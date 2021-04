Ministryně Benešová: Cílem je řešení problémů vícečetných exekucí

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak už tady bylo uvedeno, jedná se o sněmovní tisk 545. Jde o vládní návrh o soudních exekutorech a další. Je to velmi důležitý zákon, na kterém nám záleží. Jsme ve třetím čtení. Jeho hlavním cílem je řešení problémů vícečetných exekucí. Tento zákon předpokládá takové opatření, které omezí počet podávaných exekučních návrhů a zajistí, aby bezúspěšná exekuční řízení byla zastavována v odpovídající době, která by bránila hromadění takových exekucí. Všichni víme, že to je obrovský problém, který zatěžuje tuto zemi.

Vládní návrh počítá se zavedením povinné zálohy na náklady exekuce. Nebude-li složena, exekutor exekuci zastaví. Opatření by mělo vést oprávněné k tomu, aby zvážili, zda budou zahajovat exekuci, vědí-li předem, že by mohla být bezvýsledná.

Návrh rovněž obsahuje právní úpravu zastavení bezvýsledné exekuce po třech letech. Zastavení takové exekuce bude povinností soudního exekutora. Bezvýsledná exekuce bude zastavena tehdy, nedošlo-li v ní po dobu posledních tří let ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti alespoň ve výši nákladů exekuce a nebyl-li v ní po dobu zjištěn či zajištěn žádný postižitelný majetek povinného, postačující alespoň k uspokojení nákladů exekuce.

Práva oprávněného jsou chráněna, takže mu je dána možnost složit na výzvu soudního exekutora další zálohu na náklady.

Dále návrh řeší některé dílčí problémy, vyplývající z praxe. Zakotvuje například náhradu nákladů plátce mzdy, které vznikaly při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů.

K tomuto vládnímu návrhu je uplatněna celá řada pozměňovacích návrhů, z nichž některé zcela popírají principy, na nichž je vládní návrh založen, nebo jsou s nimi spojeny ne zcela odůvodněné náklady na státní rozpočet, které nebyly vyřešeny.

Z vládou navrhovaných opatření by však i tehdy, pokud by byly přijaty zmíněné pozměňovací návrhy, zůstaly zachovány aspoň některé pozitivní prvky. My jsme k tomu měli několik porad na Ministerstvu spravedlnosti a velmi jsme sledovali ten cíl, jestli bude zachována ta kladná podstata výslednosti našeho návrhu, a dospěli jsme k závěru, že pořád ještě ano. Takže návrh proto jde do dalšího čtení. Jde třeba například o náhradu nákladů plátcům mzdy za úkony, které jsou povinny činit ve výkonu rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy a další. Některé změny proto hodnotím i pozitivně, ale některé i negativně. K tomu se pak samozřejmě vyjádřím v té další části, kdy budeme dávat buďto ano, nebo ne z naší strany a zda tu tedy budeme ten návrh považovat za smysluplný.

Některé návrhy, jak už jsem řekla, by neodůvodněně zatížily státní rozpočet, a včera jsem to konzultovala ještě s vicepremiérkou Schillerovou, skutečně na to není žádné krytí finanční. Takže na to předem upozorňuji. Některé návrhy považuji i za nekoncepční, později se k nim tedy jednotlivě vyjádřím. Děkuji tedy, že jste mě vyslechli, jinak snad to dobře dopadne a z toho návrhu zbude to dobré. Děkuji za pozornost.

