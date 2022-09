Ministryně Černochová: Výhrůžky jadernými zbraněmi jsou důsledkem Putinova zoufalství

Eskalace ruské rétoriky je důsledkem Putinova zoufalství. V pořadu Impulsy Honzy Benešovského to řekla ministryně obrany Jana Černochová.

Podle ní mají výhrůžky Vladimíra Putina spíše působit na občany Ruské federace. Například hrozba použití jaderných zbraní je podle Černochové jen zastrašováním. V případě jejich použití by se totiž Rusko ocitlo samo proti všem. „Je to porušení téměř osmdesátiletého jaderného tabu a Rusko by se ocitlo v naprosté izolaci i ze strany zemí, které jej dosud podporují či tolerují."

Členové NATO by podle Černochové také velmi rychle a jednotně odpověděli. „Předpokládám, že by došlo k urychlenému jednání, že bychom se jako ministři aliančních zemí co nejrychleji sešli, tu situaci řešili a navrhli nějaký společný postup."

Pro případ použití jaderné zbraně má naše země předem připravený postup. „Ten plán mám, paní ředitelka Dana Drábová velmi podrobně o těch plánech informovala veřejnost, uklidňuje ji prakticky každý den na sociálních sítích. My jako ministerstvo obrany máme také plány, s mými kolegy jednáme o variantách, co by se jednalo kdyby. A jakým způsobem budeme pokračovat. Nenecháváme nic náhodě. Na druhou stranu nebudeme přistupovat na eskalaci situace a na hru Ruska, že budeme strašit naše vlastní obyvatelstvo."

Černochová ale situaci zlehčovat nechce. „Pokud by na něčem takovém na území Ukrajiny došlo, tak to riziko pro ČR by bylo prakticky nulové. Což ale nikoho neopravňuje k vyhrožování."

Stáhněte si záznam rozhovoru ZDE.

