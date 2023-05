Ministryně Černochová: Pane Okamuro, tajná smlouva? Nesmysl, prodiskutovala to i opozice

reklama

Děkuju, paní místopředsedkyně. Tak jsme si vyslechli pravidelné okénko demagogie Tomia Okamury v demokratické Poslanecké sněmovně Parlamentu. Budiž. Vážený, pane kolego Okamuro, prostřednictvím paní místopředsedkyně - žádná utajovaná mise to není. To, že nějaký novinář řekne, že je něco tajného, neznamená, že to je tajné. Víte, já už tady více než jeden měsíc všem říkám, že smlouva se musí před spuštěním ratifikačního procesu podepsat se zástupci americké strany. Bylo několik variant, jak by se ta smlouva a kdy by se mohla podepsat. Prostě je to zcela legitimní, že se ta smlouva podepíše mezi ministrem obrany České republiky, ministrem obrany Spojených států a není na tom nic tajného. Vždycky jsme tuto informaci říkali veřejně, že nás toto čeká.

Možná, kdybyste si občas otevřel ústavu, tak možná byste věděl, jak takový ratifikační proces probíhá. Smlouva byla schválená vládou a tedy je zcela legitimní, že nyní by se měla podepsat. Není ani pravda to, co jste tady říkal, že nebyla ta smlouva předem diskutovaná se zástupci opozice. Já bych z tohoto místa chtěla velmi poděkovat zástupcům hnutí ANO, konkrétně paní Aleně Schillerové a jejím kolegům za to, že když jsem je oslovila s nabídkou, aby tu smlouvu oni mohli ještě před vládou se mnou diskutovat a s mými kolegy, tak toho využila. Tu smlouvu jsme diskutovali dokonce s experty ANO.

Stejnou nabídku, úplně stejnou nabídku jsem dala zástupcům hnutí SPD. A světe, div se, dokonce i proběhlo jednání se zástupci SPD. Jistě to potvrdí pan Radim Fiala, se kterým ta schůzka byla domlouvaná, a té schůzky se účastnil právě vámi zmiňovaný, pane Okamuro, pan poslanec, bývalý plukovník Vích. Takže i s ním jsme diskutovali obsah té smlouvy DCA a také velmi podrobně. Také jsme mu dali nabídku nějakých dalších dotazů a diskusí, kdyby chtěl něco doplnit. A dokonce těmto jednáním před vládou se zástupci opozice ještě předcházela jedna schůzka. Ta byla v listopadu roku 2022. Konala se na resortu Ministerstva obrany. Byli tam pozvaní všichni zástupci jak horní, tak dolní komory z výboru pro obranu, pro bezpečnost a pro zahraniční věci a tam vlastně úplně poprvé slyšeli o tom, že se tady vytvořily nějaké týmy, které pracují na vytvoření té smlouvy, které se říká DCA. A tam byl za hnutí SPD, pane Tomio Okamuro, váš kolega pan poslanec Kobza a také i s panem poslancem Kobzou tam probíhala velmi detailní diskuze o této smlouvě.

Takže já tady si spíš kladu otázku, jestli Tomio Okamura ještě řídí SPD, nebo jestli už SPD řídí pan doktor Rajchl. A jestli kolegové z SPD tedy ještě mají důvěru k svému předsedovi a vůbec mu takové informace říkají? Anebo jestli si to raději nechají pro sebe, on to pak neví a pak tady trošku ze sebe na tom mikrofonu udělá hlupáka.

24 zemí podepsalo smlouvu DCA. A já bych tady chtěla říct a říkám to s naprosto čistým svědomím, že opravdu jsme vyjednali maximum možného, co se vyjednat dalo, vyjednali jsme v té smlouvě lepší podmínky pro Českou republiku, než vyjednaly jiné země. Ono vlastně se to zdálo být i výhodou, že jsme až dvacátou čtvrtou zemí, protože jsme měli k dispozici všechny ty smlouvy těch zemí jiných a mohli jsme říkat, ale vždyť jste tady na to přistoupili a my to chceme také. Takže takto to probíhalo, probíhalo to velmi korektně, probíhalo to veřejně, ty informace opravdu měli všichni kolegové napříč Poslaneckou sněmovnou. Ta smlouva je řádně zveřejněná, může se s ní seznámit každý občan České republiky a každý občan České republiky se také může v této smlouvě dočíst, že naopak přesně je to naopak, než jste tady, pane Okamuro, prostřednictvím paní místopředsedkyně, řekl. Naopak právě za současné úpravy by nemohli být souzeni, po přijetí té smlouvy bude moci ten voják, o kterém vy jste tady hovořil, tak právě být souzen v České republice. Takže vy jste to opět zmatlal a opět jste to řekl přesně opačně, než to je, pane Tomio Okamuro, prostřednictvím paní místopředsedkyně.

Já samozřejmě debatu na téma DCA povedu, povedeme ji na výborech, povedeme ji i na plénu Poslanecké sněmovny. To všechno bude následovat, ale ten ratifikační proces je nějakým způsobem daný, takže se můžeme na tu debatu těšit, ta debata bude probíhat a neděje se tady nic, co by bylo ani utajované, co by občané České republiky nevěděli a co by nevěděli ani poslanci, opoziční poslanci. A jak říkám, ten přístup hnutí ANO, já si toho velmi vážím, velmi si vážím toho, že i paní Schillerová si na to jednání vzala s sebou kolegy, se kterými jsme tu věc mohli diskutovat a že pak se i účastnili další kolegové z hnutí ANO, těch dalších debat, které už byly vlastně více odborné, protože na DCA nepracoval pouze resort Ministerstva obrany s Ministerstvem zahraničních věcí.

Na DCA pracovalo Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí jsem říkala, Ministerstvo vnitra, asi osm nebo devět rezortů, takže samozřejmě je to smlouva, která je napříč těmito rezorty, a tak se s jednotlivými detaily té smlouvy mohli kolegové i z hnutí SPD ještě před vládou seznámit.

Takže musela jsem tady vystoupit, abych vyvrátila ty nehorázné lži, které tady pan Tomio Okamura šíří, protože zřejmě má pocit, že tedy už neřídí svou vlastní stranu, protože za jiných okolností by ty informace měl a nepovídal by tady něco, co je prokazatelnou lží. (Potlesk poslanců ODS.)

