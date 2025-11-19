Ministryně Decroix: Vláda schválila vyšší úrok z prodlení u neplaceného výživného

Cílem je posílit ochranu dětí a motivovat k odpovědnému rodičovství. Nová právní úprava začne platit od 1. ledna 2026 a navazuje na schválenou novelu občanského zákoníku. „Pokud rodič nebude výživné platit včas, bude po prvních šest měsíců prodlení platit zvýšený úrok 2,5 promile denně. Teprve poté se úrok vrátí na běžnou zákonnou sazbu. Cílem je motivovat rodiče k včasnému placení a posílit ochranu dětí, které se samy nemají jak bránit a pro které je výživné často hlavním příjmem,“ uvádí ministryně spravedlnosti Eva Decroix.
Tento krok je součástí širší reformy rodinného práva a navazuje na Analýzu aktuálních otázek výživného zpracovanou Ministerstvem spravedlnosti a schválenou vládou už v roce 2017. Plníme tím rovněž závazek z Programového prohlášení vlády: děti nesmí být obětí sporů mezi rodiči.
Jak bude zvýšený úrok fungovat:
Podle schváleného nařízení vlády se u pohledávek výživného pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti:
- po dobu prvních 6 měsíců prodlení uplatní zvýšená sazba úroku z prodlení ve výši 2,5 ‰ denně
- po uplynutí této doby se uplatní běžná sazba úroku z prodlení podle obecné úpravy
Zvýšená sazba se týká výhradně výživného na nezletilé děti. Má motivovat povinného rodiče, aby výživné platil včas, a zároveň je časově omezená, aby nedocházelo k nepřiměřeně tvrdým dopadům v případech dlouhodobého prodlení. „Neplacené výživné není spor mezi dvěma dospělými. V konečném důsledku dopadá na dítě. Zvýšený úrok z prodlení má jasně říct, že na potřebách dítěte se šetřit nesmí,“ vysvětlila ministryně spravedlnosti Eva Decroix.
Nové opatření zapadá do celkové změny systému: od 1. ledna 2026 totiž začne platit i novela trestního zákoníku, která mírně upravuje trestnost neplacení výživného, ale zachovává postih tam, kde se dítě ocitá v ohrožení nouze. „Stát nemá jen trestat, když už je pozdě. Má taky vytvářet chytrá pravidla, která motivují k odpovědnému chování. Tímto krokem posilujeme civilní cestu vymáhání výživného a zároveň chráníme trestní právo pro skutečně nejzávažnější případy,“ doplnila ministryně Eva Decroix.
Eva Decroix, Ph.D., MBA
autor: PV