Ministryně Černochová: My jako Západ nejsme slabí a musíme to dát jednoznačně najevo

Děkuji, pane místopředsedo, vážené paní senátorky, vážení senátoři. Pár set kilometrů od nás drží bezohledný ruský barbar Putin Ukrajinu a uvádí přitom naprosto nesmyslné důvody. Ukrajina, podněcovaná Západem, ho prý ohrožuje. On se jen brání a chce ji denacifikovat. Ano, je to absurdní. Připomíná to Orwellovo: Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Je třeba nazývat věci pravými jmény. Invaze je vždy invazí, násilí násilím, vražda vraždou. Rusko nikdo neprovokoval, ani mu nevyhrožoval. Prezident Putin lže celému světu i svým občanům. Pokud se cítí frustrován, může si za to sám. Obzvlášť ve výročí komunistického puče je to, co se děje, opravdu hrozivé. Mráz opět přichází z Kremlu, v raketách, na pásech obrněnců, nesou ho vojáci, kteří uvěřili lžím svého prezidenta. Musí jít umírat na Ukrajinu za jeho šílený sen o obnoveném Sovětském svazu. Mámy s dětmi tráví další noc v krytech, chlapi se připravují na frontu, aby bránili svoji milovanou zem i rodinu.

Nikdy bych nevěřila, že v 21. století ve vyspělé Evropě může vypuknout válka kvůli rozmarům jednoho zakomplexovaného bandity. Je to však realita. Potvrdilo se, že současný ruský režim nestojí o mír, o přátelství, o spolupráci, o kulturní, ekonomickou nebo třeba vědeckou spolupráci. Nestojí o nic. Současná vláda v Moskvě chce, aby se jí všichni báli jako Stalina. Neváhá rozpoutat válku. Jsem ráda, že se také potvrdilo, že je Západ jednotný, že členství v NASTO a v EU není jen formalita. Jsem také moc ráda, že i naše politická scéna je jednotná, a to včetně vrcholného velitele ozbrojených sil, pana prezidenta Zemana. Společně se spojenci v NATO, EU a dalšími partnery stojí ČR v této těžké chvíli při Ukrajině, s níž nás pojí i společná historie. Máme morální povinnost hájit její samostatnost a podporovat ji v boji s agresorem. Putin se chová jako terorista. Reakce Západu musí být co nejtvrdší. Ruský režim musí znatelně pocítit dopad tvrdých sankcí a sílu a jednotu západních spojenců. Avšak ne slovy. Ale činy.

Vážené senátorky, vážení senátoři, od včerejšího dne, jak tady říkal i pan ministr vnitra, jednáme v krizových štábech na ministerstvech, na Bezpečnostní radě státu, jednala Severoatlantická rada, sešli se lídři zemí EU, jednáme o společném postupu, protože toho se právě Putin bojí ze všeho nejvíc. On nás chce rozdělit, ale my to nedopustíme.

Kolegyně, kolegové, Aliance aktivuje mimořádné obranné plány, umožňující nasazení sil velmi rychlé reakce na obranu členských států. Probíhají konzultace členských zemí podle čl. 4 Severoatlantické smlouvy, které garantují společný postup k zabránění narušení integrity členských zemí na východním křídle.

Dnes předložím, za malou chvíli, na vládě ČR materiál, který umožní v případě aktivace vrchním velitelem spojeneckých sil v Evropě ihned vyslat pohotovostní síly kamkoli na území aliančních států. V našem případě to znamená 180 chemiků a prapor složený z mechanizované a průzkumné roty o 400 vojácích. Jen připomínám pro úplnost této informace, že v Pobaltí už nyní máme v rámci předsunuté přítomnosti v Litvě a Lotyšsku 200 vojáků. Jsou tam protiletadlovci a ženisté. V dubnu v rámci tzv. air policingu vyšleme čtyři gripeny, chránit náš vzdušný prostor nad Pobaltím a další více než stovku našich vojáků. S vládními kolegy jsme se i dohodli na humanitární pomoci v celkové výši až 300 milionů korun. Ministerstvo obrany před měsícem uzavřelo s Ukrajinou smlouvu, díky níž můžeme pomáhat i těžce zraněným ukrajinským vojákům v našich vysoce specializovaných vojenských nemocnicích. Vůbec mě tehdy nenapadlo, že to bude tak brzy aktuální.

Pokud bude potřeba, jsme připraveni vyslat vojáky velmi rychlé reakce a jednat podle situace o dalších požadavcích. O počtech jsem tady hovořila. Toto vyslání vyplývá a navazuje na schválení ze včerejška, kdy Severoatlantická rada, tzv. NAC, schválila aktivaci předběžných obranných plánů NATO, kde se projednávalo až 20 krizových opatření. Všechna tato opatření už ČR má rozpracována a jsme připraveni na všechny možné scénáře.

Milé kolegyně, kolegové, naším cílem opravdu není situaci eskalovat, nejsme žádní váleční štváči. Ale chceme být připraveni a ukázat sílu. Pokud Rusko nezastavíme teď, můžeme putinovské rozpínavosti čelit i my. A že jsme si to v té historii zažili.

My jako západ nejsme slabí a musíme to dát jednoznačně najevo. Včera jsem svůj projev ke kolegům poslancům končila poznámkou, jak důležitá je obrana naší země, jak je důležité ji nezanedbat. Svět není bezpečné místo. Vidíme to na vlastní oči každou hodinu. Poučme se a investujme do naší obrany, ne jako dříve, kdy se škrtalo jako první vždycky na obraně, protože se přece nemůže nic stát. Proč budeme utrácet za drahé zbraně, vybavení nebo proč budeme platit vojáky? Jednoznačně se dnes ukazuje, že nesmírně svou obranu podceňovat a musíme do ní investovat, a to pořádně. Já na vás spoléhám, že při těch dalších jednáních, která budou, ne tedy o rozpočtu, o ten vám nejde, ale o jiných záležitostech, které budou spojovány s obranou naší země ve vazbě na finanční prostředky, které do ní musíme vynakládat, tak spoléhám na vás, senátorky a senátoři, že budu mít vaši podporu, protože jestli máme ještě šanci se z něčeho poučit, udělejme to právě teď. Děkuji. (Ukrajinská slova k podpoře Ukrajiny.)

