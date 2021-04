Ministryně Dostálová: Klíčem ke zrychlení výstavby bytů a dostupnějšímu bydlení je nový stavební zákon

reklama

Ten totiž zkrátí „čekací“ povolovací lhůty u bytových domů ze současných několika let na pouhý jeden rok. Vedle nového stavebního zákona by měl pomoci k rozhýbání výstavby bytů i připravovaný zákon o dostupnosti bydlení.

„Základním předpokladem, aby měla naše snaha v podpoře výstavby nových bytů hmatatelný efekt a smysl, je nový stavební zákon. Pokud totiž u nás budeme dál povolovat bytové domy pět let, ani sebelepší dotační program výstavbu v nějakém reálném čase nerozhýbe. Právě pomalé povolování bytů v Praze je jednou z hlavních příčin strmě rostoucích cen bytů, na které nedosáhne už ani střední třída. A s rostoucími cenami bytů se logicky zvedají i nájmy. Pokud se nám nepodaří zvýšit nabídku bytů rychlejším povolováním bytů, nedá se předpokládat, že by se růst cen zastavil, nebo alespoň zpomalil. Je smutné poslouchat, jak mají developeři jen v Praze přes sto tisíc bytů v přípravě, ale velká část z nich zamrzla v povolovacích procesech,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj na novém stavebním zákonu intenzivně pracuje poslední čtyři roky. Minulý týden prošel návrh nového stavebního zákona ve sněmovně do třetího čtení a teď budou pozměňovací návrhy hodnotit výbory sněmovny. K projednávání ve sněmovně ve třetím čtení by mělo dojít ještě do konce dubna nebo začátkem května. „Pandemie jednou skončí a my musíme být připraveni na oživení a nastartování ekonomiky. Stavební rozvoj, a právě výstavba tolik potřebných bytů, je jednou z klíčových cest, která nás k oživení ekonomiky dovede,“ dodává Dostálová.

Dalším zásadním tématem konference bylo dostupné a sociální bydlení. V rámci přípravy nového zákona vznikly definice, které se vážou k sociálnímu a dostupnému bydlení. To je důležité proto, aby se přesně vědělo, jak má sociální bydlení a dostupné bydlení vlastně vypadat. Cílem je zkvalitnění trhu s bydlením, a hlavně k rozšíření jeho možností.

Sociální bydlení podle posledních údajů potřebuje přibližně 120 tisíc lidí, což odpovídá potřebě zhruba 65 tisíc bytů. Jak by měla podpora výstavby nájemních bytů v praxi fungovat? „Obec, která má k dispozici vlastní pozemek, založí veřejně prospěšnou společnost pro bydlení. Následně vystaví byty, které budou obyvatelé postupně splácet svým nájmem. Tím stavební projekt spadá do vlastnictví obce. Zákon o dostupnosti bydlení a nový stavební zákon jsou spojené nádoby. A já proto doufám, že tyto nové zákony výrazně pomohou nastartovat pozitivní vývoj také v oblasti dostupnosti bydlení,“ uvedla Dostálová.

V rámci Programu Výstavba, který spravuje Státní fond podpory investic (SFPI), může prozatím získat dotaci nebo nízkoúročený úvěr pouze obec. „Zvažujeme nové nařízení vlády, které by de facto tento program kopírovalo, ale byl by otevřen také jiným právnickým osobám, než jsou obce. Domníváme se, že tento krok by mohl přinést vyšší počet sociálních a dostupných bytů, protože podmínky by byly pro investory velmi výhodné,“ popisuje Dostálová.

Dotace ve výši až 100 % uznatelných nákladů do výše 33 000 Kč na 1 m2 užitné plochy by tak kompenzovala fakt, že je v tomto případě limitované nájemné ve výši 64,70 Kč na 1 m2 podlahové plochy. A zcela jistě by byl zájem o nízkoúročený úvěr na pořízení dostupných bytů, a to již proto, že výhodný úvěr je nyní poskytován až na dobu 30 let, je fixován v čase a nájemné v dostupných bytech nejenže může, ale musí být na úrovni místně obvyklého nájemného. „V případě sociálních bytů by musela vždy zůstat zachována spolupráce s obcí, kterou bychom v určité míře vyžadovali vzhledem k přísunu peněz ze státního rozpočtu. Určitou prioritu bychom jistě dávali výstavbě smíšených domů tvořených jak sociálními, tak i dostupnými byty,“ říká Dostálová.

Ministryně Dostálová rovněž připomněla, že mladé rodiny mohou využít výhodné financování z programu Vlastní bydlení, který umožňuje využít prostředky SFPI na podporu vlastního bydlení pro lidi do 40 let. Nový program vychází z Programu pro mladé, přináší ale řadu novinek. Nejdůležitější změnou je především posunutí věkové hranice na 40 let a možnost využití úvěru i na nákup družstevního podílu. MMR tak hodlá nově podporovat i družstevní bytovou výstavbu.



„Naším cílem je, aby nový program mohlo využít co nejvíce rodin, které problematika vlastního bydlení trápí. Proto jsme přišli v rámci programu s výrazným uvolňováním požadavků. Věková hranice žadatelů se posouvá na 40 let, nově je také možné si z programu pořídit i družstevní podíl a dochází ke zvýšení limitů úvěrů,“ dodala Dostálová. Aktuální roková sazba je 1 % a dále se bude opět odvíjet od výše sazby EU. Nově se sníží o 0,2 procentního bodu za každé dítě do 15 let, o které žadatel trvale pečuje. Na modernizaci obydlí je tak možné požádat až o 600 tis. Kč, na byt 2 mil. Kč a na pořízení rodinného domu až 2,4 ml. Kč.

(převzato z Profilu)

