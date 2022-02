Ministryně Černochová: Naším cílem není situaci eskalovat, ale ukázat sílu

reklama

Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane velvyslanče,

těsně před jednáním Sněmovny jsme spolu měli bilaterální jednání.

Dnes v noci se svět změnil. Ačkoli světová bezpečnostní situace nebyla ideální a spíše se zhoršovala, stále jako bychom všichni doufali, že otevřený válečný konflikt - ozbrojené napadení suverénního státu - je něco, co v Evropě 21. století nepatří. Bohužel realita je jiná. Přestože Aliance a všechny země demokratického společenství dělaly vše pro to, aby situace mezi Ukrajinou a Ruskem byla vyřešena diplomatickými prostředky, dnes v noci se stal opak. Naplnil se ten úplně nejhorší scénář. Došlo k útoku na suverénní a svobodnou zemi, k útoku, jež nelze nazvat jinak, než ohavným zločinem. Jak se již mnohokrát v historii potvrdilo, s agresorem se domluvit nelze. A pokud chce válku, tak jí docílí. Je vždy jen otázkou času, kdy se tak stane a s jakou záminkou či odůvodněním to bude.

Společně se spojenci v NATO, v Evropské unii a dalšími partnery stojí Česká republika v této těžké chvíli při Ukrajině. Ukrajina je zemí, která je nám nejen civilizačně a etnicky blízká, ale pojí nás s ní zároveň to, že čelí situaci, které jsme po dvakrát v minulém století čelili i my sami - v roce 1938 a v roce 1968. Je tedy naší morální povinností ozvat se proti narušení územní integrity a bezprecedentnímu útoku. Tento útok ze strany Ruska jednoznačně odsuzujeme a reakce Západu musí být co nejtvrdší. Ruský režim musí znatelně pocítit dopad tvrdých sankcí a sílu a jednotu západních spojenců. Musíme mluvit všichni jedním hlasem jako Aliance, ale i jako Česká republika.

Proto velmi vítám a i já děkuji vrchnímu veliteli ozbrojených sil za jeho odsuzující slova na adresu prezidenta Putina. Pane prezidente Zemane, děkuji vám. (Potlesk většiny poslanců v sále.)

Nesmíme také dopustit, aby ruská propaganda a interpretace vývoje na Ukrajině ovládla veřejný prostor a překryla skutečnou podstatu, tedy že Rusko přistoupilo ke kroku, který není ospravedlnitelný žádným argumentem. Je třeba věci nazývat pravými jmény - invaze je vždy invazí, násilí násilím, vražda vraždou. Nepřipusťme, aby toto bylo jakkoli rozmělňováno lživými zkazkami o tom, jak bylo Rusko vyprovokováno, zahnáno do kouta, frustrováno. Nic z toho není pravda. Rusko není a nebylo nijak ohroženo.

Dnes ráno jsem svolala krizový štáb Ministerstva obrany, kde jsme obdrželi informace od velení naší armády. Následovalo jednání na Bezpečnostní radě státu. Zasedala i alianční rada. Večer se opět sejdu s kolegy z resortu na dalším krizovém štábu Ministerstva obrany.

Pokud jde o reakce a další kroky, vážení kolegové a kolegyně, Česká republika intenzivně jedná na mnoha úrovních o společném postupu v rámci Severoatlantické aliance. Jak jsem říkala, dnes zasedala Severoatlantická rada. Zítra proběhne mimořádný summit. Aliance aktivuje mimořádné obranné plány umožňující nasazení sil velmi rychlé reakce na obranu členských států. Probíhají konzultace členských zemí podle článku 4 Severoatlantické smlouvy, které garantují společný postup zabránění narušení integrity členských zemí na východním křídle. Pokud bude potřeba, jsme připraveni vyslat vojáky velmi rychlé reakce a jednat podle situace o dalších požadavcích. V tuto chvíli by se jednalo o 400 vojáků z brigády rychlého nasazení a 180 vojáků protichemické ochrany.

Vzhledem k vážnosti dění vyhlásilo NATO pro členské země krizová opatření právě pro tyto případy. Podle situace je bude vláda připravena ihned implementovat. Zítra máme jednání vlády. Jsem připravená tento materiál předložit již zítra. Ale dodržíme zákonný postup, alianční pravidla i mezinárodní právo, protože nejsme Putin. Pro nás je právo posvátné. (Potlesk většiny poslanců v sále.)

Jsme připraveni maximálně pomoci Ukrajině. Už nyní ji podporujeme materiálně, ať už jde o dar dělostřelecké munice, nebo humanitární pomoc. Stejně tak nesmíme zapomenout na smlouvu o poskytnutí zdravotní péče raněným příslušníkům ukrajinských ozbrojených sil, a to v zařízeních resortu Ministerstva obrany, kterou jsme podepsali před několika týdny a která nabírá na aktuálnosti víc, než jsme si před pár týdny mysleli.

Naším cílem není situaci eskalovat, ale ukázat sílu. Putinův režim musí být za svou agresivní politiku a vraždění nevinných civilních obyvatel povolán k odpovědnosti. Pokud jej nezastavíme dnes, budeme zítra čelit ještě většímu ohrožení třeba my sami. Putin touží obnovit Sovětský svaz na úkor svobodných suverénních zemí, které o ruskou nadvládu nestojí. Zažily si ji. A to se týká i České republiky. Nemusí se zastavit na Ukrajině. Všehoschopný bandita Putin nakonec prohraje, ale bude to stát životy, zdraví a velké škody na majetku nevinných lidí. Riskuje životy nejen Ukrajinců, ale především svých vojáků a obyvatel, které si bere jako rukojmí pro realizaci svého šíleného plánu. My jako Západ nejsme slabí. Musíme to dát jen jednoznačně najevo.

Závěrem si dovolím malou poznámku: Současná situace nám milé kolegyně, kolegové jasně ukazuje, jak důležitá je obrana země a jak ji nesmíme podceňovat. Válečné ohrožení bohužel není minulostí, ani věcí pouze jiných kontinentů. Jednoznačně se ukazuje, že nesmíme svou obranu podceňovat a musíme do ní investovat. A to pořádně.

Druzi, my s vami!

