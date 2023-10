Ministryně Černochová: Překupování materiálu se nezapočítává do průmyslové spolupráce

reklama

Děkuji, paní předsedkyně, děkuji panu poslanci Růžičkovi za jeho interpelaci.

Začnu nejprve vyvrácením té informace, že jsme postupovali stejně podle stejného paragrafu jako pan bývalý ministr Metnar. I on tady kýve, že nic takového není pravda. Ten paragraf byla kombinace § 191 odst. 2 vláda - vláda a § 29s Ochrana podstatných bezpečnostních zájmů. Jednalo se o dvoustrannou smlouvu a ta dvoustranná smlouva je čistě vláda - vláda a trojstranná smlouva je kombinací.

Ověření ceny. Vydržte, tam jsem vám odpovídala už v té interpelaci, je to třicítka. Bude přiměřenost ceny plnění přezkoumána znaleckým posudkem? Pokud ano, kdo ji bude zpracovávat? Takže já to tady přečtu. Vzhledem ke skutečnosti, že veřejná zakázka je realizována zadáním jednomu předem vybranému dodavateli, bylo nezbytné před podpisem smlouvy provést posouzení ceny v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 219/2000 Sb., O majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v platném znění. Z uvedeného důvodu byla dne 26. října 2022 vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem Znalecký posudek ke stanovení obvyklé ceny pro zakázku pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace, nákup, zadávaná v tak zvané otevřené výzvě mimo režim zákona 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zadavatel předmětné výběrové řízení na veřejnou zakázku svým rozhodnutím zrušil dne 15. listopadu 2022, neboť ve lhůtě pro podání nabídek nebyla přijata žádná nabídka - to je, do výběrového řízení se nepřihlásil žádný účastník.

I to se běžně na našem resortu dělo. Opět vidím souhlasné pokyvování pana bývalého ministra. Bohužel těch znalců v téhle oblasti v České republice mnoho není.

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vzhledem ke shora uvedenému nerealizování veřejné zakázky rozhodl zadavatel vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany, o určení expertní komise k posouzení ceny v čase a místě obvyklé v nabídce Švédského království veřejné zakázky s názvem pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace, nákup. Resortní expertní komisi určil svým rozhodnutím dne 1. února 2023. Zpráva expertní komise ze dne 4. května 2023 konstatovala, že po vyhodnocení a odsouhlasení všech dílčích závěrů shledává, že nabídka dodavatele odpovídá požadavkům resortu Ministerstva obrany na pořízení bojových vozidel pěchoty a nabídkovou cenu lze považovat za cenu odpovídající dikci § 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., O majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a rovněž akceptovatelnou ve vztahu k plánovaným finančním prostředkům na projekt.

K posouzení nabídkové ceny byla švédskou vládní agenturou FMV dne 26. dubna 2023 zpracována auditní zpráva. V této auditní zprávě agentury FMV, která je švédskou vládou zmocněna k provádění auditních zkoumání k prověření podmínek některých kontraktů, se potvrzuje českému Ministerstvu obrany, že hodinové sazby kalkulované v nabídce, režijní náklady na práci, materiál a výrobu, záruky a ocenění rizik jsou v souladu s jinými obchodními případy a v některých položkách jde dokonce o ceny výhodnější. Nabídková cena je podle auditní zprávy FMV cenou spravedlivou.

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5344 lidí

Mimochodem, teď jsme vlastně dokonce třikrát měli na kolegiu nákup munice do Shoradů a tam jsme museli postupovat stejným způsobem. A myslím si, že dokonce i ta původní zakázka na ty Shorady, tak tam byla uplatněna tahleta možnost, protože opravdu těch znalců mnoho není, byť bychom byli rádi, kdyby byli. A už pan bývalý ministr, a já jsem to dokončila, jsme začali projednávat i s Univerzitou obrany, aby Univerzita obrany byla schopná v těchto případech nahradit ten znalecký posudek svými experty a aby vlastně i na Univerzitě obrany tito budoucí experti měli patřičné kurzy.

Inflační doložka, ta není výjimkou, že by teď se poprvé uplatňovala inflační doložka s Izraelí, s Francouzi. Naprosto běžná záležitost i v rámci vrtulníků při nákupu G to G za vaší vlády, tak inflační doložka samozřejmě je součástí. Takže není to nic nestandardního, je to běžný způsob a předpokládám, že inflační doložku možná jinak postavenou, než ji tam máme my, ale mají i Slováci.

Vydržte mi chvíli, musím najít další dotazy pana kolegy. Kolik budeme potřebovat finančních prostředků na životní cyklus? No, tak životní cyklus se počítá na 30 let a tady opravdu, pane poslanče Růžičko, prostřednictvím paní předsedkyně, v tuto chvíli nikdo pořádně neví tu cenu. Je velmi těžké jí predikovat, ale za těch 30 let to, předpokládáme, bude něco kolem 100 miliard korun. Tak to prostě je odhad mých kolegů. Ohledně životního cyklu, tam je velmi obtížné a vy jste to řekl sám, ten životní cyklus vyjednávat dopředu. My jsme na to vyjednávání nákupu bojových vozidel pěchoty měli vlastně necelý rok. Takže třeba, když jsem koukala do historie, jak dlouho se vyjednával životní cyklus na americké vrtulníky Viper a Venom, které nyní dostáváme, tak životní cyklus na tyto vrtulníky se za pana Metnara vyjednával necelé tři roky a za mně rok a půl. Takže vlastně po více než čtyřech letech se nám konečně podařilo vyjednat životní cyklus. A není to vůbec výčitka vůči mému předchůdci, protože prostě ta jednání o životním cyklu vždycky jsou složitá. Ale nám se alespoň u těch vrtulníků v rámci toho životního cyklu podařilo začlenit ten český průmysl, takže si myslím, že tohle se povedlo a je to fajn.

Co se týče ověření ceny, jak jsem říkala, tam se znalec nepřihlásil, musela se tedy zrušit zakázka na znalce a existuje expertní posouzení expertní komise resortu a audit ceny FMV. Co se týče ceny, tak vydržte mi, hned si najdu cenu. (Ministryně listuje v materiálech.) Byla v nabídce dodržena nabídková cena 5,6 miliardy. Byl dotaz. Ministerstvo se na základě vyjednávání a požadavků Armády České republiky rozhodlo přesunout původně uvažovanou opci na pořízení dalších 36 vozidel do samotné kupní smlouvy. Tedy využít opci již v rámci kupní smlouvy. Rámec původně poptávaných 210 vozidel byl tedy o tuto opci navýšen a jednání se vedla o pořízení 246 vozidel.

Z těchto důvodů nárůstu počtu poptávaných vozidel je samozřejmě cena vyšší než oněch avizovaných 51,6 miliard korun včetně DPH a představuje částku 59,7 miliard včetně DPH, je to tedy zhruba 49,3 miliard bez DPH. V přepočtu na jednotkovou cenu vozidla však cena, pane poslanče Růžičko, prostřednictvím paní předsedkyně, dodržena byla, respektive je nyní pro ministerstvo dokonce i výhodnější. Při přepočtu na kusovou cenu vozidla je zřejmé, že tento postup přinesl velké úspory. Při původním počtu vozidel vycházela jednotková cena na 245,7 milionů korun včetně DPH za kus, zatímco s využitím opce vychází kusová cena na 242,7 milionů včetně DPH. Tato částka je výsledkem práce českého vyjednávacího týmu, který dojednal kromě jiného to, že Švédové souhlasili s tím, že nezapočítají inflaci už za rok 2022, a tím bylo mimo jiné dosaženo úspory dalších 5,4 %. Takže ano, jednotková cena vozidla byla dodržena.

Co se týče, co se týče ještě té servisky respektive té smlouvy na životní cyklus. Tady bych ještě chtěla doplnit kromě toho, co už jsem řekla, že podepsaná akviziční smlouva servisní smlouvu tedy nezahrnuje. Důvody jsou praktické, chceme servisní smlouvu uzavírat s českým dodavatelem tak, aby servis byl poskytován na území České republiky a my jsme zajistili bezpečnost dodávek, což upravují i strategické dokumenty. Přesné parametry servisu byly ale závislé na konečné podobě smlouvy na pořízení bojových vozidel. Faktorem je i legislativa. Tady bych tohle podtrhla, to je velmi důležité, konkrétně - možnost uzavírat servisní smlouvu společně s akvizicí není možná. To nám bohužel legislativa neumožňuje a asi si to možná i pamatujete z jiných záležitostí, které se řešily ještě i mými předchůdci. Avšak v akviziční smlouvě máme zakotvené zásady poskytování servisu a servisní smlouvu budeme řešit samostatně, určitě výbor pro obranu o tom budeme informovat, chceme opravdu, aby se toho účastnily české společnosti. Servisní smlouva bude podepsána nejpozději do doby dodání prvního vozidla. Ale opět máme naději a děláme všechno pro to, že to snad zvládneme dřív.

K té průmyslové spolupráci. Já jsem taky strašně ráda, že to tady pan poslanec Růžička zmínil, protože opravdu, věřte mi, že se nejenom já, ale i moji kolegové celou dobu snažíme, aby zapojení českého průmyslu bylo více než 40 %. Na dnech NATO, na kterých řada z vás byla, společnost BAE představila zapojení dalších myslím pěti nebo šesti firem českého obranného průmyslu do tohoto projektu. Takže už dnes víme, že zapojení českého průmyslu opravdu bude více než 40 %. Švédové se takto zavázali ve smlouvě a, jak jsem říkala, počítají s tím, že to bude více. A hlavně počítáme s tím, že český obranný průmysl převezme následně i to zajištění, jak jsem tady o tom před chvílí hovořila, péče o pozáruční servis vozidel tak, aby v souladu se strategickými dokumenty byla v té největší možné míře zajištěna bezpečnost dodávek, protože o soběstačnosti českého obranného průmyslu pro případy krize tady mluvíme dlouhodobě a snažíme se pro to dělat maximum.

Co se týče firem, které do toho projektu jsou zapojené, tak konkrétní podoba průmyslové spolupráce, je tato: S pěti hlavními dodavateli z řad českého průmyslu, je to VOPka, Excalibur Army, VR Goup, Ray Service a Meopta, tam již výrobce má uzavřenou smlouvu, s ostatními subjekty českého obranného průmyslu bude mít výrobce uzavřenou smlouvu do konce roku a jak jsem říkala, na dnech NATO již tyto smlouvy se rozšířily o dalších pět dodavatelů. Omlouvám se, teď je nemám tady vyjmenované, abych vám je řekla z hlavy, možná mi to kolegové pošlou a já vám doplním tyto informace ve svém dalším vystoupení. Celkem těch podniků do zakázky bude více než třicet, což si myslím, že není špatné, protože samozřejmě české podniky zaměstnávají zpravidla české občany, ti tady platí daně v rámci ekonomiky, to má ten multiplikační efekt, a to si asi všichni přejeme.

Smlouva obsahuje také jasné mechanismy pravidelné kontroly zapojení českého průmyslu a rovněž penále pro případ, že by výrobce vozidel neplnil předepsané povinnosti, například právě ve vztahu k míře zapojení českého obranného průmyslu do zakázky. Vozidlo CV90 kombinuje nejmodernější techniku v podobě různých senzorů, komunikačních prostředků a dalšího špičkového vybavení s léty ověřenými technologiemi odolného pancéřování konstrukce celého vozidla a tak dále. Proto je možné do tohoto projektu zapojit široké spektrum českých firem, včetně státních podniků, které mají v segmentu vojenské pozemní techniky dlouholeté zkušenosti. Podniky se tak dostanou nejen k finančně zajímavým zakázkám, ale hlavně získají know-how cenné zkušenosti, zapojí se do mezinárodního dodavatelského řetězce pro toto špičkové vozidlo a předně se budou podílet na zajištění co nejvyšší míry autonomie České republiky na zahraničním dodavateli pro krizové stavy. To jenom abych odpověděla konkrétně, jak se pan poslanec Růžička ptal, překupování materiálu se nezapočítává do průmyslové spolupráce.

Psali jsme: Ministryně Černochová: Tento tweet je stále platný, protože ty rakety byly ruské provenience Ministryně Černochová: Mohu zaručit, že modernizační projekty armády se vzájemně doplňují Ministryně Černochová: Ukrajině plánujeme dodat další bitevní vrtulníky Ministryně Černochová: 137 – tolik bylo obětí okupace v roce 1968

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama