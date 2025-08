Ministryně Černochová: Usilujeme o zapojení firem do armádních zakázek

Investice do obrany jsou přínosem pro ekonomiku i zaměstnanost. Investujeme tak nejen do naší bezpečnosti, ale i do budoucnosti a rozvoje celé země. Právě proto v maximální možné míře usilujeme o zapojení firem českého obranného průmyslu a výzkumných institucí do armádních zakázek.

Nejde ale jen o pořízení, integraci a servis nové vojenské techniky, ale zároveň o větší soběstačnost České republiky a budování, udržení a rozvoj schopností - tedy umět takovou techniku doma vyrábět, udržovat, opravovat, upravovat a vyvíjet novou. Jen tak náš obranný a bezpečnostní průmysl obstojí i v mezinárodní konkurenci. Ať už jde o know-how, inovace, technologie, vývoj, servis nebo výcvik.

Mgr. Jana Černochová ODS



