje, i ty výrazy, které tady létají, všechna tahle nekulturnost je vlastně největší podrážení nohou v tom boji proti viru. Chápete, ne debaty o lécích. To nám ani nepřísluší, ale to, jakou kulturu prezentujeme a jakou kulturu se snažíme přesvědčit ostatní, aby v této zemi panovala.

Řecký historik Herodotos už v 5. století před naším letopočtem byl jeden z prvních. To byl otec dějepisu. Začal mluvit o tom, že etnika se dělí a liší podle toho, jakou mají toleranci vůči těm, kteří nerespektují pravidla. A je bohužel pravda, že česká společnost je zrovna ta, která by u toho Herodota patřila mezi ty, kde se vlastně toleruje to, že pravidla porušují. Vidíme to skoro každý den. Mohu vám tady říkat řadu příkladů a je to to, co vlastně popuzuje.

My jsme bohužel ti, kteří... Já neříkám, že jsme špatní. Máme také schopnost improvizovat. Tahle schopnost souvisí i s určitými výhodnými vlastnostmi v evoluci, ale bohužel teď v té epidemii je to prostě na draka! Tahle naše schopnost nerespektovat pravidla, dokonce to dávat na odiv, chápete, tyhle bezohlednosti se dneska obracejí proti nám. Když se mě někdo bude ptát, proč jsme na tom špatně, a měl bych na to laicky odpovědět, tak řeknu, tak je to právě kulturní problém. My to máme prostě v sobě, porušovat ta pravidla. I historický vývoj k tomu vedl.

A proto já se omlouvám, že jsem na to reagoval, i když se zdá, že je lepší mlčet, já vám rozumím, ale chtěl jsem to říci. Právě tohle, tahle bezohlednost, tyhle sprosté výrazy, ta nekulturnost, která tady ve sněmovně se také projevuje, to je důvod, proč ten virus vítězí! Je to kulturní problém, ne technokratický! A já to tady neříkám, abych teď na vás křičel, ale abych poděkoval opozici, poděkoval těm, kteří proti té nekulturnosti nám dneska podávají ruku. Kvůli tomu jsem vystoupil, protože jediná šance, rozumíte, jak v tomhle kulturně uspět - Nový Zéland. Nový Zéland je země, která má v něčem stejné vlastnosti jako my. Také mají tendenci porušovat pravidla a dokázali to změnit. Dokázali vytvořit velmi přísný systém. To znamená, i my s tou naší schopností improvizace a nerespektování pravidel, i my bychom měli být schopni si říci: teď to prostě nejde, teď tyhle vlastnosti jsou na nic, teď se pravidla respektovat musí. A tohle je role nejenom vlády, ale i Sněmovny, všech, kteří dnes politiku dělají. A já vystupuji proto, abych poděkoval opozici za ta jednání, která se dnes vedla, já děkuji za ty dohody, které se udělaly, a za to, že dneska tady snad nesedíme marně, protože se nakonec dohodneme. Jsou to kompromisy. To je naše práce. Ale to je to, co dnes musíme předvést v české společnosti, že jsme se dohodli a že preferujeme kulturnost proti nekulturnosti! (Potlesk poslanců ČSSD.)

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Blatný má těžké problémy uvnitř vlastního resortu. Bublaly, bublaly, až to prasklo a vyletělo. „Sice má velký uši, ale ho*no slyší…“ posmívají se mu Klaus ml.: Jako národ jsme přežili mnoho krizí a přežijeme i pandemii Hrušínský šťoural za Zemanem. Hrůza, morálně závadné. Prymula ať raději nečte Pandemický zákon schválen

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.