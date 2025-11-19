Ministryně Decroix: Vláda schválila vyšší úrok z prodlení u neplaceného výživného

19.11.2025 21:03 | Monitoring

Vláda schválila návrh nařízení vlády Ministerstva spravedlnosti, který zavádí zvýšený úrok z prodlení při neplacení výživného na nezletilé děti.

Ministryně Decroix: Vláda schválila vyšší úrok z prodlení u neplaceného výživného
Foto: Interview ČT24
Popisek: Eva Decroix

Cílem je posílit ochranu dětí a motivovat k odpovědnému rodičovství. Nová právní úprava začne platit od 1. ledna 2026 a navazuje na schválenou novelu občanského zákoníku. „Pokud rodič nebude výživné platit včas, bude po prvních šest měsíců prodlení platit zvýšený úrok 2,5 promile denně. Teprve poté se úrok vrátí na běžnou zákonnou sazbu. Cílem je motivovat rodiče k včasnému placení a posílit ochranu dětí, které se samy nemají jak bránit a pro které je výživné často hlavním příjmem,“ uvádí ministryně spravedlnosti Eva Decroix.

Tento krok je součástí širší reformy rodinného práva a navazuje na Analýzu aktuálních otázek výživného zpracovanou Ministerstvem spravedlnosti a schválenou vládou už v roce 2017. Plníme tím rovněž závazek z Programového prohlášení vlády: děti nesmí být obětí sporů mezi rodiči.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 9043 lidí

Jak bude zvýšený úrok fungovat:
Podle schváleného nařízení vlády se u pohledávek výživného pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti:

  • po dobu prvních 6 měsíců prodlení uplatní zvýšená sazba úroku z prodlení ve výši 2,5 ‰ denně
  •  po uplynutí této doby se uplatní běžná sazba úroku z prodlení podle obecné úpravy

Zvýšená sazba se týká výhradně výživného na nezletilé děti. Má motivovat povinného rodiče, aby výživné platil včas, a zároveň je časově omezená, aby nedocházelo k nepřiměřeně tvrdým dopadům v případech dlouhodobého prodlení. „Neplacené výživné není spor mezi dvěma dospělými. V konečném důsledku dopadá na dítě. Zvýšený úrok z prodlení má jasně říct, že na potřebách dítěte se šetřit nesmí,“ vysvětlila ministryně spravedlnosti Eva Decroix.

Nové opatření zapadá do celkové změny systému: od 1. ledna 2026 totiž začne platit i novela trestního zákoníku, která mírně upravuje trestnost neplacení výživného, ale zachovává postih tam, kde se dítě ocitá v ohrožení nouze. „Stát nemá jen trestat, když už je pozdě. Má taky vytvářet chytrá pravidla, která motivují k odpovědnému chování. Tímto krokem posilujeme civilní cestu vymáhání výživného a zároveň chráníme trestní právo pro skutečně nejzávažnější případy,“ doplnila ministryně Eva Decroix.

Eva Decroix, Ph.D., MBA

  • ODS
  • ministryně spravedlnosti v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Decroix (ODS): To je výsledek naší vlády!
Decroix (ODS): Skutečné zlo není Okamura, ale Babiš
Ministryně Decroix: Růst ekonomiky, který zajistily kroky naší vlády
Ministryně Decroix: Noví soudci a soudkyně. Vyrovnaný počet žen a mužů

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ODS , úroky , výživné , MSp , Decroix

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jsou úroky za zpoždění při neplacení výživného na děti v pořádku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Hodnocení světových lídrů

Dobrý den, mohu se zeptat, jak, kdo a podle čeho hodnotí světové lídry? Podle mě se do nedá moc porovnávat nebo si nedokážu představit, na základě čeho jsou porovnáváni? Ptám se vás, protože vy jste jakýsi průzkum vytáhl, tak předpokládám, že o něm víte více. Já se přiznám, že mu nerozumím. Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministryně Decroix: Vláda schválila vyšší úrok z prodlení u neplaceného výživného

21:03 Ministryně Decroix: Vláda schválila vyšší úrok z prodlení u neplaceného výživného

Vláda schválila návrh nařízení vlády Ministerstva spravedlnosti, který zavádí zvýšený úrok z prodlen…